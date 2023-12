concorra a R$ 27 MILHÕES sem sair de casa

A Mega-Sena acumulou pela segunda vez seguida e o prêmio principal chegou a impressionante marca de R$ 27 milhões. A loteria mais famosa do Brasil sempre atrai milhares de apostadores, mas a dificuldade em acertar as dezenas sorteadas é tão grande que a premiação principal geralmente acumula.

Embora as pessoas tenham chances irrisórias de ganhar, isso não diminui o volume de jogos no país. Na verdade, os apostadores pedem aos céus para que seus números sejam sorteados, e não perdem as esperanças quando isso não acontece, até porque haverá um novo sorteio em seguida.

Na verdade, existem diversas pessoas que têm as loterias como verdadeiros hobbys. Como os jogos possuem valores relativamente baixos, muitos brasileiros mantêm a prática de apostar em todos os sorteios, e o próximo concurso da Mega-Sena é uma grande chance de poder ganhar uma fortuna.

Último concurso da Mega-Sena acumulou

A Caixa Econômica Federal realizou na última terça-feira (5) o sorteio do concurso 2664 da Mega-Sena no Espaço da Sorte das Loterias Caixa. O prêmio principal estava estimado em R$ 7 milhões para o apostador que acertasse todas as 6 dezenas sorteadas.

Contudo, ninguém conseguiu gabaritar os números do concurso e o prêmio principal para o próximo sorteio da Mega-Sena, do concurso 2665, subiu para R$ 27 milhões.

Confira abaixo os números sorteados pela Caixa:

12 – 15 – 17 – 30 – 40 – 52

As pessoas que gostam de apostar na loteria devem se apressar porque o próximo sorteio da Mega-Sena ocorre na quinta-feira (7). O valor milionário da premiação principal está mexendo com o imaginário da população, que sonha em faturar o prêmio e acabar com os problemas financeiros.



Jogue na Mega-Sena 2665 sem sair de casa

Os interessados em tentar a sorte na Mega-Sena 2665 podem ir à alguma agência lotérica da Caixa para fazer suas apostas. No entanto, caso as pessoas prefiram jogar sem sair de casa, podem acessar o site da Caixa Econômica ou baixar o aplicativo de loterias para fazer suas apostas.

Quem quiser apostar pela internet, sem sair de casa, deve fazer um cadastro para preencher o número de algum cartão de crédito, com o qual realizará o pagamento do jogo feito. Os números são escolhidos de maneira remota, sem a pessoa precisar sair de casa.

Estratégias inteligentes para a Mega-Sena

Em resumo, os jogadores podem aumentar as chances de acerto ao escolher mais dezenas em um mesmo bilhete. Além disso, as pessoas também podem seguir outras dicas que podem ajudar a aumentar as chances de ganhar na Mega-Sena. Veja algumas delas:

A regularidade das apostas é uma boa estratégia para aumentar as chances de acerto;

é uma boa estratégia para aumentar as chances de acerto; A escolha de números variados , evitando sequências numéricas, podem ser uma boa estratégia;

, evitando sequências numéricas, podem ser uma boa estratégia; Os jogadores podem apostar em bolões para aumentar as chances de faturar o prêmio principal.

Bolões da Mega-Sena aumentam chances de ganhar

Uma grande maneira de aumentar as chances de ganhar é apostando em bolões da Mega-Sena, oferecidos pela Caixa Econômica. Em síntese, as apostas individuais com mais números são bem caras. Contudo, quando o preço é dividido entre vários apostadores, o valor fica bem menor para cada jogador.

Vale destacar que, assim como o valor da aposta é reduzido para os apostadores, o valor da premiação, caso o bolão acerte as dezenas sorteadas, também é dividido entre os jogadores. Aliás, a Caixa Econômica informa quais são as regras dessa modalidade, que faz muito sucesso entre os apostadores de loterias.

Quanto custam as apostas na Mega-Sena?

Embora as chances de acerto aumentem significativamente ao escolher mais números, o valor dos jogos também dispara. Por isso, as pessoas precisam pensar bem antes de escolher muitas dezenas para jogar, pois o valor dos jogos chega a milhares de reais.

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 5,00, mas os jogadores podem escolher até 20 dezenas em um único bilhete. Nesse caso, o valor do jogo é 38.760 vezes mais caro que a aposta mínima.

Veja abaixo os valores de cada aposta da Mega-Sena:

Quantidade de dezenas Valor das apostas 6 R$ 5,00 7 R$ 35,00 8 R$ 140,00 9 R$ 420,00 10 R$ 1.050,00 11 R$ 2.310,00 12 R$ 4.620,00 13 R$ 8.580,00 14 R$ 15.015,00 15 R$ 25.025,00 16 R$ 40.040,00 17 R$ 61.880,00 18 R$ 92.820,00 19 R$ 135.660,00 20 R$ 193.800,00

Por fim, o mais importante é não desanimar e continuar tentando ganhar as premiações oferecidas pela Mega-Sena, até porque há várias faixas de premiação. Os jogadores devem apostar com responsabilidade, sem comprometer a renda familiar e ciente de que não há garantia de vitória, mesmo escolhendo o maior número possível de números.