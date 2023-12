Comprar COMBUSTÍVEL MAIS BARATO é possível usando ESTES aplicativos; confira

No que diz respeito a otimizar despesas no momento do abastecimento, a tecnologia está presente para prestar auxílio. Seja para reduzir custos no posto com combustível ou meramente para se manter informado sobre os valores praticados, diversos apps se mostram bastante eficazes.

E a vantagem mais destacada além do combustível mais barato? Alguns desses ainda concedem cashback, isto é, reembolso financeiro creditado em sua conta.

Apps para descobrir combustível mais barato: estar informado ajuda na decisão inteligente

Explorar o vasto cenário dos aplicativos voltados para localizar combustíveis mais econômicos não representa apenas uma questão de praticidade. Trata-se de uma estratégia perspicaz para aprimorar suas despesas.

Desse modo, seja com o intuito de reduzir os custos no momento do abastecimento e contar com um app para descobrir combustível mais acessível, ou para obter dados acerca dos valores praticados nos postos, vale a pena examinar algumas alternativas que simplificam essa empreitada.

Shell Box

A plataforma Shell Box representa uma ferramenta proveniente da rede de postos Shell. Ela é reconhecida por suas iniciativas que disponibilizam cupons proporcionando descontos de até 20% no ato do abastecimento, independentemente do preço do combustível no posto.

O app ainda registra pontos por cada litro abastecido, os quais podem ser transferidos para a Smiles ou trocados por descontos adicionais no abastecimento. Para utilizá-lo, é suficiente realizar o download do aplicativo na App Store ou Play Store, efetuar o cadastro e começar a desfrutar dos benefícios oferecidos.

Waze



O Waze, amplamente utilizado por condutores, transcende a mera orientação de rotas, proporcionando dados sobre condições de tráfego, obstáculos, incidentes e, evidentemente, os preços do combustível na área circunvizinha. As tarifas mais acessíveis são ressaltadas em verde, contudo é prudente recordar que tais informações são colaborativas, inseridas pelos próprios usuários. Faça o download do Waze na App Store ou Play Store para iniciar a utilização.

Completaí

O Completaí, assemelhado ao Waze, disponibiliza informações sobre os preços dos combustíveis nos postos nas proximidades. Ele destaca aqueles com valores inferiores à média. No entanto, à semelhança do Waze, os preços são inseridos de forma colaborativa pelos usuários. Realize o download do Completaí na App Store ou Play Store para iniciar a utilização.

Abastece Aí

A Ipiranga dispõe de seu próprio aplicativo, denominado Abastece Aí. Além de viabilizar o pagamento do combustível por meio do smartphone, o aplicativo administra os pontos do programa de vantagens Km de Vantagens.

Os pontos acumulados têm a possibilidade de ser utilizados para obter descontos no abastecimento ou transferidos para programas como Latam Pass ou TudoAzul. Desta forma, ao empregar o aplicativo, você não apenas consegue economizar no combustível, mas também potencializa os benefícios acumulados, tornando a experiência de abastecimento ainda mais vantajosa. O Abastece Aí está acessível na App Store e Play Store.

Preço dos Combustíveis

O app Preço dos Combustíveis, elaborado pela Gaspass, representa uma plataforma colaborativa na qual os usuários compartilham os preços dos combustíveis em suas respectivas regiões. A plataforma enumera os postos e disponibiliza coordenadas para orientar até o local desejado. Disponível para dispositivos Android, faça o download na Play Store e inicie a utilização.

Petrobras Premmia

Apesar de menos abrangente, o aplicativo Petrobras Premmia fornece informações sobre os postos próximos e possibilita a administração dos pontos do programa de benefícios dos postos BR. Cada R$ 1 gasto equivale a 1 ponto, com acúmulo dobrado no posto favorito.

Os pontos podem ser transferidos para a Smiles ou utilizados para resgatar vales-combustível. Faça o download do aplicativo na App Store ou Play Store para iniciar a apreciação dos benefícios oferecidos.

Gasosa

Os usuários de dispositivos Android têm à disposição o Gasosa. Este aplicativo não apenas calcula a melhor opção entre álcool e gasolina, mas também leva em consideração o modelo do veículo. Acesse a Play Store e faça o download para usufruir dessas funcionalidades. Conforme observado, é viável ter na palma da mão um aplicativo para localizar combustível mais econômico. No entanto, há outras opções que também podem ser úteis, dependendo do que você procura.