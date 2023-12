Concurso Agente Legislativo: SAIU edital com salários acima de R$ 6 MIL

Concurso Agente Legislativo oferta benefícios

Este concurso Agente Legislativo está sendo ofertado pela Câmara. Para se inscrever, é preciso ter nível médio. Veja outros benefícios.

Confira mais detalhes.

Concurso Agente Legislativo

Nesta segunda-feira, 18 de dezembro, às 10h, iniciam-se as inscrições para o aguardado concurso público da Câmara de Santo André, na região da Grande São Paulo.

O certame oferece um total de 33 vagas destinadas ao cargo de agente legislativo I, sendo duas reservadas para pessoas com deficiência e sete para candidatos autodeclarados negros. Adicionalmente, há a oportunidade de formação de cadastro reserva, visando possíveis futuras contratações.

Requisitos e Remuneração do concurso Agente Legislativo

Para concorrer, é necessário possuir ensino médio completo. O cargo de agente legislativo I oferece uma remuneração inicial de R$ 6.506,62, com uma carga horária semanal de 40 horas.

Atividades do Agente Legislativo I



Você também pode gostar:

O profissional desempenhará atividades de natureza administrativa, específicas para cada departamento ou setor da Câmara Municipal de Santo André. Isso inclui a redação e digitação de ofícios e correspondências oficiais, assim como a digitação de proposituras, projetos, emendas, relatórios, contratos, termos aditivos, planilhas e tabelas, sob supervisão dos superiores hierárquicos.

Inscrições e Etapas do concurso Agente Legislativo

As inscrições serão aceitas a partir das 10h do dia 18 de dezembro, permitindo que os interessados disputem essas vagas tão almejadas. O processo seletivo incluirá diversas etapas, assegurando uma avaliação criteriosa dos candidatos e a seleção dos profissionais mais qualificados para integrar a equipe da Câmara de Santo André.

Além das vagas imediatas, a formação de cadastro reserva abre caminho para futuras oportunidades, proporcionando aos candidatos a chance de serem convocados conforme a necessidade de novos profissionais.

Chances concurso Agente Legislativo

O concurso da Câmara de Santo André não apenas oferece emprego, mas também representa uma oportunidade de crescimento profissional, especialmente para aqueles que almejam atuar na área administrativa e legislativa.

Com remuneração atrativa e um ambiente de trabalho desafiador, o cargo de agente legislativo I é uma porta de entrada para uma carreira sólida no setor público. A abertura das inscrições marca o início de uma jornada promissora para os candidatos em busca de estabilidade e desenvolvimento profissional.

Benefícios para os Servidores da Câmara Municipal de Santo André

Os colaboradores da Câmara Municipal de Santo André contam com uma série de benefícios que visam proporcionar um ambiente de trabalho mais satisfatório e apoiar as necessidades individuais dos servidores.

Dentre os benefícios oferecidos, destacam-se:

1. Vale-refeição:

Proporciona suporte financeiro para despesas relacionadas à alimentação durante o expediente.

2. Vale-transporte:

Facilita o deslocamento dos servidores, garantindo o custeio parcial ou total de suas despesas com transporte público.

3. Vale-alimentação:

Contribui para despesas adicionais com alimentação, oferecendo uma assistência financeira adicional aos servidores.

4. Auxílio-creche:

Apoia os colaboradores que são pais, auxiliando nas despesas relacionadas ao cuidado e educação de seus filhos em idade pré-escolar.

5. Convênio médico:

Proporciona acesso a serviços médicos e hospitalares, garantindo a saúde e o bem-estar dos servidores e seus dependentes.

6. Auxílio babá:

Oferece suporte financeiro aos pais que necessitam de assistência para cuidados com seus filhos pequenos, proporcionando tranquilidade e apoio.

Esses benefícios não apenas valorizam o trabalho dos servidores, mas também contribuem para a construção de um ambiente de trabalho mais saudável e equilibrado.

A Câmara Municipal de Santo André demonstra, assim, o comprometimento em promover o bem-estar e a qualidade de vida de sua equipe, reconhecendo a importância do suporte às necessidades individuais dos colaboradores. Veja mais sobre o concurso Agente Legislativo.

Prova concurso Agente Legislativo

No concurso público da Câmara Municipal de Santo André, todos os inscritos serão submetidos a uma única etapa de avaliação: a prova objetiva. Essa fase é de caráter eliminatório e classificatório, sendo crucial para a seleção dos candidatos. Aqui estão os detalhes fundamentais:

Será composta por 40 questões de múltipla escolha, abrangendo diversas áreas de conhecimento.

Áreas de Conhecimento e Distribuição de Questões:

Língua Portuguesa: Raciocínio Lógico: Conhecimentos Básicos de Legislação Interna e Municipal: Conhecimentos Específicos:

A prova está agendada para o dia 18 de fevereiro de 2024.

Os locais e horários de realização do exame serão informados posteriormente, por meio do edital de convocação, que será divulgado em momento oportuno.

Essa etapa será crucial para a análise do conhecimento e habilidades dos candidatos em diversas áreas, proporcionando uma avaliação abrangente de suas competências.

A divulgação prévia dos detalhes da prova objetiva visa oferecer transparência e oportunidade para que os participantes se preparem adequadamente. O sucesso nessa fase é determinante para aqueles que almejam alcançar êxito no concurso da Câmara de Santo André.

Como se inscrever no concurso Agente Legislativo

Os interessados poderão se inscrever até as 17h do dia 15 de janeiro de 2024, exclusivamente pela internet, através do site do Instituto Mais (www.institutomais.org.br)