Concurso ANVISA tem banca definida! Edital com 50 vagas sai em breve

Concurso ANVISA prevê a criação de vagas para cargos de especialista com nível superior.

Mais uma etapa importante foi concluída no concurso ANVISA. Isso porque a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) já definiu a banca que será responsável pela organização do certame.

O Cebraspe será a empresa contratada para dar andamento a todas as etapas de seleção. A dispensa de licitação será publicada nos próximos dias no Diário Oficial da União. O valor do contrato com a empresa é de pouco mais de R$ 2 milhões.

De acordo com a própria ANVISA, a expectativa é que o edital seja publicado até janeiro de 2024, data máxima para o lançamento do documento.

Isso porque o aval foi concedido no mês de julho e, de acordo com a legislação, o órgão tem o prazo máximo de seis meses para lançar o edital sob o risco de perder a autorização e a chance de realizar o concurso.

Quais serão as vagas do concurso Anvisa?

Ao todo, a Anvisa irá ofertar 50 vagas para o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária. Os candidatos devem ter nível superior para concorrer a uma das vagas.

As vagas, segundo o projeto básico encaminhado pela banca, irá contemplar quatro áreas. São elas:

Engenharia – 2 vagas ampla concorrência e 1 vaga para negros;

Saúde – 3 vagas ampla concorrência, 1 PCD e 1 vaga para negros;

Tecnologia da Informação – 2 vagas ampla concorrência e 1 vaga para negros;

Farmácia – 29 vagas ampla concorrência, 2 vagas PCD e 8 vaga para negros.



Você também pode gostar:

Nos últimos meses, a autarquia vem tentando aumentar o quantitativo de vagas dentro do quadro de servidores efetivos para suprir a vacância deixada por servidores em idade de aposentadoria.

O quadro de cargos atuais da ANVISA é o seguinte:

Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária: 810 cargos criados, onde 755 estão ocupados;

Analista Administrativo: 175 cargos criados, desses 158 ocupados;

Técnico em Regulação e Vigilância Sanitária: 100 cargos criados com 93 ocupados; e

Técnico Administrativo: 243 cargos criados, estando 193 ocupados.

Qual o salário dos servidores da ANVISA?

O salário inicial previsto para o cargo de Especialista em Regulação e Vigilância Sanitária da ANVISA é de R$ 17.071,35 podendo chegar a mais de R$ 22 mil no decorrer da carreira.

Os servidores também têm direito a auxilio alimentação no valor de R$ 658.

Quais serão as etapas do concurso ANVISA?

O projeto básico revelou também que o concurso ANVISA contará com duas etapas, confira:

Primeira Etapa

Provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório – de responsabilidade do Cebraspe.

Provas discursivas, de caráter eliminatório e classificatório – de responsabilidade do Cebraspe.

Avaliação de títulos, de caráter classificatório – de responsabilidade do Cebraspe.

Segunda Etapa

Curso de Formação, de caráter eliminatório e classificatório – de responsabilidade do Cebraspe.

As provas objetiva e discursiva serão realizadas no mesmo dia. Os candidatos serão avaliados por meio de 120 questões do tipo “certo ou errado”, sobre temas de conhecimentos específicos da respectiva especialidade e outros 50 itens de conhecimentos básicos, comuns a todas as especialidades.

ANVISA não tem concurso desde 2016

A ANVISA está desde 2016 sem realizar novas contratações por meio de concurso público. Na época da última seleção, o Cebraspe também foi a banca responsável pela organização do certame.

Foram oferecidas 78 vagas apenas para o cargo de Técnico Administrativo.

Já os cargos que exigem formação em nível superior (analista e especialista) estão sem concurso desde 2013.

Os candidatos foram avaliados por meio dos seguintes conteúdos nas provas objetiva e discursiva: