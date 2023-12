Compart Marketing ABRE VAGAS em TODAS AS REGIÕES do país

A Compart Marketing, empresa que é uma agência especializada em trade marketing e soluções tecnológicas para gerenciamento de ações em campo, está em busca de mais profissionais para preencher o seu quadro. Quer dizer, antes mesmo de falar mais sobre a empresa, veja quais são os postos em aberto no presente momento:

Analista de Trade Marketing – São Paulo – SP – Marketing;

Assistente de Trade Marketing – Barueri – SP – Marketing;

Auxiliar de Serviços Gerais – São Paulo – SP – Limpeza;

Promotor (a) de Vendas- Zona Leste – São Paulo – SP – Desenvolvimento de Produto / Categoria / Marca;

Promotor (a) de Vendas – São José do Rio Preto – SP – Demonstrador / Promotor;

Promotor (a) de Merchandising – Franca – SP – Marketing;

Promotor (a) de Merchandising – São Paulo – SP – Marketing;

Estagiário (a) Administrativo – São Paulo – SP – Administração Geral;

Estagiário (a) Power BI – São Paulo – SP – Processamento de Dados;

Vendedor (a) de Loja – Boa Vista – RR – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Rio Branco – AC – Lojas / Shopping;

Vendedor (a) de Loja – Taboão da Serra – SP – Lojas / Shopping;

Promotor (a) de Vendas Eletrodomésticos – São Paulo – SP – Demonstrador / Promotor;

Demonstrador (a) – Natalina – Lages – SC – Demonstrador / Promotor;

Demonstrador (a) – São José – SC – Demonstrador / Promotor.

Mais sobre a Compart Marketing

Falando mais sobre a Compart Marketing, é legal deixar claro que, no mercado desde 1995, planeja e executa ações com excelência, oferecendo a gestão dos projetos com foco em resultados e com o compromisso com o retorno dos investimentos aos seus clientes.

Além disso, a Compart garante grande eficiência em lançamentos de produtos, estratégias assertivas a fim de incrementar as vendas e expansão mercadológica, uma melhor experiência de compras pelo shopper no pdv, a correta exposição dos produtos, reduzindo rupturas e gerando visibilidade, através de sua experiente equipe de backoffice que utiliza a moderna ferramenta de gestão: o sistema de coleta de informações de campo Comptrade.

O que é necessário para se candidatar?

Como você já pôde verificar a lista de cargos da Compart Marketing, a inscrição acontece de forma bastante intuitiva e rápida. Você só precisa CLICAR NESTE LINK para ir automaticamente à página da InfoJobs.

Por lá, é só conferir todos os detalhes referentes à vaga (requisitos, funções, benefícios, horário de trabalho, etc..) com atenção e se candidatar.



