Concurso BNDES anuncia edital com quase 100 vagas; conheça as etapas do certame

As vagas do concurso BNDES serão imediatas e formação de cadastro reserva

O concurso BNDES – Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social- é uma grande oportunidades. Há chances para contratação imediata e CR.

Além disso, as vagas são para médio e superior. Veja!

Fases do Concurso BNDES 2024

O aguardado Concurso BNDES 2024 é uma promissora porta de entrada para aqueles que aspiram integrar o quadro de funcionários do Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social. Neste processo seletivo, diversas fases definirão os futuros colaboradores do BNDES.

Anúncio do Concurso

O ano de 2024 reserva a promessa de um novo concurso do BNDES, abrindo as portas para 94 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. As expectativas estão altas, e candidatos já começam a se preparar para essa oportunidade única.

Banca Organizadora em Definição

A identidade da banca organizadora, responsável por gerir as inscrições e conduzir as etapas do concurso, ainda está em definição. Essa escolha é crucial para a transparência e eficácia do processo seletivo.



Etapas do concurso BNDES

Conhecer as fases detalhadas do processo seletivo é essencial. Seguindo o Plano Estratégico de Cargos e Salários do BNDES, as etapas principais são:

Prova de Conhecimento Avaliação do conhecimento específico do candidato para o cargo desejado. Direito à revisão da prova e recurso após a divulgação dos resultados.

Exames Psicotécnicos Avaliação dos atributos psicológicos em relação aos requisitos do cargo. Possibilidade de recurso para candidatos não indicados nessa etapa.

Exames Médicos Avaliação das condições de saúde dos candidatos para assegurar aptidão ao cargo.

Investigação Social: Verificando Antecedentes Criminais e Cadastrais Verificação dos antecedentes criminais e cadastrais dos candidatos.

Acompanhamento Etapa final para orientação do empregado, visando adaptação ao trabalho e validação da seleção.



Classificação e Convocações do concurso BNDES

A classificação dos candidatos é determinada pelos resultados das provas de conhecimento. Candidatos aprovados, mas não imediatamente aproveitados, formam um cadastro de reserva. Convocações podem ocorrer durante o prazo de validade do concurso, inicialmente de dois anos, prorrogável por mais dois.

Cargos e Requisitos

Embora os cargos específicos ainda não tenham sido divulgados, o BNDES já confirmou a oferta de 94 vagas para níveis médio e superior. A expectativa é que as oportunidades abranjam cargos como Técnico de Suporte Administrativo e Profissional Básico em diversas áreas.

Preparação

Compreender as fases do processo seletivo é essencial para uma preparação eficaz. O Concurso BNDES 2024 promete ser uma jornada desafiadora, mas repleta de oportunidades. Esteja atento às atualizações e inicie sua preparação para conquistar uma posição no BNDES.

Estratégias de Estudo para o Concurso BNDES 2024

Iniciar a preparação para o Concurso BNDES 2024 demanda uma abordagem estratégica e focada. Aqui estão algumas orientações para orientar seus estudos:

Análise Detalhada do Edital:

Inicie sua preparação lendo atentamente o edital do concurso, identificando requisitos, conteúdos programáticos e a estrutura das provas. Isso orientará seus esforços de estudo de maneira mais eficaz.

Cronograma de Estudos:

Elabore um cronograma realista, considerando seus compromissos diários. Distribua os temas de estudo de maneira equilibrada ao longo da semana, dando prioridade aos tópicos de maior peso no edital.

Material Atualizado:

Utilize materiais de estudo atualizados e confiáveis. Manuais, videoaulas e materiais específicos para concursos do BNDES podem ser recursos valiosos.

Foco nas Disciplinas Específicas:

Dê ênfase às disciplinas específicas relacionadas ao cargo pretendido. Esteja atento às particularidades do BNDES, como suas áreas de atuação e peculiaridades institucionais.

Resolução de Questões Anteriores:

Pratique resolvendo questões de concursos anteriores do BNDES e de órgãos similares. Isso familiariza você com o estilo das questões e ajuda a identificar pontos fracos que precisam de mais atenção.

Simulados:

Realize simulados completos para desenvolver resistência e testar seus conhecimentos em condições semelhantes às da prova. Isso também ajuda a aprimorar a gestão do tempo durante o exame.

Revisões Periódicas:

Reserve tempo para revisões periódicas, reforçando conceitos importantes e consolidando o aprendizado. Isso contribui para a fixação do conteúdo.

