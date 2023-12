Concurso ANTT escolhe banca e edital com 50 vagas pode sair em breve

Extrato de contrato do concurso ANTT saiu

Com o extrato do contrato do concurso ANTT-(Agência Nacional de Transportes Terrestres) liberado, o edital pode sair em breve.

O documento encontra-se em caráter de iminência. Confira.

Concurso ANTT e Banca Organizadora

O Cebraspe foi escolhido como banca organizadora do próximo concurso ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), conforme extrato de contrato publicado no Diário Oficial da União (DOU) desta terça-feira (12). A divulgação iminente do edital traz expectativa aos candidatos.

50 Vagas para Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres

O edital contemplará 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres, com uma remuneração inicial de R$ 16.413,35. Os interessados já podem se preparar, pois a oportunidade se mostra atrativa.

Requisitos dos Cargos no Concurso ANTT

Os cargos de Especialista e Analista demandam formação de nível superior, com certificado reconhecido pelo MEC e específico para a área desejada. Para Técnico, a exigência é de formação de nível médio, tornando o concurso acessível a diferentes perfis.



Você também pode gostar:

Remuneração Atualizada com Reajuste Salarial de 9%

Com o recente reajuste salarial de 9% para os servidores do executivo federal, as remunerações da ANTT foram ajustadas, tornando o cenário ainda mais atrativo:

Analista Administrativo: Inicial: de R$ 13.807,57 para R$ 15.050,25;

Especialista em Regulação de Aviação Civil: Inicial: de R$ 15.058,12 para R$ 16.413,35;

Técnico Administrativo: Inicial: de R$ 7.016,67 para R$ 7.648,17;

Técnico em Regulação de Aviação Civil: Inicial: de R$ 7.388,37 para R$ 8.053,32.



Essa atualização salarial reforça o atrativo da carreira na ANTT e motiva os candidatos a se prepararem para o processo seletivo que se aproxima.

Concurso ANTT: O Que Você Precisa Saber para Participar

Se você está pensando em participar do concurso da ANTT (Agência Nacional de Transportes Terrestres), é importante entender o que é necessário para cada tipo de vaga. Vamos dar uma olhada nos requisitos de cada uma:

Para Ser Especialista ou Analista: Precisa de Faculdade Específica

Se você está de olho em uma dessas vagas, vai precisar ter feito faculdade. O diploma deve ser reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) e ser voltado para a área em que você quer trabalhar, como indicado no edital.

Se Quer Ser Técnico: Ensino Médio Completo É o Suficiente

Agora, se o cargo de Técnico é o seu alvo, a coisa é mais tranquila. Basta ter terminado o ensino médio. Essa flexibilidade nos requisitos é para atrair pessoas com diferentes níveis de estudo.

Requisitos do concurso ANTT

Não é só ter o diploma na mão. A ANTT está procurando não apenas quem estudou bastante, mas também quem é dedicado e tem habilidades específicas para cada trabalho. Se você quer ser Especialista ou Analista, não basta ter a faculdade, é bom também saber bastante sobre a área.

Variedade para Deixar a Equipe Melhor

A ANTT não quer só pessoas bem formadas, ela quer uma equipe diversificada. Isso significa que pessoas com caminhos educacionais diferentes e experiências variadas podem contribuir para a ANTT ser boa em lidar com os desafios dos transportes terrestres. Essa diversidade faz a equipe ficar mais forte para enfrentar os problemas do dia a dia.

Especialista em Transportes Terrestres: Regulação e Controle Especializado

O trabalho de um Especialista em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres é para quem tem formação superior. Eles cuidam de atividades especializadas, como regulação, fiscalização e controle dos serviços de transporte terrestre. Isso inclui também a infraestrutura. Além disso, esses especialistas ajudam a implementar políticas e fazem estudos sobre essas atividades.

Analista Administrativo: Gerenciamento de Tarefas Administrativas

Se você é um Analista Administrativo, seu trabalho é gerenciar tarefas administrativas usando seus conhecimentos de nível superior. Você lida com coisas relacionadas às leis e regulamentos, utilizando todos os recursos disponíveis para fazer seu trabalho da melhor forma possível.

Técnico Administrativo: Execução de Tarefas Administrativas Intermediárias

Os Técnicos Administrativos fazem tarefas de nível intermediário. Eles ajudam na execução de atividades administrativas e logísticas, garantindo que tudo esteja em ordem conforme as leis e regras, utilizando os equipamentos e recursos disponíveis.

Técnico em Regulação de Transportes Terrestres: Apoio Técnico Especializado

Os Técnicos em Regulação de Serviços de Transportes Terrestres oferecem apoio técnico especializado. Eles ajudam nas áreas de regulação, fiscalização e controle dos serviços de transporte terrestre. Além disso, dão suporte na implementação de políticas e na realização de estudos relacionados a essas atividades.