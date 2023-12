Concurso Casa da Moeda: SAIU edital com 68 vagas para MÉDIO e SUPERIOR

Os salários do concurso Casa da Moeda podem chegar a R$ 9 mil

O concurso Casa da Moeda é uma grande oportunidade até o momento. Este é um dos concursos mais esperados pelos concurseiros.

Os salários excelentes e os cargos são para médio e superior. Veja a seguir.

Concurso Casa da Moeda

O edital da Casa da Moeda foi lançado e traz uma chance incrível para quem sonha em trabalhar como técnico de segurança ou analista de produção. São 68 vagas imediatas e a possibilidade de formar um cadastro reserva, com salários que podem chegar a até R$ 9.126,73.

Distribuição de Vagas do concurso Casa da Moeda

As vagas são para os cargos de Técnico de Segurança e Analista de Produção, e há oportunidades para começar a trabalhar logo e também para ficar na reserva e ser chamado depois.

Requisitos para Cada Cargo

Olha só, cada cargo tem seus próprios requisitos. Para ser Técnico de Segurança, precisa ter terminado o ensino médio, feito um curso de Bombeiro Civil e ter carteira de motorista categoria “D”.



Se quiser ser Analista de Produção na área de Segurança Corporativa e Patrimonial, é necessário ensino médio completo, ter feito o curso de Formação de Vigilante e fazer a reciclagem desse curso de dois em dois anos.

Já para ser Designer de Valores – Gravador, precisa ter diploma de curso superior em Gravura numa instituição reconhecida pelo Ministério da Educação. Veja mais sobre o concurso Casa da Moeda.

Essas oportunidades são para várias áreas, mostrando que tem espaço para diferentes talentos na Casa da Moeda. Além disso, o salário é bom e há chances de crescimento na carreira.

Dicas Importantes para se Preparar

Se você está pensando em se candidatar, é importante se ligar nos requisitos e se preparar bem. Faça um curso se precisar, estude bastante e esteja atento aos detalhes.

Etapas concurso Casa da Moeda

O processo seletivo, conforme estabelecido pelo edital, será dividido em duas etapas, cada uma composta por diferentes fases de avaliação.

Primeira Etapa do concurso Casa da Moeda

Provas Objetivas: 1ª fase, caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos/segmentos.

Cidade de realização: Rio de Janeiro/RJ. Prova de Capacidade Física: 2ª fase, caráter eliminatório.

Aplicada exclusivamente para o cargo/segmento de Técnico de Segurança. Avaliação Psicológica: 3ª fase, caráter eliminatório.

Aplicada exclusivamente para o cargo/segmento de Técnico de Segurança. Procedimento de Heteroidentificação: 4ª fase, destinado aos candidatos autodeclarados negros.

Responsabilidade técnica e operacional da FUNDAÇÃO CESGRANRIO.

Composição das Provas Objetivas por Cargo/Segmento:

Para Técnico de Segurança – Segurança Corporativa e Patrimonial (Geral, feminino e masculino) e Técnico de Segurança – Prevenção e Combate a Incêndio (ambos de nível médio): Disciplinas: Língua Portuguesa (15 questões) e Matemática (15 questões).

Para Analista de Produção – Designer de Valores-Gravador: Questões: 10 de Conhecimentos Básicos e 20 de Conhecimentos Específicos.



Critério de Classificação: Os candidatos serão classificados com base nos pontos obtidos, sendo eliminado quem não atingir pelo menos 40% do total de pontuação.

Atividades Físicas para Técnico de Segurança:

Teste em Barra Fixa.

Teste de Impulsão Horizontal.

Teste de Corrida de 12 Minutos.

Avaliação Psicológica: Envolverá a aplicação e avaliação de baterias de testes projetivos, de inventário de personalidade, de aptidão e de nível mental.

Segunda Etapa: Avaliação Biopsicossocial e Exames Médicos

Etapa eliminatória no concurso Casa da Moeda

Composta por avaliação de integridade econômica, financeira e funcional.

Convocação e Eliminação: Candidatos classificados serão convocados por documento postal com aviso de recebimento. A não resposta à convocação resultará na eliminação do candidato do Processo Seletivo Público.

Como se inscrever no concurso Casa da Moeda

Os interessados poderão se inscrever do dia 08/01/2024 as 16 horas do dia 31/01/2024, na página da Fundação Cesgranrio.

A taxa de inscrição varia a depender do cargo escolhido, sendo R$ 90,00 para o cargo/segmentos de Técnico de Segurança, e R$120,00 para o cargo/segmento de Analista de Produção.