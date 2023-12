Concurso de quase MIL VAGAS para médio e superior pode ser liberado a qualquer momento

O concurso é para vários cargos

O concurso é uma grande chance e pode sair em breve. Isso porque, a banca já foi escolhida. Com isso, o edital torna-se em caráter de iminência.

Confira a seguir e não perca todos os detalhes.

Banca Organizadora do Concurso Semec Teresina é Definida

Foi oficialmente divulgado nesta terça-feira, 5 de dezembro, o termo de dispensa de licitação que confirma a escolha da banca organizadora para o próximo concurso da Secretaria Municipal de Educação de Teresina (Semec). A instituição escolhida para coordenar o certame é o Idecan.

Vagas e Distribuição

Segundo as informações contidas no documento, o concurso oferecerá um total de 997 vagas, abrangendo diversos cargos e níveis de escolaridade. A distribuição das oportunidades é a seguinte:

262 vagas: Professor de Primeiro Ciclo, destinadas à atuação na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano;

349 vagas: Professor de Segundo Ciclo, voltadas para os anos finais do Ensino Fundamental do 6º ao 9º ano;

80 vagas: Pedagogos;

25 vagas: Psicopedagogos;

160 vagas: Auxiliar Educacional e Técnico Administrativo de nível médio, destinados à atuação na Educação Infantil e nos anos iniciais do Ensino Fundamental do 1º ao 5º ano;

121 vagas: Técnicos Administrativos de Nível Superior.

Os candidatos aprovados no concurso serão lotados nas Unidades de Ensino da Rede Municipal, em parceria com a Fuespi (Fundação Universidade Estadual do Piauí).

Ampla Variedade de Cargos

O termo de dispensa de licitação ainda menciona uma diversidade de cargos, contemplando profissionais de diversas áreas. Entre os cargos destacados estão Assistente Social, Psicólogo, Nutricionista, Fonoaudiólogo, Bibliotecário, Estatístico Educacional, Cientista Social Educacional, Analista Técnico Administrativo, Analista Jurídico, Administrador, Contador, Engenheiro Agrimensor, Engenheiro Civil, Arquiteto, Analista de Sistemas e Auxiliar Educacional. Veja mais sobre o concurso.

Relembrando o Último Concurso

Em 2019, a Secretaria Municipal de Educação de Teresina (Semec) realizou seu último concurso, visando fortalecer seu quadro de profissionais. O edital, publicado naquele ano, contemplava a oferta de 140 vagas, todas elas destinadas ao cargo de Professor.

Último concurso

O certame de 2019 teve como responsável pela organização o Nucepe (Núcleo de Concursos e Promoção de Eventos), uma instituição renomada na condução de processos seletivos.

Evolução no Número de Vagas: Comparando os Concursos

Ao observarmos a evolução, o concurso atual, organizado pelo Idecan, apresenta uma considerável ampliação nas oportunidades oferecidas, totalizando 997 vagas. Esse aumento reflete a necessidade de fortalecimento e expansão do quadro de profissionais no âmbito educacional da cidade.

Expectativas para o Novo Certame: Oportunidades e Desafios

Com a iminência da publicação do edital para o próximo concurso, a expectativa é que a Semec Teresina continue a proporcionar oportunidades significativas para profissionais da educação, reforçando o compromisso com a qualidade do ensino municipal.

Aguarda-se que o Idecan, como banca organizadora, conduza o processo de seleção de forma transparente e eficiente, contribuindo para a escolha dos melhores profissionais que contribuirão para o desenvolvimento educacional da região.

Desafio Educacional

Entendendo o Edital: Base para uma Preparação Sólida

Para iniciar a jornada de preparação para o concurso da Secretaria Municipal de Educação de Teresina (Semec), é fundamental compreender detalhadamente o edital. Analise os requisitos, absorva o conteúdo programático e entenda os critérios de avaliação, utilizando essas informações como guia para a construção do seu plano de estudos.

Tempo Bem Gerido: A Chave para o Sucesso

Uma gestão eficiente do tempo é crucial. Desenvolva um cronograma realista e equilibrado, levando em consideração suas responsabilidades diárias. Reserve períodos específicos para revisões regulares, garantindo a consolidação efetiva do conhecimento adquirido.

Materiais Atualizados: Aliados Essenciais na Preparação

A escolha de materiais de estudo atualizados e específicos para concursos na área educacional é de extrema importância. Livros, videoaulas e recursos online são aliados valiosos para uma preparação eficaz.

Foco Estratégico: Disciplinas-Chave para Professores

Concentre seus esforços nas disciplinas com maior peso no concurso, como Português, Matemática e Conhecimentos Pedagógicos para o cargo de Professor. Essa abordagem otimiza seu tempo de estudo e direciona seus esforços para áreas prioritárias.

Prática Intensa: Resolução de Questões e Simulados

A prática é fundamental. Resolva questões de concursos anteriores para se familiarizar com o estilo das perguntas. Além disso, realize simulados regulares para testar seu desempenho em condições semelhantes às da prova, identificando pontos fracos para um reforço específico.

Sinergia no Estudo: Grupos de Estudo e Redação

Participe de grupos de estudo, presenciais ou online, para trocar informações, esclarecer dúvidas e manter a motivação. Dedique um tempo significativo ao treino da redação, especialmente se essa etapa estiver inclusa no concurso.

Atualização Constante: Acompanhamento de Notícias Educacionais

Mantenha-se informado sobre temas relevantes na área da educação, acompanhando notícias locais e nacionais. Esse conhecimento pode ser valioso nas etapas de entrevistas e redação.