Concurso da Polícia Civil abre edital com 445 vagas e salários surpreendentes

Este concurso da Polícia Civil são para três cargos

O edital do concurso da Polícia Civil anuncia 445 vagas para três cargos. Além disso, não podemos deixar de falar sobre os salários.

Os valores são surpreendentes. Veja.

Concurso PC PE

O tão esperado edital do concurso da Polícia Civil de Pernambuco (PC PE) finalmente foi divulgado, apresentando um total de 445 vagas imediatas destinadas a profissionais de nível superior.

Oportunidades em Diversos Cargos Policiais

As vagas abrangem os cargos de Agente, Escrivão e Delegado, contemplando tanto a concorrência geral quanto candidatos com deficiência. De acordo com as especificações do edital, os futuros aprovados poderão desfrutar de salários que variam até R$ 10,9 mil. Vale notar que a remuneração será feita por meio de subsídio, ou seja, em uma única parcela.

Detalhes concurso da Polícia Civil

Mesmo com a modalidade de pagamento por subsídio, é importante observar que algumas parcelas de caráter indenizatório ainda podem ser aplicadas. Entre essas parcelas, incluem-se a gratificação de natal, adicionais de férias e serviços extraordinários, diárias, ajudas de custo e salário-família.



Remuneração

Os salários específicos para cada cargo do concurso da Polícia Civil são os seguintes:

Delegado: R$ 10.930,51

Agente: R$ 4.700,00

Escrivão: R$ 4.700,00

Sobre as provas concurso da Polícia Civil

O processo seletivo está dividido em duas etapas. Na primeira, tem de tudo: provas objetivas, discursivas, práticas, exames médicos, testes físicos e psicológicos.

Depois tem uma investigação social. Só a prova oral é para quem quer ser Delegado, e a avaliação de títulos é só para esse cargo também. A ideia é garantir que os escolhidos estejam realmente preparados e comprometidos.

Depois dessa fase, os aprovados encaram um Curso de Formação na segunda etapa. É aqui que a teoria se encontra com a prática para deixar todo mundo tinindo para o trabalho na Polícia Civil.

Datas concurso da Polícia Civil

As datas das provas objetivas já estão marcadas. Para Agente e Escrivão, é dia 25 de fevereiro de 2024, e para Delegado, é dia 03 de março de 2024. As provas vão cobrir de tudo um pouco, desde conhecimentos jurídicos até habilidades em língua portuguesa, informática, raciocínio lógico e atualidades.

Etapas das provas

Confira a seguir:

Provas Objetivas

As provas objetivas, de caráter eliminatório e classificatório, são pontuadas em 100,00 pontos para Delegado e 60,00 pontos para Agente e Escrivão. A reprovação e eliminação do concurso PC PE ocorrerá se o candidato, para Delegado, obtiver nota inferior a 40,00 pontos; para Agente e Escrivão, nota inferior a 24,00 pontos no conjunto das provas.

Provas Discursivas

Agente e Escrivão enfrentam uma prova discursiva (P3) que abrange a redação de um tema relevante na área de Segurança Pública, valendo 30,00 pontos. Por outro lado, a prova discursiva (P2) para o cargo de Delegado é mais abrangente, cobrindo áreas como Direito Constitucional, Direito Penal, Direito Processual Penal e Legislação Penal e Processual Penal Extravagante. Essa fase para Delegado consiste em duas questões de até 10 linhas cada (15,00 pontos cada, totalizando 30,00 pontos) e uma peça prático-profissional de até 60 linhas (70,00 pontos).

Prova Prática de Digitação

Os candidatos ao cargo de Escrivão de Polícia encaram a prova prática de digitação, de caráter eliminatório, valendo 10,00 pontos. Nesse teste, é necessário digitar um texto predefinido de aproximadamente dois mil caracteres em um computador compatível com IBM/PC, em um período de 10 minutos.

Prova de Capacidade Física

A prova de capacidade física envolve diferentes testes, tais como flexão de braço, impulsão horizontal, natação em 50 metros e corrida de 12 minutos. Os requisitos variam de acordo com o gênero, estabelecendo padrões específicos para homens e mulheres.

Prova Oral

A prova oral, aplicada apenas para o cargo de Delegado de Polícia, abrange áreas específicas do conhecimento, totalizando 100,00 pontos. Durante a avaliação, que tem duração de até 20 minutos, o candidato responde a perguntas escritas e enfrenta arguições da banca examinadora.

Avaliação de Títulos

Os candidatos ao cargo de Delegado de Polícia aprovados na prova oral são convocados para a apresentação de títulos, fase de caráter classificatório.

Cada uma dessas fases representa um desafio singular no processo seletivo, visando não apenas avaliar o conhecimento teórico, mas também as habilidades práticas e específicas exigidas para desempenhar eficientemente as funções na Polícia Civil de Pernambuco.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até o dia 15 de janeiro, ao custo de R$ 250,00 a R$ 350,00, através do site da banca Cebraspe.