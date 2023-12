Concurso CGM: quando vai sair o edital?

Esclarecimentos sobre este concurso CGM foram dados nesta quarta-feira, 06 de dezembro

O concurso CGM- Controladoria Geral do Município- é uma grande oportunidade para quem deseja mudar de vida e conseguir estabilidade financeira.

Em virtude disso, trouxemos detalhes sobre este assunto e no que se refere ao edital.

Concurso CGM e vagas

Em um importante anúncio veiculado no Diário Oficial desta quarta-feira (6), foi oficialmente divulgada a autorização para o tão aguardado Concurso CGM SP (Controladoria-Geral do Município de São Paulo). Destinado ao provimento de 50 vagas, o certame visa o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI.

Defasagem de Servidores

Segundo o documento publicado, a Controladoria-Geral do Município enfrenta uma defasagem expressiva, com apenas 67 dos 230 cargos previstos em lei atualmente ocupados. O prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, concedeu a autorização para o certame na última terça-feira (5). No entanto, até o momento, não foram detalhadas as especialidades do cargo oferecido.

Detalhes do Concurso CGM SP

O Concurso CGM SP, agora autorizado, disponibiliza 50 vagas para o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno – AMCI, exigindo nível superior de formação. Os futuros aprovados serão beneficiados com um salário inicial de R$ 12.910,49. Vale ressaltar que os servidores que ocupam cargos de comissão recebem a quantia de R$ 15.418,52.



Evolução das Remunerações:

AMCI1: R$ 15.300

AMCI2: R$ 16.065

AMCI3: R$ 16.386,30

AMCI4: R$ 16.714,03

AMCI5: R$ 17.048,31

AMCI6: R$ 17.389,27

AMCI7: R$ 18.258,74

AMCI8: R$ 18.623,91

AMCI9: R$ 18.996,39

AMCI10: R$ 19.376,32

AMCI11: R$ 19.763,84

AMCI12: R$ 20.752,04

AMCI13: R$ 21.063,32

AMCI14: R$ 21.379,27

AMCI15: R$ 21.699,95

Último Edital do concurso CGM

O último edital CGM SP foi divulgado em 2015, ofertando 100 vagas para Auditor Municipal de Controle Interno, divididas em três áreas de especialização: Correição, Geral e Infraestrutura. O certame incluiu etapas como prova objetiva, dissertativa, sindicância e curso de formação.

O que faz um auditor?

Veja a seguir algumas das funções do cargo de auditor municipal:

O Papel Essencial do Auditor Municipal de Controle Interno na Prefeitura

O Auditor Municipal de Controle Interno tem uma função muito importante na prefeitura. Ele trabalha para garantir que as coisas estejam em ordem e que o dinheiro público seja utilizado de maneira correta.

Investigação e Verificação

Uma das principais tarefas do auditor é investigar e verificar o que está acontecendo dentro da prefeitura. Ele analisa documentos, contratos e outras informações para assegurar que tudo esteja em conformidade com as leis e regulamentos.

Gestão Responsável dos Recursos

O auditor também monitora o uso do dinheiro público. Ele se certifica de que os recursos estão sendo gastos da forma adequada, evitando desperdícios e garantindo uma gestão responsável dos recursos da cidade.

Prevenção de Problemas Futuros

Além disso, o auditor procura antecipar possíveis problemas que possam surgir. Ele oferece sugestões para evitar falhas no futuro, contribuindo para uma administração mais eficiente e preventiva.

Transparência com a Comunidade

O trabalho do auditor não é apenas interno. Ele compartilha informações com a comunidade, explicando como o dinheiro está sendo utilizado e se as coisas estão correndo bem. Isso promove transparência e permite que os cidadãos compreendam o que está acontecendo na prefeitura.

Parceria e Colaboração

Além de fiscalizar, o auditor colabora com a prefeitura. Ele oferece conselhos e sugestões para melhorar os processos, contribuindo para a eficiência e integridade das práticas administrativas.

Contribuição Fundamental para uma Gestão Pública Eficiente

Em resumo, o Auditor Municipal de Controle Interno desempenha um papel fundamental na prefeitura.

Se interessa pelo cargo e deseja conseguir uma vaga neste concurso, fique por dentro pois atualizaremos a matéria se capriche nos estudos.

O foco é essencial. Estude por editais anteriores, prepare um material de estudos, veja vídeos. Além disso, escolha uma estratégia que melhor adeque para o seu perfil e rotina. Faça exercícios anteriores, porém, não deixe de descansar e cuidar da sua saúde mental.