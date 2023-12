Concurso com quase 4 MIL vagas prorroga inscrições para vários cargos

Concurso anuncia vagas para vários níveis escolares

O concurso anuncia que as inscrições estão prorrogadas para vários cargos. Portanto, os interessados deverão se inscrever o quanto antes.

Concurso de Caucaia: Inscrições Prorrogadas para 3.840 Vagas

Os concursos municipais de Caucaia, no Ceará, anunciaram mais uma prorrogação para as inscrições, agora com o encerramento estendido até a próxima sexta-feira, dia 22 de dezembro. No total, são oferecidas 3.840 vagas em diversos cargos, abrangendo todos os níveis escolares, divididas entre 1.920 para contratação imediata e 1.920 para formação de cadastro reserva (CR).

Detalhamento das Vagas por Nível de Escolaridade – Edital nº 01/2023

I. Ensino Fundamental

Auxiliar Operacional – Auxiliar de Serviços Gerais (150 vagas + 150 CR)

Auxiliar Operacional – Merendeiro (100 + 100 CR)

II. Ensino Médio



Agente de Combate às Endemias (10 + 10 CR)

Agente de Suporte em Educação – Auxiliar de Sala (200 + 200 CR)

Agente de Suporte em Educação – Cuidador (300 + 300 CR)

Agente de Suporte Gerencial – Guarda-Vidas (10 + 10 CR)

Agente de Suporte Gerencial – Agente Administrativo (100 + 100 CR)

Agente de Suporte Gerencial – Agente de Defesa Civil (4 + 4 CR)

Agente de Suporte Gerencial – Motorista Categoria “B” (20 + 20 CR)

Agente de Suporte Gerencial – Motorista Categoria “D” (50 + 50 CR)

Guarda Municipal (50 + 50 CR)

Intérprete de Libras (4 + 4 CR)

Técnico de Enfermagem (100 + 100 CR)

III. Magistério/Educação

Professor de Educação Básica – Ciências (10 + 10 CR)

Professor de Educação Básica – Educação Física (10 + 10 CR)

Professor de Educação Básica – Educação Infantil (30 + 30 CR)

Professor de Educação Básica – Especial AEE (5 + 5 CR)

Professor de Educação Básica – Geografia (5 + 5 CR)

Professor de Educação Básica – História (20 + 20 CR)

Professor de Educação Básica – Libras (2 + 2 CR)

Professor de Educação Básica – Língua Inglesa (20 + 20 CR)

Professor de Educação Básica – Língua Portuguesa (40 + 40 CR)

Professor de Educação Básica – Matemática (40 + 40 CR)

Professor de Educação Básica – Pedagogo (280 + 280 CR)

Psicopedagogo (5 + 5 CR)

IV. Nível Superior

Analista de Licenciamento Ambiental (2 + 2 CR)

Analista de Licenciamento Urbano (2 + 2 CR)

Analista de Planejamento Urbano (2 + 2 CR)

Analista de Resíduos Sólidos e Políticas Ambientais (2 + 2 CR)

Analista de Sistema (2 + 2 CR)

Arquiteto (4 + 4 CR)

Assistente Social (15 + 15 CR)

Auditor do Tesouro Municipal (2 + 2 CR)

Bibliotecário (20 + 20 CR)

Cirurgião Dentista (10 + 10 CR)

Contador (2 + 2 CR)

Enfermeiro (70 + 70 CR)

Engenheiro Civil (1 + 1 CR)

Engenheiro de Recursos Ambientais (2 + 2 CR)

Engenheiro Agrônomo (2 + 2 CR)

Engenheiro Eletricista (1 + 1 CR)

Estatístico (2 + 2 CR)

Farmacêutico (5 + 5 CR)

Fisioterapeuta (5 + 5 CR)

Fonoaudiólogo (2 + 2 CR)

Médico Anestesiologista (8 + 8 CR)

Médico Cirurgião Geral (8 + 8 CR)

Médico Cirurgião Vascular (2 + 2 CR)

Médico Clínico Geral (10 + 10 CR)

Médico Ginecologista Obstetra (10 + 10 CR)

Médico Intensivista (4 + 4 CR)

Médico Neuropediatra (4 + 4 CR)

Médico Pediatra (10 + 10 CR)

Médico Traumatologista (8 + 8 CR)

Médico Veterinário (2 + 2 CR)

Nutricionista (18 + 18 CR)

Pedagogo (5 + 5 CR)

Procurador (1 + 1 CR)

Psicólogo (20 + 20 CR)

Terapeuta Ocupacional (2 + 2 CR)

Edital nº 02/2023 do concurso

O segundo edital oferece 80 vagas (40 + 40 CR) para cargos do magistério/educação, com vencimento de R$ 4.511,06. As opções incluem:

Professor de Educação Básica – Pedagogo – Indígena – Etnia Tapeba (15 + 15 CR) Professor de Educação Básica – Pedagogo – Indígena – Etnia Anacé (5 + 5 CR) Professor de Educação Básica – Pedagogo – Quilombola (10 + 10 CR) Professor de Educação Básica – Pedagogo – Campo (10 + 10 CR)

Edital nº 03/2023: Vagas para Agente Comunitário de Saúde

Por fim, o terceiro edital destina-se a 100 vagas (50 + 50 CR) para a função de Agente Comunitário de Saúde. A exigência é de ensino médio completo, e o vencimento é de R$ 2.640. Os candidatos devem residir na área da comunidade em que irão atuar desde a data de publicação do edital.

Provas e Cronograma do concurso

O concurso da Prefeitura de Caucaia será constituído de provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, para todos os cargos, e discursiva/produção textual para os cargos de pedagogo, professor, psicopedagogo e professor de educação básica (pedagogo), também de caráter eliminatório e classificatório.

As provas do concurso estão programadas para a data de 28 de janeiro de 2024, em locais e horários a serem comunicados no edital de convocação, a ser publicado em momento oportuno.

Os candidatos habilitados nas provas objetivas para os cargos de guarda municipal e agente de suporte gerencial – guarda-vidas serão submetidos a mais duas fases: exames médicos e físicos, e curso de formação (específico para cada cargo), todas de caráter eliminatório.

Para o cargo de agente comunitário de saúde, haverá também um curso introdutório de formação inicial, de caráter eliminatório e classificatório.

Como se inscrever neste concurso

Os interessados deverão se cadastrar no site da Fundação CETREDE (www.fundacaocetrede.ufc.br), banca organizadora.