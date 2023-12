Como você pode desbloquear seu cartão EBT online?

Ccom as férias se aproximando, recebendo uma mensagem na tela dizendo que seu Cartão EBT foi bloqueado faz fronteira com o aterrorizante. No entanto, há não há necessidade entrar em pânico, pois existe uma maneira simples de resolver o problema.

Se o seu for um dos 21,6 milhões de domicílios que recebem Benefícios do SNAP e seu cartão foi bloqueado, o primeiro passo é descobrir o razão para o bloco. Existem apenas três razões pelas quais o seu cartão pode ter sido bloqueado:

Tendo entrado errado ALFINETE muitas vezes. Dependendo do estado, você pode inserir o PIN errado entre 3-5 vezes antes que seu cartão seja bloqueado.

muitas vezes. Dependendo do estado, você pode inserir o PIN errado entre vezes antes que seu cartão seja bloqueado. Que sua conta foi marcada como inativo ou dormente . Se você não usa seu cartão há algum tempo, ele pode ter sido etiquetado e suspenso . Cada estado tem limites diferentes que variam de dois a cinco meses de inatividade.

. Se você não usa seu cartão há algum tempo, ele pode ter sido etiquetado e . Cada estado tem limites diferentes que variam de dois a cinco meses de inatividade. Sua conta está em investigação. Se o seu local Escritório SNAP detecta irregularidades na sua candidatura ou a sua situação financeira mudou recentemente, eles podem bloquear seu cartão.

Para desbloquear o cartão EBT

Depois de determinar o motivo do bloquearvocê pode seguir alguns passos simples para recuperar o acesso ao seu fundos.

Se o bloqueio foi devido a muitas tentativas de entrar no ALFINETEé possível desbloqueá-lo on-lineembora isso dependa do estado onde você mora.

Se seu estado oferece este serviço, a primeira coisa a fazer será entrar no seu Benefícios do SNAP conta e siga o procedimento indicado. Como cada estado possui seu próprio site, o processo pode variar.

Você também pode ligar para o administrador da sua conta Atendimento ao cliente para redefinir seu ALFINETE. Se você quiser fazer isso on-line de qualquer forma, eles podem orientá-lo durante todo o processo.

Para evitar o bloqueio do seu cartão por inserção de PIN incorreto, é aconselhável utilizar números familiares, como datas significativas. Mas os especialistas recomendam evitar aniversários ou datas comemorativas, pois podem ser fáceis demais para os cibercriminosos descobrirem.

O que fazer nos outros dois casos

Se sua conta foi marcada como inativo ou dormentevocê terá que ligar para o atendimento ao cliente ou ir ao seu local Escritório SNAP para reativar seu Cartão EBT.

Em alguns estados, o cartão é reativado simplesmente fazendo um comprar. Portanto, para evitar o bloqueio é aconselhável fazer pelo menos uma compra um mês.

Deve ser lembrado que Benefícios do SNAP são para famílias de baixa renda que dependem do benefício para completar suas refeições, por isso o governo suspende inativo contas.

Se sua conta for sob investigaçãoa primeira coisa que você terá que fazer é visitar o Escritório SNAP para descobrir os motivos. Alguns estados permitem que o beneficiário continue usando o cartão enquanto a investigação estiver em andamento.

Se a investigação determinar que você não é elegível e seus benefícios forem retirado, você pode entrar com um recurso. Se você fizer isso, terá a chance de mostrar evidências de que está elegível para receber o benefício.

Em qualquer um dos três casoss, existem soluções, umas mais lentas que outras, mas nem tudo está perdido caso o seu Cartão EBT Foi bloqueado.