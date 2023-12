Concurso anuncia edital com 240 vagas para assistente administrativo e social

Não deixe de se inscrever neste concurso

Com grandes oportunidades, mais um concurso está na praça. As chances são para médio e superior. Portanto, se você estiver interessado, não perca.

Não deixe de conferir.

Concurso Público

O Conselho Regional de Serviço Social – CRESS/MG 6ª Região anunciou recentemente a abertura de um aguardado concurso público, oferecendo 15 vagas imediatas e reservando outras 225 para cadastro reserva. Este certame, destinado a candidatos de níveis médio e superior, representa uma oportunidade valiosa no cenário das carreiras públicas.

Principais Datas e Inscrições do concurso

Os interessados devem estar atentos ao cronograma estabelecido:

Inscrições: 18/12/2023 a 22/1/2024

18/12/2023 a 22/1/2024 Isenção da taxa: 18 a 20/12/2023

18 a 20/12/2023 Último dia para pagamento: 24/01/2024

24/01/2024 Prova: 3/3/2024

Vagas e Remunerações do concurso



Você também pode gostar:

O concurso contempla cargos diversos, com 12 vagas para Assistente Administrativo, direcionadas a candidatos de nível médio, e 3 vagas para Assistente Social, voltadas para profissionais de nível superior. As remunerações variam, sendo R$2.112,00 para Assistente Administrativo e R$5.492,00 para Assistente Social.

Fases e banca concurso

A condução do processo seletivo ficará a cargo do Instituto Quadrix, que coordenará as etapas do certame, compreendendo:

a) Prova Objetiva: Eliminatória e classificatória para todos os cargos.

Eliminatória e classificatória para todos os cargos. b) Prova Discursiva: Eliminatória e classificatória para todos os cargos.

Eliminatória e classificatória para todos os cargos. c) Avaliação de Títulos: Classificatória para todos os cargos.

Provas em Diferentes Cidades de MG

As provas serão realizadas em cidades estratégicas, como Belo Horizonte, Juiz de Fora, Montes Claros e Uberlândia, facilitando o acesso dos candidatos.

Detalhes das Provas e Conteúdo

Prova Objetiva: 60 questões de múltipla escolha abordando Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico e Matemático (para nível médio), Noções de Informática (para nível médio), Noções de Direito Administrativo (para nível superior), e Conhecimentos Específicos e Técnicos do cargo pleiteado.

Prova Discursiva: Redação dissertativa sobre um tema fornecido no caderno de prova.

Avaliação de Títulos como Diferencial

A etapa de Avaliação de Títulos representa uma oportunidade adicional, conferindo pontuação extra para diplomas de curso técnico (para Assistente Administrativo) ou certificados de Doutorado, Mestrado, Especialização e experiência profissional (para Assistente Social).

Em resumo, o concurso do CRESS/MG 6ª Região não apenas abre portas para o serviço público, mas também representa uma chance de atuação significativa no campo social. A busca por profissionais qualificados reflete o compromisso do Conselho em fortalecer sua equipe e oferecer um serviço de excelência. Aos interessados, desejamos sucesso na jornada rumo a essa relevante conquista profissional.

Como se preparar para este concurso

A busca por aprovação em concursos públicos demanda não apenas esforço, mas uma abordagem estratégica e eficaz nos estudos. Neste contexto, é fundamental adotar métodos que potencializem o aprendizado, a retenção de conteúdo e, consequentemente, a conquista do tão almejado cargo público.

Organização do Cronograma

Elaborar um cronograma de estudos é o primeiro passo rumo ao sucesso. Distribuir as disciplinas de forma equilibrada, considerando a relevância e complexidade de cada uma, permite uma preparação mais sólida. Incluir períodos para revisões e simulados é crucial para avaliar o progresso e ajustar estratégias.

Material Específico

A escolha dos materiais de estudo é determinante. Optar por apostilas, livros e videoaulas direcionadas ao edital do concurso garante uma preparação mais alinhada às exigências do certame. Estar atento às atualizações do edital é indispensável para ajustes pontuais no material de estudo.

Simulados e Questões Anteriores

A prática constante é um diferencial. A realização regular de simulados proporciona familiaridade com o formato das questões, enquanto a resolução de questões de concursos anteriores ajuda a identificar pontos de fragilidade e a fortalecer conhecimentos específicos.

Foco nos Temas Relevantes

A concentração nos temas mais recorrentes no edital é estratégica. Direcionar esforços para disciplinas com maior peso na pontuação e conteúdos mais abordados aumenta a eficiência do estudo, maximizando o retorno de tempo investido.

Revisão Constante

A revisão periódica é a chave para a consolidação do conhecimento. Destacar os pontos que demandam maior atenção e revisá-los regularmente contribui para a fixação do conteúdo, prevenindo esquecimentos e fortalecendo a base de conhecimento.

Saúde Mental e Equilíbrio

A jornada de estudos deve ser acompanhada de cuidados com a saúde mental. Garantir boas noites de sono, inserir pausas durante os estudos e manter atividades de lazer são práticas essenciais para o equilíbrio emocional, fundamental para o desempenho consistente.