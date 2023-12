Concurso Correios: edital em Outubro de 2024? Confira o cronograma previsto!

Os Correios preparam-se para a realização de um novo concurso público, com edital previsto para ser publicado até outubro de 2024. A expectativa é que as provas ocorram em dezembro do mesmo ano. Essas informações foram obtidas com exclusividade pelo site Direção Concursos, que divulgou o cronograma de execução do concurso.

Vagas e Cargos

O concurso dos Correios deve oferecer vagas para diversos cargos, contemplando áreas como entregador, operador de triagem e cargos relacionados à área administrativa. Ainda não foram divulgados detalhes sobre o número exato de vagas a serem disponibilizadas.

Cronograma Previsto

Confira abaixo as datas previstas para o concurso dos Correios:

Etapa Data Comissão organizadora 6/05/2024 Instruir processo licitatório 14/06/2024 Licitação 12/09/2024 Publicação do edital 22/10/2024 Realização das provas 21/12/2024

As datas mencionadas estão sujeitas a alterações, portanto, é importante ficar atento às atualizações divulgadas pelos Correios.

Deficit de Funcionários

Os Correios enfrentam um deficit de aproximadamente 7 mil funcionários, o que aumenta a expectativa em relação à oferta de vagas no concurso. Essa carência de pessoal tem impactado os serviços prestados pela empresa, tornando a realização de um novo certame ainda mais necessário.



Proposta de Programa de Desligamento Voluntário (PDV) / Incentivado (PDI)

Recentemente, foi divulgada uma nota técnica que aborda o modelo de Proposta de Programa de Desligamento Voluntário (PDV) / Incentivado (PDI) nos Correios. Essa proposta prevê o desligamento de colaboradores como forma de viabilizar a contratação de novos empregados por meio da realização do concurso público.

De acordo com a nota técnica, os Correios necessitam da contratação de 6.919 novos empregados, além da formação de um cadastro reserva com 13.838 candidatos aprovados. Essas informações reforçam a importância do concurso para suprir a demanda de pessoal na empresa.

Salários e Carreiras

Os salários oferecidos no concurso dos Correios variam de acordo com o cargo e o nível de escolaridade exigido. Para os cargos de nível médio, como entregador e operador de triagem, a remuneração inicial é de R$ 2.179,25. Já para os cargos de nível superior, como analista, o salário inicial é de R$ 6.333,54.

É importante ressaltar que, ao longo da carreira, os salários podem chegar a R$ 11.527,80 para cargos de nível médio e a R$ 25.126,53 para cargos de nível superior.

Atribuições dos Cargos

Confira abaixo algumas das atribuições dos cargos oferecidos no concurso dos Correios:

Agente dos Correios – Atendente Comercial

Receber, registrar e encaminhar reclamações e sugestões dos clientes;

Conferir registros de remessa de malas postais;

Relatar irregularidades no fluxo postal.

Agente dos Correios – Carteiro

Executar atividades relacionadas à coleta, triagem, conferência e distribuição de objetos postais;

Operacionalizar processos de distribuição;

Relatar irregularidades no fluxo postal.

Agente dos Correios – Operador de Triagem e Transbordo

Executar atividades relacionadas ao tratamento e encaminhamento de objetos postais;

Participar de campanhas promocionais e sociais;

Relatar irregularidades no fluxo postal.

Analista dos Correios

Propor melhorias nos processos;

Prestar assessoramento técnico;

Disseminar conhecimentos técnicos.

Resumo do Concurso dos Correios

Situação: Previsto para 2024

Cargos: Diversos

Vagas: A definir

Salários: Até R$ 6.333,54

Para mais informações sobre o concurso dos Correios, é importante acompanhar as atualizações oficiais divulgadas pela empresa.

O concurso dos Correios é uma excelente oportunidade para quem busca estabilidade e bons salários. Com vagas previstas para diversos cargos, incluindo entregador, operador de triagem e cargos administrativos, a expectativa é que o edital seja publicado até outubro de 2024, com provas previstas para dezembro do mesmo ano.