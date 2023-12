Como Shaquille O’Neal perdeu tanto peso? Sua motivação secreta foi a morte

Shaquille O’NealA transformação de Bulk para Shred deixou os fãs atordoados e se perguntando como ele conseguiu perder quase 45 quilos de peso, mas ele credita a motivação ao medo da morte e de um homem velho.

Considerado um dos melhores pivôs da NBA de todos os tempos, foi criticado por sua forma e esforço. Ele se tornou conhecido após a aposentadoria por sua personalidade engraçada e aparições na mídia, mas o fim de sua carreira atlética pouco ajudou a manter seu físico.

Shaq levou um tapa quando apareceu no jumbotron

Mas agora ele está absolutamente arrasado e os fãs estão se perguntando como ele mudou isso, apenas para a estrela creditar isso a um homem velho por quem ele passou e à perda de pessoas próximas a ele.

“Um dia vi um cara de 70 anos que tinha músculos por todo o corpo. Se ele pode, por que eu não posso, pensei”, O’Neal disse para infoebae. “E então comecei a mudar, melhorei minha alimentação e entrei na academia.”

Uma motivação extra foi a perda de sua irmã, Ayesha Harrison-Jex em outubro de 2019, antes da morte de Kobe Bryant seguido logo depois, em janeiro de 2020.

“Foram meses ruins e não senti nenhum tipo de motivação” O’Neal contínuo. “Quando você não quer fazer nada, mas precisa ficar longe de problemas, há duas coisas para se divertir: comer e assistir Netflix.”

Shaq não se arrepende do peso na carreira profissional

ShaqO peso máximo atingiu 440 libras como o gigante de 7 pés e 1 polegada, já que o gigante não prestou muita atenção ao seu gigante.

Na verdade, foi uma crítica feita a ele por Bryantque disse que se ele tivesse Bryantética de trabalho, eles teriam ganhado mais títulos juntos, mas por O’Nealnão teria ajudado muito seu desempenho, exceto estender sua carreira por mais algumas temporadas.

“Se eu tivesse prestado atenção, provavelmente poderia ter ficado tipo Udonis Haslem e joguei mais de 20 temporadas, mas fiz do meu jeito”, O’Neal adicionado. “Eu realmente não levei isso a sério até me olhar no espelho seis ou sete anos depois de me aposentar.

“Eu estava horrível. Não tinha definição e era basicamente gordo. Muito gordo.”