Concurso CGE: último dia para se inscrever para uma das vagas de AUDITOR com salário até R$ 11 MIL

Prazo para solicita isenção da taxa do concurso CGE também encerra nesta quinta-feira.

Hoje é o último dia para se candidatar a uma das vagas do concurso público para a Controladoria Geral do Estado. O prazo de inscrições se estende até às 18h desta quinta-feira.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve ter nível superior.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas a Controladoria Geral do Estado do Rio de Janeiro. Ao todo, são oferecidas 10 vagas para contratação imediata para o cargo de Auditor do Estado.

Os candidatos devem comprovar nível superior com formação áreas de Administração, Ciências Atuariais, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas, Ciências Jurídicas, Engenharia, Estatística ou em Tecnologia da Informação.

O salário oferecido pela CGE – RJ é de R$ R$11.121,66. Além da remuneração mensal, o candidato aprovado ainda tem direito a adicional de qualificação, caso possua pós-graduação (15%), mestrado (25%) ou doutorado (40%).

Quem pode se candidatar?



Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve, além da escolaridade mínima exigida, comprovar os seguintes requisitos:

Ser aprovado no concurso público;

Ter a nacionalidade brasileira ou portuguesa e, no caso de nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre Brasileiros e Portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;

Estar em gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações militares, em caso de candidato do sexo masculino;

Estar quite com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos exigidos para o exercício do cargo;

Ter idade mínima de 18 anos completos na data da posse;

Ter aptidão física e mental para o exercício das atribuições do cargo.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da CGE – RJ têm até hoje, 7 de dezembro de 2023, para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Cebraspe, banca responsável pela organização do certame.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 118,33.

Os candidatos que estão inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, doadores de sangue com até três doações nos últimos 12 meses e convocados da Justiça Eleitoral podem solicitar a isenção total da taxa de inscrição.

O edital prevê ainda isenção parcial da taxa para os candidatos que comprovem:

1/3 para doadores de sangue, desde que comprove uma doação de sangue nos 120 dias que antecedam à data final das inscrições; e

de 2/3 para doadores de sangue, desde que comprove duas doações de sangue nos 240 dias que antecedam à data final das inscrições.

Para isso, basta acessar o site da banca durante todo o período de inscrições e preencher o requerimento de isenção.

A entidade responsável pelo certame verificará perante o órgão gestor do CadÚnico a veracidade das informações prestadas pelo candidato para fins de confirmação do pedido de isenção.

Os dados constantes da ficha de inscrição são de inteira responsabilidade do candidato, inclusive quanto aos erros, omissões ou incorreções.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a CGE – RJ contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 4 de fevereiro de 2024.

Os candidatos serão avaliados por meio de 120 questões do tipo “certo ou errado”, distribuídas da seguinte maneira:

50 de Conhecimentos Gerais (comum a todos os cargos);

70 de Conhecimentos Específicos (comum a todos os cargos);

Clique aqui para ler o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.