Concurso com 1.200 vagas e salários de quase R$ 17 MIL abre inscrições para todos os níveis escolares

Concurso da Prefeitura Anuncia 1.200 Vagas

No estado de Goiás, a Prefeitura de Vicentinópolis divulgou o edital para um aguardado concurso público, buscando selecionar candidatos para integrar o seu quadro de servidores efetivos. Este certame oferece um total de 1.200 vagas, sendo 240 imediatas e 960 para formação de cadastro de reserva.

Diversidade de Cargos e Níveis de Escolaridade

As oportunidades abrangem uma ampla gama de cargos, contemplando todos os níveis escolares e apresentando remunerações que variam de R$ 1.363,59 a R$ 16.948,80. A distribuição completa dos cargos disponíveis pode ser consultada no edital, disponível para download [aqui](link para o edital).

Ensino Fundamental

Para candidatos com ensino fundamental, as opções incluem posições como eletricista de automóvel, mecânico geral, pintor, merendeira, recepcionista, artífice – encanador, artífice – eletricista, artífice – pedreiro, mestre de obras, motorista de veículo pesado, operador de máquinas agrícolas, operador de máquinas pesadas, auxiliar de serviços I, auxiliar de serviços gerais II – borracheiro, auxiliar de serviços gerais II – zelador de cemitérios e vigilante. Veja mais sobre o concurso.



Ensino Médio e/ou Curso Técnico

Aqueles com ensino médio e/ou curso técnico encontram oportunidades como agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, auxiliar de consultório dentário, fiscal de vigilância sanitária, fiscal de tributos, monitor de creche, orientador social, técnico em segurança do trabalho, técnico em enfermagem, técnico em raio x, visitador social, almoxarife, cuidador de idoso, executor administrativo I, fiscal avaliador, fiscal de obras e postura, fiscal do meio ambiente e executor administrativo III.

Formação Superior concurso

Para aqueles com formação superior, o leque de oportunidades inclui vagas para profissionais como assistente social, assistente de administração, biomédico, cirurgião dentista, educador físico do CRAS, enfermeiro padrão – hospital, enfermeiro padrão ESF, engenheiro ambiental, farmacêutico, fisioterapeuta, fonoaudiólogo, geólogo, médico clínico geral, médico ginecologista, médico pediatra, médico ESF, nutricionista, psicólogo, profissional de apoio educacional superior, químico, terapeuta ocupacional, professor II e professor II de inglês.

Fases do concurso

O concurso promovido pela Prefeitura de Vicentinópolis será composto por diversas fases, cada uma delas visando avaliar aspectos específicos dos candidatos. As etapas do processo seletivo são as seguintes:

Prova Objetiva: Esta fase terá caráter eliminatório e classificatório, sendo aplicada a todos os cargos. A prova objetiva busca avaliar o conhecimento geral e específico dos candidatos.

Exclusiva para os candidatos de nível superior, a prova discursiva também possui caráter eliminatório e classificatório. Ela tem como objetivo aprofundar a análise das habilidades de escrita e argumentação dos concorrentes. Prova Prática: Destinada aos cargos que demandam habilidades específicas, a prova prática terá caráter eliminatório e classificatório. Serão avaliados aspectos práticos e técnicos dos candidatos, sendo aplicada para as funções de motorista de veículo pesado, operador de máquinas agrícolas, operador de máquinas pesadas, artífice (eletricista, encanador, pedreiros, pintor), mecânico geral e eletricista de automóvel.

Esta fase, de caráter classificatório, destina-se aos candidatos de nível superior. Serão considerados títulos acadêmicos e profissionais para a pontuação final. Curso de Formação: Destinado aos candidatos aos cargos de agente de combate às endemias e agente comunitário de saúde, o curso de formação é de caráter classificatório. Ele proporcionará a capacitação necessária para o desempenho eficaz das atividades específicas dessas funções.

As provas objetiva e discursiva estão agendadas para serem realizadas no dia 24 de março de 2024. Os locais e horários específicos para a aplicação dos exames serão divulgados no edital de convocação, o qual será publicado em momento oportuno.

Como se inscrever no concurso

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 15 de janeiro e 18 de fevereiro de 2024, exclusivamente pela internet, através do site da Fundação Vale do Piauí – FUNVAPI (https://funvapi.com.br).

