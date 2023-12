Concurso da ASSEMBLEIA LEGISLATIVA passa por alterações; veja o que mudou no edital

Concurso da Assembleia Legislativa oferta mais de 100 vagas com salários acima de R$ 32 mil. Candidatos devem ter nível médio e superior.

Mudanças nos editais de concurso público para a Assembleia Legislativa do estado do Tocantins.

As retificações foram publicadas nessa quarta-feira, 06.

O que mudou?

As alterações divulgadas pela banca, a FGV, dizem respeito ao conteúdo programático das provas, o TAF e o quadro de questões da prova objetiva.

A partir de agora, o conteúdo programático passa a exigir dos candidatos apenas noções de cada disciplina, como a parte de Informática que passa a constar apenas como “noções de informática”.

Já o quadro de questões foi alterado para o cargo de Técnico Legislativo. Anteriormente, o edital informava 25 questões de Conhecimentos Específicos e cinco questões de Princípios da Administração Pública.

No entanto, agora, o quadro passa a contar com 20 questões de Conhecimentos específicos, cinco questões de Princípios da Administração Pública e cinco questões de Legislação Institucional.

O cargo de Analista Legislativo também passou por mudanças no quadro de questões. Onde se lia 30 questões de Conhecimentos Específicos passa agora a valer 25 questões de Conhecimentos Específicos e outras cinco questões de Legislação Institucional.



Para o Teste de Aptidão Física foram alteradas, para o cargo de Policial Legislativo II, o número de apoios que o candidato pode utilizar durante o exercício de flexão.

Anteriormente, o edital dizia “15 flexões de braço ao solo, em quatro apoios (mãos e joelhos no solo), em um minuto”. Agora passa a valer a seguinte redação “15 flexões de braço ao solo, em seis apoios (mãos, joelhos e ponta dos pés no solo), em um minuto”.

Clique aqui e leia as retificações na íntegra.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para a Assembleia Legislativa do Estado do Tocantins (ALETO – TO). Ao todo, são oferecidas 107 vagas para contratação imediata de profissionais com nível médio/técnico e superior.

Desse total, 33 vagas são para cargos de nível médio ou técnico e 14 para carreiras de nível superior.

Confira a disponibilidade de cargos e vagas por edital a seguir:

Edital nº 01

Policial Legislativo II – 9 vagas;

Analista Legislativo nas áreas de Auditoria e Controle Interno – 2 vagas;

Analista Legislativo nas áreas de Ciências Contábeis – 2 vagas;

Analista Legislativo nas áreas de Ciências Econômicas – 2 vagas;

Analista Legislativo nas áreas de Cerimonial – 2 vagas;

Analista Legislativo nas áreas de Direito – 6 vagas;

Analista Legislativo nas áreas de Enfermagem – 1 vaga;

Análise de sistema – 2 vagas;

Análise de Suporte em Informática – 2 vagas;

Suporte Técnico em Informática – 3 vagas;

Desenvolvimento de Sistema – 2 vagas;

Web Designer – 2 vagas;

Jornalismo – 5 vagas;

Medicina – 2 vagas;

Pedagogia – 1 vaga;

Psicologia – 1 vaga;

Publicidade – 2 vagas;

Relações Públicas – 2 vagas;

Revisão – 10 vagas;

Engenharia – 1 vaga;

Arquitetura – 1 vaga;

Técnico Jurídico – 2 vagas;

Administração – 2 vagas;

Técnico Legislativo nas áreas de Assistência Administrativa – 18 vagas;

Técnico Legislativo nas áreas de Áudio editoração – 8 vagas;

Técnico Legislativo nas áreas de Cinegrafia – 1 vaga;

Técnico Legislativo nas áreas de Fotografia – 2 vagas;

Técnico em Áudio – 2 vagas;

Técnico em Enfermagem – 2 vagas;

Técnico em Segurança do Trabalho – 2 vagas;

Tradutor e Intérprete de Libras – 2 vagas;

Técnico em Design Gráfico – 2 vagas.

Edital nº 02

Procurador Jurídico – 5 vagas.

Os salários oferecidos pela ALETO – TO variam entre R$ 3.847,65 a R$ 32.228,69 dependendo do cargo para uma jornada de trabalho entre 30 a 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da ALETO – TO têm até o dia 18 de janeiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site da FGV Concursos.

O valor da taxa de inscrição varia entre R$ 80,00 a R$ 125,00 dependendo do cargo pretendido pelo candidato.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a ALETO – TO contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos.

de caráter eliminatório e classificatório para todos os cargos. Prova de títulos de caráter classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter classificatório apenas para alguns cargos. Prova Teste de Aptidão Física e Exame Psicotécnico de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos.

de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos. Prova discursiva de caráter eliminatório e classificatório apenas para alguns cargos.

A aplicação da prova objetiva está prevista para os dias 13 e 14 de abril de 2024.

Clique aqui para acessar os editais na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.