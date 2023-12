Como se manter QUALIFICADO para receber o Bolsa Família em 2024?

Para manter-se qualificado ao Bolsa Família em 2024, é imperativo realizar uma atualização de dados no Cadastro Único. Esta ação não é limitada apenas a esse programa, mas estende-se a outros conectados ao CadÚnico.

O pagamento do Bolsa Família em 2024 terá início em 18 de janeiro. Os participantes devem observar as diretrizes estabelecidas, incluindo a renovação do registro. Aqueles que buscam ingressar no programa em janeiro também são incentivados a atualizar suas informações.

Para receber o Bolsa Família em 2024 será preciso ter todas as informações do CadÚnico atualizadas

As informações fornecidas pelo representante da família, geralmente uma pessoa acima dos 16 anos e, preferencialmente, do sexo feminino, são cruciais para o governo entender a realidade daquela unidade familiar. Esses dados revelam detalhes como a localização geográfica da residência, composição da família, renda mensal, fontes de rendimento e despesas mensais.

Com base nessas informações, o governo avalia o nível de necessidade e vulnerabilidade da família. Se recursos financeiros estiverem disponíveis, novas vagas são criadas para inclusão no programa Bolsa Família 2024, permitindo a seleção de beneficiários.

Dessa forma, a renovação do cadastro desempenha um papel crucial, pois auxilia o governo a entender o contexto socioeconômico do núcleo e a tomar decisões informadas sobre a inclusão ou manutenção no programa. Adicionalmente, essa atualização pode resultar em benefícios adicionais, visto que o Bolsa Família agora oferece auxílios complementares para crianças, adolescentes e mulheres grávidas.

Como saber da necessidade de atualização do cadastro?

Para determinar a necessidade de renovação cadastral no Bolsa Família 2024, é importante entender que a atualização não é diretamente no programa, mas, sim, no Cadastro Único. Certos grupos são notificados pelo governo federal sobre a urgência desse procedimento.

O representante da família deve estar atento às comunicações e prazos estabelecidos. O responsável pelo benefício é encarregado de cumprir as obrigações e direitos associados ao programa.



O Ministério do Desenvolvimento Social (MDS) utiliza diferentes plataformas para comunicar a necessidade de renovação, incluindo:

App Meu CadÚnico;

App Bolsa Família;

Aplicativo Caixa Tem;

Extrato de pagamento emitido em caixas eletrônicos.

A renovação cadastral é essencial para aqueles já beneficiados pelo Bolsa Família 2024 e para os aspirantes a ingressar no programa. A coleta de informações detalhadas sobre a vulnerabilidade do indivíduo pode aumentar a visibilidade do mesmo perante o poder público.

É necessário atualizar o cadastro quando houver mudanças significativas, como:

Atualizações não realizadas nos últimos dois anos;

Variações na renda familiar;

Adição ou saída de membros da família;

Confirmação de gravidez;

Alteração de endereço residencial;

Mudança na escola frequentada por crianças e adolescentes.

A renovação cadastral para o Bolsa Família 2024 pode ser realizada digitalmente através do App Meu CadÚnico. Contudo, alterações nas informações exigem a visita presencial ao Centro de Referência de Assistência Social (CRAS).

Ao comparecer ao CRAS, é necessário apresentar documentos como:

Identidade de todos os membros familiares;

Comprovantes de endereço;

Frequência escolar ou matrícula;

Caderneta de vacinação para crianças menores de sete anos;

Registros de acompanhamento nutricional;

Comprovante da renda, se aplicável.

Calendário de pagamento de janeiro

O último cronograma de repasses do Bolsa Família de 2023 será finalizado nesta semana. Contudo, muitos beneficiários já estão se perguntando quando receberão a parcela de janeiro de 2024.

Mesmo que o governo não tenha divulgado um calendário oficial, é fácil presumir quais serão os dias de repasse para cada último dígito do NIS. Afinal, os pagamentos sempre são feitos nos últimos 10 dias de cada mês. Portanto: