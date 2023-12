Concurso ALEP: banca definida! Edital em breve

Assembleia Legislativa do Paraná irá assinar contrato em breve com a banca organizadora do certame.

A Fundação Getúlio Vargas (FGV) será a banca responsável pelo próximo concurso da Assembleia Legislativa do Estado do Paraná (ALEP).

A assinatura do contrato será formalizada no próximo dia 12.

A mesa executiva da ALEP informou que o novo certame deverá ofertar cerca de 85 vagas para cargos de nível médio e superior, incluindo o de procurador, com salários iniciais acima de R$ 4.995,21.

Serão três editais a serem elaborados pela Comissão Especial de Concurso Público formada por servidores da casa em conjunto com a FGV.

Segundo o presidente da Assembleia, deputado Ademar Traiano (PSD), o objetivo do concurso é repor os quadros do legislativo que ficaram defasados com a aposentadoria de funcionários efetivos. “Com promoções e progressões que nós concedemos aos servidores antigos, imaginamos que até janeiro e fevereiro, em torno de 100 servidores efetivos se aposentem.”

Há 20 anos sem realizar concurso público, a ALEP conta hoje com 191 servidores efetivos e 386 servidores comissionados. Com a realização do certame, a expectativa é renovar e repor o quadro de funcionários.

“Temos funcionários que já estão na Casa há mais de 30 anos. Pretendemos promover esta renovação. Nosso objetivo é fazer desta uma Assembleia moderna e eficiente, que dê resultados para a sociedade”, afirmou o presidente da ALEP.

Vale lembrar que a comissão organizadora do concurso ALEP sofreu uma alteração entre os membros que irão compor a equipe.



De acordo com publicação no Diário Oficial do Estado, um dos membros foi substituído. Dessa forma, a comissão passa agora a contar com os seguintes nomes:

Walquíria Wiziack Zauith de Pauli (Presidente da Comissão)

Maria Joaquina Faria de Paula

Airton Cesar Santin (posto anteriormente ocupado por Anderson Vilares Agibert Maia)

Fábio José Brante

Daniela Vanzo Duarte

O principal objetivo da comissão que organiza um concurso público é acompanhar o processo de contratação da banca que será responsável pela seleção, além de realizar a fiscalização do que foi firmado no contrato.

Quais os cargos da ALEP?

A ALEP possui três cargos (analista legislativo, técnico legislativo e auxiliar legislativo), onde cada um apresenta três classes (I, II e III) e sete níveis. Os salários oferecidos inicialmente para cada cargo variam de R$ 2.298,08 (Auxiliar Legislativo) a R$ R$ 4.995,21 (Analista Legislativo).

Além do salário mensal, o candidato aprovado no concurso ALEP ainda tem direito aos seguintes benefícios previstos em lei:

Adicionais por tempo de serviço;

Verba de representação;

Gratificações;

Diárias;

Outras verbas de cunho indenizatório, atribuídas no desempenho ou no exercício do cargo ou função, na forma regulamentada por Resolução da Assembleia, sendo de 80% Analista Legislativo Advogado; 40% Analista Legislativo (demais especialidades) e 20% Técnico e Auxiliar;

Gratificação de função no percentual de 20% (vinte por cento) do vencimento básico

Auxílio-alimentação;

Auxílio-creche;

Auxílio-saúde aos servidores efetivos ativos e aos comissionados;

Auxílio-saúde aos servidores efetivos ativos e inativos e aos comissionados.

Os cargos oferecidos pela ALEP correspondem as seguintes formações profissionais de nível médio e superior, como segue abaixo:

Analista Legislativo

Assessor de Comissão;

Desenvolvedor de Sistema;

Biblioteconomista;

Administrador;

Economista;

Advogado;

Contador;

Jornalista;

Analista de Rede;

Revisor Legislativo;

Taquígrafo revisor.

Técnico Legislativo

Legislativo;

Administrativo;

Suporte e Manutenção.

Auxiliar Legislativo

Administrativo;

Motorista;

Porteiro.

Último concurso ALEP foi há 20 anos

O último concurso realizado pela ALEP aconteceu em 1999, há pouco mais de 20 anos, e contemplou apenas o cargo de Taquigrafo, com cinco vagas.

Em 1984, um outro concurso foi realizado para o cargo de Jornalista e redatores.

Já no ano de 2013 um novo concurso chegou a ser anunciado pela ALEP para o preenchimento de 100 vagas em cargos de nível médio e superior.

A comissão foi formada e inclusive publicada no Diário Oficial da União. Contudo, o certame não foi para frente porque, de acordo com o próprio legislativo, as aposentadorias que deveriam ter acontecido não se efetivaram e, portanto, não haviam cargos vagos para serem preenchidos.

Com isso, o certame foi cancelado e até o momento nenhuma outra seleção pública foi realizada.

Em 2019, cerca de 1.500 funcionários comissionados foram exonerados, o que abriu um déficit no quadro geral de servidores que ainda não foi reposto. Diante de todo esse cenário, o anúncio do concurso ALEP 2023 se demonstra extremamente necessário para atender as necessidades da casa e a garantia da prestação de serviços a população.