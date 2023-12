Concurso Controladoria: Descubra os 5 editais previstos para 2024 e ganhe salários de R$ 20 mil

O concurso Controladoria será para vários locais do Brasil

Muitos editais estão previstos para 2024. O concurso Controladoria será para vários cargos e locais. Vale lembrar que é importante se preparar o quanto antes.

Confira a seguir todos os detalhes.

Concursos em Órgãos de Controle para 2024

Em meio às projeções para os concursos públicos em 2024, órgãos de controle se destacam como potenciais cenários de oportunidades para os concurseiros.

Vamos explorar as informações mais recentes sobre alguns desses certames:

Concurso CGE SP e outro concurso Controladoria

A Controladoria-Geral do Estado de São Paulo (CGE SP) está prestes a realizar seu primeiro concurso público para a carreira de Auditor-Estadual.

A recente sanção da lei que cria essa carreira sugere que o edital pode ser publicado dentro de um ano. A previsão é de aproximadamente 200 vagas para o cargo, abrangendo áreas como Auditoria Interna Governamental, Ouvidoria, Corregedoria, Transparência e Integridade, além de Operações Especiais. O salário inicial para o cargo é estimado em R$ 20 mil, acrescido de benefícios.



CGE AC e concurso Controladoria

Em consonância, a Controladoria-Geral do Acre (CGE AC) também aponta para a realização de seu primeiro concurso público em 2024. A comissão de planejamento está formada desde julho de 2023, aguardando a contratação da banca organizadora. Embora o número de vagas ainda não esteja definido, o certame contemplará os cargos de Auditor e Técnico de Controle Interno.

Concurso CGE AL

Autorizado desde 2020, o concurso da Controladoria-Geral de Alagoas (CGE AL) ganha impulso com a formação da comissão de planejamento em maio de 2023.

A estimativa é de oferecer 40 vagas para o cargo de Analista de Controle Interno, distribuídas em áreas como Ciências Contábeis, Direito, Engenharia Civil, Ciências da Computação, e outras graduações. Com salário inicial de R$ 5.100,00, este será o primeiro concurso para provimento de servidores no órgão. Veja mais sobre o concurso Controladoria

Concurso CGM SP

Na esfera municipal, a Controladoria-Geral do Município de São Paulo (CGM SP) recebeu autorização em dezembro de 2023 para realizar um novo concurso público. Com a meta de preencher 50 vagas para o cargo de Auditor Municipal de Controle Interno (AMCI), essa iniciativa visa suprir o déficit atual de 163 servidores no órgão. A remuneração inicial prevista é de R$ 12.910,49.

Concurso CGM Cuiabá

A Controladoria-Geral do Município de Cuiabá já formou sua comissão para o próximo concurso público. Os próximos passos incluem a escolha da banca organizadora e a publicação do edital. Embora o número exato de vagas ainda não esteja definido, há 11 cargos vagos de Auditor Público Interno. O salário inicial oferecido é de R$ 10.576,76, podendo alcançar R$ 27.505,29 ao final da carreira.

Essas perspectivas de concursos em órgãos de controle são estimulantes para aqueles que almejam oportunidades nesse setor.

Dicas de preparação

Preparar-se para os concursos em órgãos de controle é uma tarefa séria, mas vamos simplificar as coisas para que você compreenda melhor, ok?

Primeiramente, leia o edital com atenção, entendendo todos os requisitos, a estrutura da prova e os conteúdos programáticos. Em seguida, monte um cronograma realista, distribuindo seu tempo de forma equilibrada entre as disciplinas.

Priorize as disciplinas mais importantes, aquelas que têm mais peso na prova. Mas não deixe de dar uma revisada naquelas que você já domina. A ideia é ser estratégico.

Use materiais de estudo confiáveis, como livros bons, videoaulas e cursos online. Fique atento às dicas de quem já passou por isso e às recomendações dos órgãos responsáveis pelos concursos.

Pratique bastante, resolvendo questões de concursos anteriores e simulando provas completas. Isso vai te ajudar a entender o estilo das perguntas e a gerenciar melhor o tempo durante a prova.

Não esqueça de revisar regularmente, especialmente temas como legislação, economia e política. Se tiver prova de redação, pratique bastante a escrita argumentativa.

Cuide da sua saúde mental, fazendo pausas e participando de grupos de estudo online. Isso é importante para compartilhar experiências e se manter motivado.

Esteja atento a possíveis mudanças no edital e ajuste seu plano de estudos conforme necessário. Treine o controle de tempo não apenas nos estudos, mas também durante as provas.

Seja persistente e mantenha o foco. Cada pessoa é única, então adapte as estratégias de acordo com suas necessidades