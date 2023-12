Concurso CBM PA anuncia local de prova para disputa de 120 vagas

Provas do concurso CBM PA vão acontecer no dia 07 de janeiro de 2024

O concurso CBM PA – Corpo de Bombeiros do Pará- anuncia sobre os locais de prova. O certame oferta 120 vagas e oportunidades.

Concurso CBM PA

O Concurso do Corpo de Bombeiros Militar do Pará (CBM PA) está em destaque, oferecendo 120 vagas para Alunos-Oficiais com salário inicial de R$ 5.728,08. Para ingressar nessa carreira promissora, é necessário possuir diploma de curso de graduação em qualquer área.

Provas e Locais de Aplicação

A prova objetiva e a redação serão realizadas no dia 7 de janeiro de 2024, com duração de 5 horas, iniciando às 13 horas. Os locais de aplicação abrangem diversas cidades, incluindo Altamira, Belém e Região Metropolitana, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém. Recomenda-se que os candidatos compareçam ao local com antecedência mínima de uma hora, munidos de caneta esferográfica de tinta preta, comprovante de inscrição e documento de identidade original.

Requisitos e Remuneração concurso CBM PA

Os candidatos devem atender a alguns requisitos essenciais, como possuir diploma de curso de graduação em qualquer área, idade mínima de 18 anos na data da matrícula no Curso de Formação de Oficiais, idade máxima de 30 anos na data de inscrição no concurso público, altura mínima de 1,60 m para homens e 1,55 m para mulheres, além de possuir Carteira Nacional de Habilitação (CNH) – categoria “B”.



A remuneração inicial é de R$ 5.728,08, e ao concluir o curso, o Aspirante-a-Oficial CBM recebe R$ 5.896,56.

Etapas do Concurso

O processo seletivo é composto por diversas etapas, incluindo prova objetiva e de redação, avaliação psicológica, avaliação de saúde, teste de avaliação física e investigação de antecedentes pessoais.

Conteúdo da Prova Objetiva

A prova objetiva será composta por 70 questões de múltipla escolha, abordando disciplinas como Português, Inglês, Matemática, Biologia, Física, Química, Direito Administrativo e Direito Militar. A prova discursiva, por sua vez, valerá 20,00 pontos e consistirá de texto dissertativo, com até 30 linhas, abordando temas relacionados aos conhecimentos específicos do edital.

Local de prova

Os candidatos devem estar atentos às informações disponíveis no site do Cebraspe, especialmente os locais de prova, que estarão disponíveis a partir de 29 de dezembro.

Fases do concurso CBM PA

Veja mais detalhadamente as fases:

Prova Objetiva e de Redação

Data: Agendada para o dia 7 de janeiro de 2024.

Agendada para o dia 7 de janeiro de 2024. Duração: Ambas as provas terão um tempo total de 5 horas, começando às 13 horas.

Ambas as provas terão um tempo total de 5 horas, começando às 13 horas. Locais de Aplicação: Abrangendo cidades como Altamira, Belém e Região Metropolitana, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém.

Abrangendo cidades como Altamira, Belém e Região Metropolitana, Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém. Conteúdo da Prova Objetiva: 70 questões de múltipla escolha, abrangendo disciplinas como Português, Inglês, Matemática, Biologia, Física, Química, Direito Administrativo e Direito Militar.

70 questões de múltipla escolha, abrangendo disciplinas como Português, Inglês, Matemática, Biologia, Física, Química, Direito Administrativo e Direito Militar. Prova de Redação: Consistirá em um texto dissertativo, com até 30 linhas, abordando temas relacionados aos conhecimentos específicos do edital.

Avaliação Psicológica:

Caráter: Eliminatório.

Eliminatório. Objetivo: Avaliar as características psicológicas dos candidatos, garantindo que estejam aptos para as demandas emocionais e cognitivas da profissão.

Avaliação de Saúde:

Caráter: Eliminatório.

Eliminatório. Objetivo: Garantir que os candidatos apresentem condições de saúde adequadas para o exercício da função de Aluno-Oficial.

Teste de Avaliação Física:

Caráter: Eliminatório.

Eliminatório. Objetivo: Avaliar o condicionamento físico dos candidatos, assegurando que estejam aptos para as atividades físicas exigidas na profissão.

Investigação de Antecedentes Pessoais:

Caráter: Eliminatório.

Eliminatório. Objetivo: Realizar uma verificação minuciosa dos antecedentes pessoais dos candidatos, assegurando que estejam em conformidade com os requisitos estabelecidos.

Curso de Formação de Oficiais:

Caráter: Classificatório.

Classificatório. Objetivo: Após aprovação em todas as fases anteriores, os candidatos ingressarão no Curso de Formação de Oficiais.

Informações Importantes

Os candidatos devem comparecer ao local da prova com antecedência mínima de uma hora, portando caneta esferográfica de tinta preta, comprovante de inscrição e documento de identidade original.

Este concurso representa uma oportunidade única para aqueles que almejam ingressar no Corpo de Bombeiros Militar do Pará.