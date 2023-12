Como será a prova objetiva do concurso Casa da Moeda?

Concurso Casa da Moeda oferta 68 vagas

O concurso Casa da Moeda é uma boa oportunidade para quem deseja mudar de vida. Afinal, como será a prova objetiva?

Veja a seguir e se prepare.

Concurso Casa da Moeda

Foi recentemente divulgado o edital do concurso da Casa da Moeda, apresentando um total de 68 vagas disponíveis. Dessas, 54 são para preenchimento imediato, enquanto as 14 restantes destinam-se à formação de cadastro de reserva.

Oportunidades e Remuneração Atrativa

As vagas abrangem diferentes níveis de escolaridade, contemplando tanto candidatos com ensino médio quanto superior. Há oportunidades destinadas à ampla concorrência e também para candidatos negros. Os salários iniciais variam entre R$ 3.749,70 e R$ 9.126,73, proporcionando uma remuneração competitiva aos aprovados.

Prova Objetiva

A aguardada prova objetiva está programada para ocorrer em 17 de março na cidade do Rio de Janeiro. A avaliação será composta por questões de múltipla escolha, totalizando 100 pontos. Os candidatos enfrentarão perguntas criteriosas que testarão sua aptidão para os cargos disponíveis.



Para Técnico de Segurança:

Língua Portuguesa: 5 questões de 3,0 pontos; 5 de 4,0 pontos; 5 de 5,0 pontos.

5 questões de 3,0 pontos; 5 de 4,0 pontos; 5 de 5,0 pontos. Matemática: 5 questões de 2,0 pontos; 5 de 2,5 pontos; 5 de 3,5 pontos.

Para Analista de Produção:

Língua Portuguesa: 10 questões de 2 pontos.

10 questões de 2 pontos. Conhecimentos Específicos: 20 questões de 4 pontos.

Classificação e Critérios Eliminatórios

Os candidatos do concurso Casa da Moeda serão classificados com base na pontuação total obtida. Importante destacar que será eliminado aquele que não atingir 40% do total de pontos das provas, bem como o candidato que obtiver grau ZERO em qualquer uma das avaliações.

Este concurso da Casa da Moeda promete ser uma oportunidade única para aqueles que buscam uma carreira sólida e bem remunerada.

Oportunidades

Vamos explorar mais detalhadamente essas oportunidades:

Cargos de Nível Médio: Técnico de Segurança

Para aqueles que possuem ensino médio, o concurso da Casa da Moeda abre portas para os cargos de Técnico de Segurança, com diferentes especializações. São elas:

Técnico de Segurança – Segurança Corporativa e Patrimonial (masculino): Vagas: 20 + 4 CR Salário: R$ 3.749,70

Técnico de Segurança – Segurança Corporativa e Patrimonial (feminino): Vagas: 20 + 4 CR Salário: R$ 3.749,70

Técnico de Segurança – Prevenção e Combate a Incêndio: Vagas: 12 + 6 CR Salário: R$ 3.749,70



Esses cargos representam uma excelente oportunidade para os candidatos com ensino médio, oferecendo não apenas estabilidade, mas também uma remuneração competitiva.

Cargos de Nível Superior

Já para os profissionais com formação superior, destaca-se o cargo de Analista de Produção – Designer de Valores/Gravador. Embora haja apenas 2 vagas disponíveis, a remuneração inicial de R$ 9.126,73 torna essa posição altamente atrativa.

A valorização de profissionais com formação específica nesse campo evidencia a busca da Casa da Moeda por expertise qualificada para a produção de valores e gravações.

Sobre as fases do concurso

Veja as etapas a seguir:

Primeira Etapa: Quatro Fases Determinantes

Provas Objetivas (Para todos os cargos): Caráter: Eliminatório e Classificatório Composta por questões de múltipla escolha, variando em pontuação de acordo com a complexidade.

Prova de Capacidade Física (Exclusiva para o cargo de Técnico de Segurança): Caráter: Eliminatório Avaliação das habilidades físicas necessárias para o desempenho eficaz do cargo.

Avaliação Psicológica (Exclusiva para o cargo de Técnico de Segurança): Caráter: Eliminatório Análise psicológica para garantir a aptidão emocional e mental do candidato.

Procedimento de Heteroidentificação (Para candidatos autodeclarados negros): Caráter: Eliminatório Verificação da autodeclaração por meio de procedimentos específicos.



Segunda Etapa: Avaliação Biopsicossocial e Exames Médicos

Qualificação Biopsicossocial: Avaliação de integridade econômica, financeira e funcional. Caráter: Eliminatório

Exames Médicos Pré-admissionais: Caráter: Eliminatório Análise médica detalhada para assegurar a aptidão física do candidato.



Provas Objetivas

A primeira etapa é inaugurada pelas Provas Objetivas, cujas pontuações máximas variam de acordo com a complexidade das questões. Candidatos aos cargos de Técnico de Segurança e Analista de Produção enfrentarão avaliações específicas, com critérios bem definidos para Língua Portuguesa, Matemática e Conhecimentos Específicos.

A classificação dos candidatos será determinada pelo total de pontos obtidos, sendo eliminados aqueles que não atingirem pelo menos 40% da pontuação total ou que obtiverem grau ZERO em qualquer prova.

Prova de Capacidade Física

Os candidatos aprovados nas provas objetivas para o cargo de Técnico de Segurança enfrentarão a Prova de Capacidade Física, um desafio que avaliará sua aptidão física para as demandas específicas do cargo.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever no período de 8 a 31 de janeiro, pelo site da banca organizadora, Fundação Cesgranrio, ao custo de R$ 90,00 a R$ 120,00.