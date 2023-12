Concurso da Câmara anuncia edital com 91 vagas e salários acima de R$ 11 mil

Saiba os benefícios do concurso da Câmara

Os benefícios do concurso da Câmara são enormes. Além disso, se você busca uma oportunidade no mercado de trabalho esta pode ser a sua vez.

Concurso Câmara de BH: Edital Aberto com 91 Vagas e Cadastro Reserva

O tão aguardado edital do concurso da Câmara de BH, situada na capital de Minas Gerais, foi finalmente publicado. Com a oferta de 91 vagas imediatas e a formação de cadastro reserva, o certame contempla oportunidades nos níveis médio e superior, com remunerações variando entre R$ 4.759,37 e R$ 11.727,44.

Diversidade de Cargos do concurso da Câmara

O edital abrange uma gama diversificada de oportunidades para ambos os níveis de escolaridade, destacando-se alguns cargos, como:

Nível Médio:

Técnico Legislativo II – 59 vagas + 11 CR – R$ 4.759,37



Nível Superior:

Administrador – 1 vaga – R$ 8.303,98

Analista de Controle Interno – 6 vagas – R$ 8.303,98

Analista de Tecnologia da Informação (Desenvolvimento de Sistema) – 6 vagas – R$ 8.303,98

Analista de Tecnologia da Informação (Infraestrutura de Sistema) – 2 vagas – R$ 8.303,98

Outros cargos, totalizando 91 vagas com salários variados.

Atrativos Benefícios aos Aprovados do concurso da Câmara

Além dos salários competitivos, os aprovados no concurso Câmara de BH terão acesso a benefícios que incluem auxílio-alimentação, plano de saúde parcialmente subsidiado, auxílio-creche, auxílio-transporte, auxílio-funeral e diárias em caso de viagem a serviço.

Concurso da Câmara Duas Etapas- Provas Objetiva e Discursiva

O processo seletivo será conduzido por duas etapas:

Prova Objetiva: Agendada para 28 de abril de 2024, em Belo Horizonte, dividida em dois turnos – manhã para nível superior e tarde para nível médio. Contará com questões de múltipla escolha conforme a disciplina de cada cargo.

Agendada para 28 de abril de 2024, em Belo Horizonte, dividida em dois turnos – manhã para nível superior e tarde para nível médio. Contará com questões de múltipla escolha conforme a disciplina de cada cargo. Prova Discursiva: Realizada no mesmo dia da prova objetiva, terá caráter eliminatório e classificatório.

Expectativa para os Candidatos concurso

Com o edital em vigor, a expectativa dos candidatos é direcionar esforços para uma preparação robusta. O acompanhamento constante de novidades, como editais e cronogramas, é crucial para garantir uma preparação eficaz.

Prova Objetiva do concurso da Câmara

A prova objetiva está agendada para 28 de abril de 2024, representando um marco no cronograma do concurso.

Carreira na Câmara de BH

A busca por uma carreira sólida na Câmara de BH requer dedicação e preparação. Os candidatos podem encarar esse desafio como uma oportunidade única para alcançar o sucesso profissional desejado.

Avaliação Discursiva

A etapa discursiva do concurso Câmara de BH seguirá critérios específicos para cada cargo, observando a capacidade dos candidatos em expressar ideias de maneira clara e argumentativa. Abaixo estão os parâmetros estabelecidos:

a) Cargo de Técnico Legislativo II: Redação sobre Tema Geral

Extensão: Mínimo de 30 e máximo de 35 linhas

Pontuação: 100 pontos

b) Cargos de Nível Superior (exceto Procurador, Redator, Jornalista e Publicitário): Dissertações sobre Temas Específicos

Elaboração de 2 dissertações sobre temas da área

Cada resposta deve ter, no mínimo, 20 e, no máximo, 30 linhas

Pontuação: 100 pontos (50 pontos para cada dissertação)

c) Cargo de Procurador: Peça Prático-Profissional Privativa de Advogado

Elaboração de petição ou parecer

Versando exclusivamente sobre argumentação jurídica

Mínimo de 90 e máximo de 130 linhas

Pontuação: 100 pontos

d) Cargo de Redator: Elaboração de Projeto de Lei, Resolução ou Proposta de Emenda à Lei Orgânica

Extensão da proposição: Entre 30 e 35 linhas

Justificativa correspondente: Entre 10 e 15 linhas

e) Cargo de Jornalista: Elaboração de Notícia e Redação para Redes Sociais

01 Notícia: Mínimo de 20 e máximo de 30 linhas

01 Redação para Redes Sociais: Mínimo de 05 e máximo de 10 linhas

Cada questão valerá 50 pontos, totalizando 100 pontos para a prova discursiva

f) Cargo de Publicitário: Análise de Peça Publicitária em Relação a Briefing e Redação para Redes Sociais

01 Questão Dissertativa sobre Análise de Peça Publicitária: Mínimo de 20 e máximo de 30 linhas

01 Redação para Redes Sociais: Mínimo de 05 e máximo de 10 linhas

Cada questão valerá 50 pontos, totalizando 100 pontos para a prova discursiva

Critérios de Avaliação do concurso da Câmara

A avaliação considerará não apenas o conteúdo apresentado pelos candidatos, mas também a aderência aos parâmetros estabelecidos. A atenção a detalhes, clareza de argumentação e expressão serão elementos cruciais para obter êxito nesta etapa do processo seletivo.

Como se inscrever

Os interessados no concurso da Câmara poderão se inscrever entre os dias 19 de fevereiro a 19 de março, ao custo de R$ 55,00 a R$ 75,00 no site do Instituto Consulplan.