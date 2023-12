Concurso Educação: prefeitura anuncia 193 vagas com salários perto de R$ 5 MIL

Confira os cargos deste concurso Educação

Se você busca oportunidades por meio do concurso Educação, continue acompanhando todos os esclarecimentos abaixo.

Sobre o concurso

Recentemente, foi divulgado o edital do aguardado concurso em Niterói RJ, destinado à área da Educação. Com 193 vagas para cargos de níveis médio e superior, o certame promete não apenas oportunidades imediatas, mas também a formação de um cadastro de reserva, visando cobrir possíveis vagas que surjam durante o prazo de validade, podendo chegar a dois anos em caso de prorrogação.

Os aprovados neste concurso Educação serão contratados sob o regime estatutário, assegurando estabilidade empregatícia, um atrativo adicional para os futuros servidores.

Cargos e Vagas concurso Educação

O certame oferece 193 vagas efetivas para provimento imediato, distribuídas entre cargos de nível médio e superior. As oportunidades são divididas da seguinte forma:



Nível Médio:

Agente de administração educacional: 45 vagas;

Professor I: 56 vagas;

Professor I de Apoio Educacional Especializado: 70 vagas.

Nível Superior:

Assistente social: 1 vaga;

Contador: 1 vaga;

Pedagogo: 2 vagas;

Professor II Artes: 2 vagas;

Professor II Ciências: 1 vaga;

Professor II Educação Física: 3 vagas;

Professor II Geografia: 1 vaga;

Professor II História: 1 vaga;

Professor II Língua Espanhola: 1 vaga;

Professor II Língua Francesa: 1 vaga;

Professor II Língua Inglesa: 2 vagas;

Professor II Língua Portuguesa: 3 vagas;

Professor II Matemática: 2 vagas;

Psicólogo: 1 vaga.

Salários e Benefícios concurso Educação

Os vencimentos iniciais do concurso Educação variam conforme os cargos, sendo somados com gratificações. Abaixo, destacam-se algumas remunerações:

Agente de administração educacional: R$2.774,29;

Professor I e Professor I de Apoio Educacional Especializado: R$3.525,86;

Professores II e Pedagogo: R$3.584,92;

Assistente social, Contador, e Psicólogo: R$4.286,76.

Além dos vencimentos, os servidores contarão com R$528,46 de auxílio-alimentação e R$225,72 de auxílio-transporte.

O concurso em Niterói RJ surge como uma significativa oportunidade para profissionais da Educação. Com vagas atrativas e a perspectiva de estabilidade, a seleção promete não apenas preencher postos imediatos, mas também construir uma equipe qualificada para fortalecer o cenário educacional da região.

A remuneração competitiva e os benefícios adicionais tornam esse certame ainda mais atrativo para aqueles que buscam uma carreira sólida e impactante na área educacional.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever pelo site da Coseac/UFF até o dia 23 de janeiro. As taxas variam de acordo com o nível de escolaridade:

R$95, para cargos de nível médio, e R$135, para os de nível superior.

Dicas

O concurso em Niterói RJ na área da Educação representa um portal de oportunidades para aqueles que almejam trilhar carreiras significativas. Neste cenário desafiador, a preparação torna-se a chave-mestra para o sucesso. Esta redação propõe um guia abrangente, delineando estratégias eficazes para uma jornada de estudo sólida e bem-sucedida.

1. Conhecimento Detalhado do Edital: O ponto de partida é a minuciosa leitura do edital. Compreender cada detalhe sobre as provas, conteúdos programáticos e critérios de avaliação é alicerçar os passos da preparação de maneira estratégica.

2. Construção de um Cronograma Pessoal: A elaboração de um cronograma personalizado é o mapa que guiará a trajetória de estudos. Este cronograma deve ser uma expressão individualizada de metas, distribuindo sabiamente as disciplinas e reservando tempo para revisões regulares.

3. Material de Estudo Direcionado: A escolha de materiais de estudo específicos para o concurso, tais como livros, apostilas e recursos online, é uma âncora para o aprendizado. O enfoque nos temas indicados no edital é essencial para uma preparação alinhada com as expectativas da prova.

4. Simulados e Resolução de Questões Anteriores: A prática constante é a ponte entre o conhecimento teórico e a aplicação prática. Realizar simulados e resolver questões de concursos anteriores não apenas aprimora a habilidade de gerenciamento do tempo, mas também revela lacunas de conhecimento que exigem atenção.

5. Profundização nos Conhecimentos Específicos: Uma dedicação especial aos Conhecimentos Específicos do cargo almejado é crucial. Aprofundar-se nos temas relacionados à área da Educação não só amplia o entendimento, mas também consolida a base necessária para a prova.

6. Colaboração em Estudos e Discussões: A participação em grupos de estudo ou fóruns online abre portas para a troca de experiências e conhecimentos. A diversidade de perspectivas enriquece a preparação, proporcionando insights valiosos.

7. Revisões Sistemáticas: Estabelecer momentos regulares para revisitar o conteúdo estudado é a estratégia que solidifica o aprendizado. A revisão sistemática não apenas fortalece a retenção do conhecimento, mas também destaca áreas que necessitam de reforço.

8. Bem-Estar Mental e Equilíbrio: Uma rotina equilibrada é a essência da resiliência. Cuidar da saúde mental, adotar uma alimentação saudável e incorporar atividades físicas são práticas que garantem um equilíbrio essencial durante o período de estudos.