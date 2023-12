Concurso com 698 vagas para todos os níveis escolares anuncia último dia de inscrição

Confira os cargos do concurso com 698 vagas

Para todos os níveis escolares e diversos cargos, este concurso é uma grande oportunidade até o momento já que conta com a oferta de 698 vagas.

Inscrições para o Concurso Público da Prefeitura

Hoje, 27 de dezembro, é o último dia para se inscrever no aguardado concurso público da Prefeitura de Indiara, localizada em Goiás. Este certame oferece um total de 698 vagas efetivas, sendo 173 para contratação imediata e 525 para formação de cadastro reserva (CR).

Oportunidades

Candidatos com ensino fundamental, tanto incompleto quanto completo, podem concorrer a diversas vagas, como trabalhador braçal, vigia, auxiliar de serviços gerais, gari, motorista I, motorista II, motorista III, motorista de ambulância e operador de máquina II. A remuneração inicial para essas posições é de R$ 1.417,14.

Para quem concluiu o ensino médio, as opções incluem cargos como agente comunitário de saúde, agente de combate às endemias, auxiliar de secretaria, auxiliar em saúde bucal, executor administrativo I, fiscal de vigilância sanitária, monitor e recepcionista, com vencimentos variando entre R$ 1.417,14 e R$ 2.640.

Requisito de Formação Superior



Profissionais com formação superior têm a oportunidade de concorrer a cargos como assistente social, fonoaudiólogo, professor PII de educação física, professor PII de pedagogia e psicólogo. As remunerações para essas carreiras variam de R$ 2.966,04 a R$ 3.666,30.

Fases do Concurso

O concurso da Prefeitura de Indiara será composto por diversas etapas, abrangendo prova objetiva para todos os cargos, prova de redação específica para professores, prova de aptidão física para algumas funções, prova prática para operador de máquina II, prova de títulos para professores, e um curso de formação inicial e continuada para os cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

Datas Importantes

As provas objetiva e de redação estão programadas para o dia 4 de fevereiro de 2024. Os locais e horários serão divulgados posteriormente no edital de convocação, a ser publicado oportunamente.

Como se inscrever

Os interessados deverão se inscrever por meio do site do ITAME – Instituto de Consultoria e Concursos (www.itame.com.br), banca organizadora do processo de seleção.

As taxas de participação custam R$ 70 para ensino fundamental, R$ 100 para nível médio e R$ 150 para formação superior.

Sobre as fases

O concurso da Prefeitura de Indiara contempla diversas etapas de avaliação, cada uma direcionada a aspectos específicos do perfil dos candidatos.

Prova Objetiva:

Abrange todos os cargos.

Avalia conhecimentos gerais e específicos relacionados às funções.

Prevista para 4 de fevereiro de 2024.

Os locais e horários serão comunicados por meio do edital de convocação.

Prova de Redação (para Professores):

Exclusiva para candidatos aos cargos de professor.

Avalia habilidades de escrita e argumentação.

Realizada no mesmo dia da prova objetiva.

Prova de Aptidão Física:

Aplicada aos cargos de trabalhador braçal, vigia, auxiliar de serviços gerais e gari.

Avalia a capacidade física e aptidão para as atividades laborais.

Detalhes sobre os exercícios e critérios serão divulgados no edital.

Prova Prática (para Operador de Máquina II):

Destinada aos candidatos ao cargo de operador de máquina II.

Avalia habilidades práticas necessárias para o desempenho eficiente do cargo.

Informações específicas serão fornecidas no edital.

Prova de Títulos (para Professores):

Reservada aos candidatos a cargos de professor.

Avalia títulos acadêmicos e experiência profissional.

Critérios e pontuações detalhados no edital.

Curso de Formação Inicial e Continuada:

Obrigatório para cargos de agente comunitário de saúde e agente de combate às endemias.

Objetiva preparar os profissionais para as particularidades do trabalho na área de saúde.

Detalhes sobre o curso serão informados no edital.

Datas Importantes