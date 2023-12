Como se proteger e evitar fraudes no pagamento por aproximação

Nos últimos anos, a tecnologia de pagamento por aproximação dos cartões de crédito tem ganhado destaque, proporcionando praticidade aos usuários. No entanto, um problema de segurança tem preocupado os consumidores: o golpe da maquininha.

Este golpe envolve a inserção de um valor na máquina de pagamento e a tentativa de aproximação do cartão de outras pessoas, muitas vezes guardados no bolso traseiro das calças ou dentro de suas bolsas. A ausência da necessidade de inserir uma senha para concluir a transação torna a operação ainda mais suscetível a fraudes.

O golpe da maquininha coloca em risco a privacidade financeira das vítimas, uma vez que o valor pretendido pode ser debitado de suas contas sem que percebam a ação criminosa. Autoridades e instituições financeiras alertam os consumidores para a importância de adotar medidas de precaução ao utilizar a tecnologia de pagamento por aproximação.

Dicas de segurança para evitar golpes

Uma estratégia comum para evitar riscos é estabelecer um valor máximo para transações sem a necessidade de inserir a senha, proporcionando uma camada adicional de segurança. No entanto, é importante ressaltar que essa medida pode não ser completamente eficaz contra fraudes envolvendo pequenos valores.

A utilização de carteiras digitais em dispositivos móveis, como smartphones, é outra alternativa que acrescenta segurança ao processo. Nesse caso, o pagamento por aproximação só é autorizado se o aparelho estiver desbloqueado. Essa abordagem permite aos usuários deixarem os cartões físicos em casa, utilizando apenas o celular para efetuar pagamentos.

Uma solução adicional para proteger os cartões dentro das carteiras é o uso de uma gaiola de Faraday. Este dispositivo impede a transmissão de energia entre o cartão e a máquina de pagamento, neutralizando potenciais tentativas de golpes por aproximação. Envolver o cartão de crédito em papel alumínio também pode funcionar, já isso cria uma barreira que interrompe a comunicação não autorizada.

Embora as ameaças de fraudes e golpes por aproximação estejam presentes, algumas medidas preventivas podem oferecer uma segurança a mais aos usuários. Vale ressaltar que em casos de transações não identificadas, os clientes devem procurar imediatamente a operadora do cartão para informar o ocorrido.



O pagamento por aproximação é uma tecnologia que permite realizar transações financeiras sem a necessidade de contato físico entre o cartão de pagamento e a máquina leitora. Esse método utiliza a tecnologia de comunicação de curto alcance, como a tecnologia Near Field Communication (NFC).

O funcionamento do pagamento por aproximação envolve a aproximação física do cartão, ou do dispositivo que contenha a tecnologia NFC, à máquina de pagamento. Quando os dois dispositivos estão próximos o suficiente, a transferência de dados ocorre automaticamente, concluindo a transação.

Essa modalidade de pagamento foi criada para oferecer maior conveniência aos consumidores, agilizando o processo de compra. No entanto, é importante mencionar que, como qualquer avanço tecnológico, o pagamento por aproximação também apresenta desafios relacionados à segurança, como os golpes mencionados anteriormente, que exigem constante vigilância e inovações nas práticas de segurança para garantir a proteção dos usuários.

Sendo assim, como em qualquer outro método, os consumidores que realizam pagamentos por aproximação devem estar sempre vigilantes. A conscientização sobre práticas de segurança, como a definição de limites para transações sem senha e o uso de tecnologias adicionais, como as carteiras digitais, são passos importantes para garantir uma experiência de pagamento por aproximação mais segura.