Concurso Ebserh anuncia reaplicação de prova para um cargo; confira!

Novidades do concurso Ebserh foi anunciado nesta terça-feira, 19 de dezembro

Por conta de algumas insconstâncias, o concurso Ebserh (Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares) será reaplicado para um cargo específico.

Veja mais detalhes.

Novidades no Concurso Ebserh

E aí, galera que está na batalha pelo concurso da Ebserh? Temos uma notícia quente: a prova para o cargo de jornalista vai acontecer novamente.

Comunicado Oficial sobre o concurso Ebserh

O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), responsável pela organização do concurso, soltou a bomba hoje, terça-feira, dia 19.

Então, anotem na agenda: a segunda chance para os jornalistas será no dia 28 de janeiro de 2024. Vamos conferir o cronograma?

Convocação para as provas objetiva e discursiva: 19 de janeiro de 2024;

19 de janeiro de 2024; Onde fazer a prova? Confira no site do IBFC em 22 de janeiro de 2024;

Confira no site do IBFC em 22 de janeiro de 2024; Dia D: Prova objetiva e discursiva: 28 de janeiro de 2024;

28 de janeiro de 2024; Resultados e Recursos: Preliminares e possibilidade de recursos disponíveis de 29 de janeiro às 10h até 30 de janeiro de 2024 às 17h.



Você também pode gostar:

Para os Demais Cargos

Se você não está na disputa pelo cargo de jornalista, não se preocupe! As provas realizadas em 17 de dezembro continuam válidas. E olha só, os gabaritos já estão no site do IBFC.

Durante a prova objetiva, todo mundo encarou 60 ou 50 perguntas, dependendo do cargo. Conhecimentos Básicos e Específicos foram os destaques.

Escrita só para a Área Administrativa

Agora, se você está nos cargos administrativos, pode ter enfrentado a prova discursiva também. Para os níveis médio e técnico, foi uma redação de 20 a 30 linhas. Já para o pessoal de nível superior, duas perguntas curtinhas, cada uma entre 10 e 15 linhas.

Sobre o concurso Ebserh

O concurso da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares (Ebserh) é aguardado com entusiasmo pelos concurseiros, trazendo consigo diversas novidades dignas de atenção. O Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC) é o responsável por conduzir esse processo seletivo que se encontra, atualmente, na fase de realização das provas.

Jornalistas e provas do concurso Ebserh

Uma das particularidades deste certame é a reaplicação das provas para o cargo de jornalista, agendada para 28 de janeiro de 2024. Essa decisão foi tomada em virtude de inconsistências identificadas nos cadernos de questões, promovendo assim uma segunda chance para os candidatos a esse cargo específico. Saiba tudo sobre o concurso Ebserh.

Concurso Ebserh: Níveis e Remunerações

O concurso abrange uma variedade de cargos, destinados a diferentes níveis de escolaridade, desde o médio até o superior. São 695 vagas ao todo, com remuneração máxima de até R$12,5 mil, um atrativo que tem conquistado a atenção de inúmeros candidatos. As inscrições, já encerradas, contabilizaram um recorde de 477.289 candidatos homologados, refletindo um crescimento de 46% em relação ao último edital de 2019.

Cargos em Destaque por Área

Os cargos mais buscados revelam a diversidade de perfis de candidatos. Na Área Administrativa, o Assistente Administrativo lidera com 35.570 inscritos. Já na Área Assistencial, o Técnico em Enfermagem surpreende com expressivos 121.749 inscritos. Na Área Médica, o cargo de Médico/Clínica Médica destaca-se com 2.714 inscrições homologadas.

A Tríade das Oportunidades: Áreas Médica, Assistencial e Administrativa

A distribuição das vagas segue uma lógica tripartite, dividindo-se entre Área Médica, com 554 vagas; Área Assistencial, com 106 vagas; e Área Administrativa, com 35 vagas. Cada uma dessas áreas oferece oportunidades específicas, abrangendo uma variedade de especialidades e funções.

A Jornada não Termina nas Provas: Avaliação de Títulos

Além das etapas convencionais, o concurso da Ebserh reserva espaço para a avaliação de títulos, ampliando as possibilidades de destaque para os candidatos.