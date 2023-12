Concurso com 690 vagas anuncia último dia de inscrição nesta quarta-feira

Vagas do concurso para técnico e superior

As vagas do concurso são para várias oportunidades. Os salários também são atrativos. Vale lembrar que esta é uma grande chance para mudar de vida.

Veja a seguir.

Oportunidade Profissional e concurso

Hoje, dia 20 de dezembro, marca o encerramento das inscrições para o aguardado concurso da CAERN (Companhia de Águas e Esgotos do Rio Grande do Norte). O certame, que oferece 693 vagas, sendo 33 para contratação imediata e 660 para formação de cadastro reserva (CR), apresenta oportunidades para diversos perfis profissionais.

Diversidade de Vagas e Salários Atrativos

Candidatos com curso técnico têm à disposição vagas para funções como técnico de controle ambiental, técnico de edificações, técnico em instrumentação, e técnico de mecânica. O salário inicial para essas posições é de R$ 4.198,11, e as oportunidades incluem 6 vagas imediatas e 120 para CR em cada área.

Para aqueles com formação superior, as carreiras de advogado, engenheiro civil, engenheiro eletricista, engenheiro mecânico, e engenheiro químico estão disponíveis. O salário para essas posições é de R$ 8.746,10, com 2 vagas imediatas e 40 para CR em cada área. Veja mais sobre concurso.

Os servidores da CAERN desfrutam de benefícios atrativos, incluindo vale-alimentação no valor de R$ 1.401,71, plano de saúde, auxílio-creche, promoção por mérito, promoção por tempo de serviço, e outras vantagens conforme o Acordo Coletivo de Trabalho.

Etapas do Concurso e Avaliações

O concurso será composto por duas fases principais:

Provas Objetiva e Discursiva: Com questões de múltipla escolha abrangendo áreas como língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, noções de informática, legislação de saneamento público e administração pública relacionada ao emprego, além de conhecimentos específicos.

Com questões de múltipla escolha abrangendo áreas como língua portuguesa, raciocínio lógico matemático, noções de informática, legislação de saneamento público e administração pública relacionada ao emprego, além de conhecimentos específicos. Análise de Títulos: Com caráter classificatório, essa etapa avaliará os títulos apresentados pelos candidatos.

Detalhes Importantes para os Candidatos

A prova objetiva do concurso está agendada para 25 de fevereiro de 2024, nas cidades de Natal, Mossoró, e Caicó. Os candidatos enfrentarão questões desafiadoras que exigirão conhecimentos sólidos em diversas áreas.

Este concurso representa uma excelente oportunidade para profissionais que desejam fazer parte de uma instituição comprometida com o saneamento público. Aqueles que atenderem aos requisitos e se prepararem adequadamente têm a chance de trilhar um caminho de sucesso na CAERN.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever através do site do Idecan – Instituto de Desenvolvimento Educacional, Cultural e Assistencial Nacional (www.idecan.org.br).

As taxas variam de R$ 100 até R$ 120.

Distribuição de vagas do concurso

Confira a distribuição de acordo com o polo: