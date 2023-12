Concurso Bahia: prefeitura anuncia edital com 55 vagas para fundamental, médio-técnico e superior

Veja os cargos do concurso Bahia

Se você busca por oportunidade, esta pode ser a sua. Mais um concurso Bahia está na praça. Desta vez, as vagas são para todos os níveis de escolaridade.

Veja a seguir como se inscrever.

Concurso Bahia

A Secretaria Municipal de Educação de Sobradinho anuncia a abertura de 55 vagas imediatas para diversos cargos, contemplando os níveis fundamental, médio-técnico e superior. Os salários iniciais variam de R$ 1.320,00 a R$ 2.210,00. Confira as oportunidades disponíveis.

Vagas concurso Bahia

Confira a seguir as chances de acordo com o nível de escolaridade:

Nível Fundamental Completo para os Cargos da Administração Direta:

Auxiliar de Serviços Gerais

Condutor de Ônibus Escolar

Cozinheiro

Merendeira

Porteiro

Vigilante

Zelador



Nível Fundamental Completo para os Cargos da Administração Indireta – SAAE (Serviço Autônomo de Água e Esgoto):

Auxiliar de Encanador

Encanador

Leiturista

Pedreiro

Nível Médio para os Cargos da Administração Direta do concurso Bahia

Agente Administrativo

Agente em Administração

Auxiliar de Administração

Auxiliar de Serviços Administrativos

Auxiliar de Disciplina

Auxiliar de Saúde Bucal

Condutor de Urgência e Emergência

Intérprete Libras

Nível Médio para os Cargos da Administração Indireta – SAAE:

Nível Técnico para os Cargos da Administração Direta:

Técnico em Enfermagem

Técnico em Radiologia

Nível Superior concurso Bahia

Assistente Social

Educador Físico

Enfermeiro

Farmacêutico

Fisioterapeuta

Fonoaudiólogo

Médico – PSF

Médico Plantonista

Médico Psiquiatra

Nutricionista

Odontólogo

Psicólogo

Professor C01 – Professor I

Professor C02 – Professor II – Letras (Língua Portuguesa)

Professor C02 – Professor II – Matemática

Professor C02 – Professor II – Ciências

Professor C02 – Professor II – Geografia

Professor C02 – Professor II – História

Professor C02 – Professor II – Língua Inglesa

Professor C02 – Professor II – Educação Física

Todos os candidatos passarão por duas etapas de avaliação:

Provas Objetivas: Todos os candidatos serão submetidos a esta etapa, composta por 30 questões de múltipla escolha, com alternativas de “A” a “E”. A prova terá caráter classificatório e eliminatório, visando avaliar o conhecimento teórico necessário para o desempenho do cargo.

Prova de Títulos: Exclusiva para Professores, esta etapa será avaliada numa escala de 0 a 90 pontos para os cargos de Professor (C01 e C02), e de 0 a 100 pontos para os demais cargos. Candidatos que obtiverem pontuação inferior a 50% na prova serão eliminados do certame.

Como se inscrever neste concurso Bahia

Os interessados poderão se inscrever até 02 de janeiro de 2024, diretamente no site da banca organizadora, Facape.

As taxas do concurso Bahia contam com os seguintes valores:

Nível fundamental: R$ 70,00

Nível médio: R$ 90,00

Nível técnico: R$ 100,00

Nível superior: R$ 130,00

Outros cargos:

Médico – PSF, Médico Plantonista e Médico Psiquiatra, Psicólogo.

Nestes casos, a taxa cobrada será de R$ 250.

Requisitos para Inscrição

Ao candidatar-se, é imprescindível que o interessado leia este edital integralmente, compreenda suas disposições e concorde com as exigências nele contidas. Destacamos, especialmente, os requisitos a seguir, que deverão ser atendidos e comprovados no momento da posse:

Nacionalidade: 1.1. Ser brasileiro nato ou naturalizado. 1.2. No caso de estrangeiros, devem ser observadas as disposições da legislação específica, garantindo igualdade de direitos.

Idade Mínima: 2.1. Ter, na data da posse, idade mínima de 18 (dezoito) anos completos.

Serviço Militar: 3.1. Para candidatos do sexo masculino, estar em dia com as obrigações do Serviço Militar, conforme estabelecido pelo Decreto nº 57.654/66, alterado pelo Decreto nº 93.670/86.

Direitos Eleitorais: 4.1. Ser eleitor e estar em situação regular com a Justiça Eleitoral.

Documentação Comprobatória: 5.1. Possuir, no momento da posse, documentação que comprove os requisitos mínimos exigidos para o cargo.

5.1. Possuir, no momento da posse, documentação que comprove os requisitos mínimos exigidos para o cargo. Aptidão Física e Mental: 6.1. Demonstrar aptidão física e mental, além de não possuir deficiência física incompatível com as atribuições do cargo. Essa condição será comprovada por inspeção realizada pelo Serviço Médico indicado pela Prefeitura Municipal de Sobradinho – BA.

Incompatibilidade para Nova Nomeação: 7.1. Não estar, no momento da posse, incompatibilizado para nova nomeação em outro cargo público.

Antecedentes Criminais: 8.1. Não possuir antecedentes criminais, especialmente condenação com trânsito em julgado.

Demitido e Condenado: 9.1. Não ter sido demitido conforme as disposições do Estatuto dos Servidores Públicos Municipais. Candidatos condenados por crimes contra a Administração Pública também são inelegíveis.

Aposentadoria Compulsória: 10.1. Não estar na idade de aposentadoria compulsória.

EDITAL