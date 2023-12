Concurso do Observatório Nacional tem editais retificados; confira o que mudou

As vagas do concurso do Observatório Nacional são para dois cargos

As oportunidades do Concurso do Observatório Nacional são excelentes. Além dos salários, os benefícios concedidos são muito bons.

Veja a seguir mais detalhes e não perca.

Concurso Observatório Nacional com 22 Vagas

Os concursos do Observatório Nacional ganharam novos contornos com as retificações nos dois editais, somando agora 22 vagas atrativas para as carreiras de pesquisador e tecnologista. Dessas, duas são reservadas a pessoas com deficiência, enquanto cinco são destinadas a candidatos negros. As principais alterações incluíram mudanças no cronograma e a definição da banca organizadora.

Cronograma Reajustado

A abertura das inscrições, antes prevista, foi adiada para o dia 22 de dezembro, mantendo o encerramento para 8 de março de 2024. Uma mudança significativa é a inclusão do Instituto de Desenvolvimento e Capacitação – IDCAP como responsável pela organização e operacionalização do concurso público.

Requisitos e Remuneração do Concurso do Observatório Nacional

Os cargos de pesquisador e tecnologista exigem formação acadêmica variada, incluindo graduação, mestrado ou doutorado. Os vencimentos básicos também diferem, com o pesquisador adjunto I iniciando em R$ 6.710,29, o tecnologista pleno 1 em R$ 5.913,57 e o tecnologista pleno 2 em R$ 6.710,29. Esses valores podem chegar a R$ 14.274,86 com adicionais por titulação e gratificação de desempenho.



Distribuição das Vagas por Cargos

A oferta de vagas abrange diversas áreas de atuação, refletindo a abrangência das pesquisas desenvolvidas pelo Observatório Nacional. Desde ciências planetárias até administração de redes e segurança da informação, os cargos de pesquisador e tecnologista proporcionam oportunidades para profissionais especializados em áreas científicas e tecnológicas diversas.

Esse cenário oferece uma gama de opções para os candidatos, tornando o concurso do Observatório Nacional uma oportunidade única para contribuir com pesquisas de relevância nacional. O período de inscrições se aproxima, e os interessados devem ficar atentos às novas datas e ajustes, preparando-se para alcançar o sucesso nesse desafio científico e tecnológico. Veja mais sobre o Concurso do Observatório Nacional.

Etapas do Concurso Observatório Nacional

O concurso do Observatório Nacional, referência em pesquisa e inovação, apresenta um processo seletivo robusto, dividido em três etapas distintas, cada uma projetada para avaliar habilidades específicas dos candidatos.

Prova Escrita e Arguição Oral: Profundidade na Expressão Técnica

A primeira etapa, de caráter eliminatório e classificatório, consiste em uma prova escrita e arguição oral. Os participantes enfrentarão desafios relacionados a temas específicos de suas áreas de atuação. A avaliação busca não apenas mensurar o conhecimento técnico, mas também a capacidade de expressão e análise profunda.

Defesa Pública de Memorial: Reflexão sobre a Trajetória Profissional

Na segunda etapa, de caráter eliminatório e classificatório, os candidatos têm a oportunidade de apresentar e defender um memorial. Essa etapa proporciona uma análise profunda da trajetória profissional, exigindo uma reflexão sobre conquistas, contribuições e experiências acumuladas ao longo da carreira.

Análise e Apreciação de Títulos e Currículo: Valorizando o Caminho Percorrido

A última etapa, de caráter exclusivamente classificatório, concentra-se na análise minuciosa de títulos e currículo. Aqui, são valorizados aspectos como formação acadêmica, experiência profissional e contribuições prévias. Esta etapa reconhece a bagagem técnica e científica dos candidatos, destacando seus méritos e qualificações.

Datas e Local das Provas do Concurso do Observatório Nacional

Embora as datas para a realização das provas ainda estejam pendentes, espera-se que o edital complementar, programado para até 15 de abril de 2024, traga essas informações. Todas as etapas serão realizadas na cidade do Rio de Janeiro/RJ, na sede do Observatório Nacional, consolidando o local como epicentro de descobertas e saberes.

Esse desafiador processo seletivo não apenas busca profissionais capacitados, mas também aqueles comprometidos com a excelência e inovação em suas respectivas áreas. Aos participantes, desejamos sucesso nessa jornada de descobertas e avanços científicos. Que este seja o início de uma contribuição significativa para o conhecimento científico e tecnológico do país.