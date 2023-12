Comunicado urgente do INSS faz alerta sobre golpe do 13º

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) lançou nesta sexta-feira (1), um alerta para os segurados da autarquia. De acordo com o órgão, um novo golpe está prometendo o pagamento do 13º salário neste final de ano. Mas nada disso é verdade.

De acordo com o INSS, um pedido formal já foi realizado para retirar do ar conteúdos de sites e de outras plataformas, como o YouTube, com informações falsas sobre o 13º salário de aposentados e pensionistas do Instituto Nacional do Seguro Social.

No comunicado, o Instituto lembra que os pagamentos do 13º salário para os segurados foram feitos ainda no primeiro semestre deste ano. Além disso, não há nenhuma previsão de pagamento de um novo adicional na reta final deste ano de 2023.

O que diz o comunicado do INSS

“Os repasses do abono anual foram realizados em maio e junho, de acordo com o calendário do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social). O investimento federal nesse período totalizou R$ 62,7 bilhões. Peças de desinformação estão divulgando um falso pagamento extra. Não há renda extra a ser incrementada no pagamento de beneficiários e pensionistas do INSS este ano”, diz o comunicado da autarquia.

“A Procuradoria Federal Especializada já está de posse de endereços eletrônicos para solicitar judicialmente a retirada dessas publicações que utilizam o nome do INSS inadvertidamente”, completa o comunicado.

Os pagamentos do 1º semestre

Abaixo, você pode conferir o detalhamento dos calendários de pagamento do 13º salário no decorrer do primeiro semestre deste ano:

Para quem recebe até um salário mínimo:



Final do NIS 1 (1ª parcela: 25 de maio; 2ª parcela: 26 de junho);

Final do NIS 2 (1ª parcela: 26 de maio; 2ª parcela: 27 de junho);

Final do NIS 3 (1ª parcela: 29 de maio; 2ª parcela: 28 de junho);

Final do NIS 4 (1ª parcela: 30 de maio; 2ª parcela: 29 de junho);

Final do NIS 5 (1ª parcela: 31 de maio; 2ª parcela: 30 de junho);

Final do NIS 6 (1ª parcela: 1 de junho; 2ª parcela: 3 de julho);

Final do NIS 7 (1ª parcela: 2 de junho; 2ª parcela: 4 de julho);

Final do NIS 8 (1ª parcela: 5 de junho; 2ª parcela: 5 de julho);

Final do NIS 9 (1ª parcela: 6 de junho; 2ª parcela: 6 de julho);

Final do NIS 0 (1ª parcela: 7 de junho; 2ª parcela: 7 de julho).

Para quem recebe mais de um salário mínimo:

Final do NIS 1 e 6 (1ª parcela: 1 de junho; 2ª parcela: 3 de julho);

Final do NIS 2 e 7 (1ª parcela: 2 de junho; 2ª parcela: 4 de julho);

Final do NIS 3 e 8 ( 1ª parcela: 5 de junho; 2ª parcela: 5 de julho);

Final do NIS 4 e 9 (1ª parcela: 6 de junho; 2ª parcela: 6 de julho);

Final do NIS 5 e 0 (1ª parcela: 7 de junho; 2ª parcela: 7 de julho).

Novos pagamentos regulares do INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) segue nesta sexta-feira (1) os pagamentos de aposentadorias, pensões e outros benefícios previdenciários. Hoje, aliás, foram iniciadas as liberações para o grupo de segurados que recebem mais do que o piso previdenciário nacional de R$ 1.320.

Assim como nos meses anteriores, para saber o dia exato do seu recebimento, é preciso se basear no final do número do seu benefício, excetuando o que vem depois do dígito. Por exemplo, se a sua numeração for 123456789-0, o algarismo que serve como verificação é o 9 e não o zero.

Abaixo, você pode conferir o calendário oficial de pagamentos para quem recebe R$ 1.320. Note que para estas pessoas as liberações foram iniciadas no último dia 24.

Final 1: 24 de novembro (já realizado);

Final 2: 27 de novembro (já realizado);

Final 3: 28 de novembro (já realizado);

Final 4: 29 de novembro (já realizado);

Final 5: 30 de novembro (já realizado);

Final 6: 1º de dezembro (pago hoje);

Final 7: 4 de dezembro;

Final 8: 5 de dezembro;

Final 9: 6 de dezembro;

Final 0: 7 de dezembro.

Agora, você pode conferir o calendário detalhado de liberações para quem recebe qualquer valor acima dos R$ 1.320. Neste caso, os repasses começam nesta sexta-feira (1).