Concurso com quase 200 vagas anuncia edital para médio e superior

Há vagas imediatas e formação de cadastro reserva neste concurso

O concurso tem quase 200 vagas. Ao todo são 190 oportunidades entre vagas imediatas e formação de cadastro reserva.

Veja a seguir como se inscrever e conheça os cargos.

Edital do Concurso em Cocalzinho de Goiás

O município de Cocalzinho de Goiás divulgou o edital para o preenchimento de 190 vagas em seu quadro de cargos efetivos. Dessas, 45 são destinadas à contratação imediata, enquanto as 145 restantes são para formação de cadastro reserva (CR).

Oportunidades para Ensino Médio

Candidatos com ensino médio têm a oportunidade de concorrer a cargos como fiscal de meio ambiente I, fiscal de posturas I e fiscal de tributos I. São disponibilizadas 1 vaga imediata e 5 CR para fiscal de meio ambiente I, 2 imediatas e 10 CR para fiscal de posturas I, e 2 imediatas e 10 CR para fiscal de tributos I. O salário inicial é de R$ 1.567,85, com carga horária de 40 horas semanais.

Oportunidade para Nível Superior

Para candidatos com formação superior, a oportunidade é para o cargo de professor nível I, com 40 vagas imediatas e 120 CR. A remuneração varia de acordo com a carga horária, sendo R$ 3.055,26 para 30 horas e R$ 4.073,67 para 40 horas semanais.



Etapas do Concurso

O concurso de Cocalzinho de Goiás será composto por três etapas:

Prova objetiva: de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos.

Prova de redação: de caráter eliminatório e classificatório, específica para o cargo de professor.

Prova de títulos: de caráter classificatório, também exclusiva para o cargo de professor.

Agenda da Prova Objetiva

A prova objetiva está marcada para o dia 24 de março de 2024, em locais e horários a serem comunicados posteriormente no edital de convocação, a ser publicado oportunamente. Esteja atento às informações oficiais para garantir sua participação no processo seletivo.

Como se inscrever neste concurso

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 10 e 31 de janeiro de 2024, exclusivamente pela internet, através do site da Ganzaroli Assessoria, Consultoria e Concursos (www.ganzaroliassessoria.com.br).

Os valores de R$ 90 (ensino médio) e R$ 130 (superior) são as taxas cobradas para realização do concurso público.

Como estudar

Se preparar para o concurso em Cocalzinho de Goiás é mais tranquilo com algumas dicas práticas. Primeiro, dê uma boa olhada no edital – é tipo um guia que mostra o que vai cair na prova. Depois, faça um plano de estudos que seja realista, dividindo as horas que você tem disponível de um jeito equilibrado.

Se o seu negócio é nível médio, para os cargos de fiscalização, foca nos temas sobre fiscalização e tributação. Já se você está de olho em cargos de nível superior, como professor, dê uma atenção especial para as matérias que são específicas da área de educação.

Praticar com simulados e provas antigas é tipo um treino para o dia do jogo. Isso te ajuda a ficar familiarizado com o estilo das perguntas e a gerenciar o tempo na hora da prova. E se você é candidato a professor, treinar redação é essencial.

Se tiver uma fase de prova de títulos, deixe tudo organizado antecipadamente. Documentos acadêmicos e certificados de cursos são importantes nessa hora.

Participar de grupos de estudo ou fóruns online é massa. É onde você pode trocar figurinhas com outros candidatos e tirar dúvidas.

Não se esqueça de cuidar da cabeça também. Faça pausas para descanso, durma direitinho e evite ficar muito estressado. Um equilíbrio saudável ajuda nos estudos.

E por último, fique ligado nas informações oficiais sobre o concurso. Mudanças nas datas ou no processo são importantes de saber.

É importante buscar a melhor estratégia que melhor se adequa ao seu perfil, de acordo com o seu tempo de estudo, trabalho e período que escolher para se dedicar.