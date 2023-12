Concurso Funai: órgão autoriza período de posse dos aprovados; veja!

Concurso Funai fará parte do edital unificado

O concurso Funai é um dos mais esperados até o momento. Sendo assim, qualquer novidade referente ao edital deve ser olhada com atenção.

Vale lembrar que o órgão anunciou período de posse dos aprovados. Veja!

Concurso Funai

A Fundação Nacional do Índio (Funai) está prestes a realizar o provimento de servidores por meio do aguardado Concurso Nacional Unificado, e a autarquia compartilhou novas informações valiosas sobre o cronograma de ingresso dos futuros aprovados.

Em um Ofício encaminhado ao Ministério da Gestão e Inovação (MGI), a Funai estabeleceu que a previsão para a nomeação dos aprovados nesse certame está marcada para iniciar em janeiro de 2025.

Reforço

A presidente da Funai, Joenia Wapichana, destacou a urgência da autorização de novas vagas efetivas para a recomposição do quadro de servidores da Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental. Isso ocorre porque as 502 vagas já autorizadas serão direcionadas especialmente para as unidades descentralizadas.

Distribuição das vagas do concurso Funai



A distribuição dessas vagas abrange diferentes cargos e níveis de escolaridade, conforme detalhado a seguir:

Nível Médio:

Agente em Indigenismo: 152 vagas.

Nível Superior:

Administrador: 26 vagas;

Antropólogo: 19 vagas;

Arquiteto: 1 vaga;

Arquivista: 1 vaga;

Assistente Social: 21 vagas;

Bibliotecário: 6 vagas;

Contador: 12 vagas;

Economista: 24 vagas;

Engenheiro: 20 vagas;

Engenheiro Agrônomo: 31 vagas;

Engenheiro Florestal: 2 vagas;

Estatístico: 1 vaga;

Geógrafo: 4 vagas;

Indigenista Especializado: 152 vagas;

Psicólogo: 6 vagas;

Sociólogo: 12 vagas;

Técnico em Assuntos Educacionais: 2 vagas;

Técnico em Comunicação Social: 10 vagas.

Oportunidades Adicionais

Além das 502 vagas destinadas à Funai, o Concurso Nacional Unificado abrirá portas para oportunidades em outros 20 órgãos e entidades do Executivo Federal. O total de 6.640 vagas contemplará candidatos de níveis médio e superior.

Edital e Provas concurso Funai

A expectativa é que o edital seja disponibilizado até 10 de janeiro, com as provas marcadas para 5 de maio de 2024. A Fundação Cesgranrio será a responsável por organizar esse processo seletivo, que promete ser um marco na busca por profissionais qualificados.

Funai Busca Reforço Emergencial

A presidente da Funai, Joenia Wapichana, reforçou as necessidades da autarquia por meio de um Ofício enviado ao Ministério da Gestão e Inovação (MGI). Nesse documento, foi solicitada a autorização para a realização de um concurso temporário, visando à contratação emergencial de 150 profissionais.

Dentro desse contingente, destaca-se a preferência por 95 candidatos com formação acadêmica em ciências sociais e ciências ambientais, além de experiência profissional comprovada em avaliação de impactos ambientais.

Detalhes do Concurso Temporário

Número de Vagas: 150 profissionais.

150 profissionais. Perfil Desejado para 95 Vagas: Formação em Ciências Sociais e Ciências Ambientais. Experiência em Avaliação de Impactos Ambientais.

Duração do Contrato: Mínimo de 24 meses.

Mínimo de 24 meses. Local de Atuação: Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental. Unidades responsáveis pelos subsídios técnicos para a manifestação da Funai em processos de licenciamento ambiental com potencial de afetar povos e terras indígenas.



Essa medida visa fortalecer a capacidade de resposta da Funai diante de demandas ambientais e sociais urgentes.

Com um contrato mínimo de dois anos, os profissionais temporários terão um papel fundamental na Coordenação-Geral de Licenciamento Ambiental, contribuindo nos processos de licenciamento que impactam comunidades indígenas e seus territórios.

A solicitação destaca o comprometimento da Funai em assegurar uma atuação eficaz e especializada, alinhada aos desafios específicos relacionados aos povos indígenas e ao meio ambiente.

Como se preparar

A preparação para o concurso da Fundação Nacional do Índio (FUNAI) é um processo desafiador que requer organização, disciplina e foco. Para otimizar seus estudos, é fundamental começar por uma análise detalhada do edital, compreendendo todas as informações relevantes e, especialmente, o conteúdo programático que será abordado na prova.

Ao selecionar os materiais de estudo, certifique-se de escolher fontes confiáveis e atualizadas, como livros, apostilas e videoaulas específicos para o concurso da FUNAI. Essa seleção cuidadosa ajudará a garantir que você esteja se preparando de maneira eficaz e direcionada.

A elaboração de um cronograma de estudo é uma etapa crucial do processo. Esse cronograma deve ser realista, levando em consideração o tempo disponível e distribuindo os tópicos de acordo com o peso que têm na prova. Uma abordagem equilibrada permitirá uma cobertura mais completa dos temas.

A revisão constante é essencial para fixar o conhecimento. Utilize técnicas como resumos, mapas mentais e flashcards para reforçar o aprendizado. A realização regular de simulados proporciona familiaridade com o formato da prova e ajuda a gerenciar o tempo de maneira eficiente.

A resolução de questões de concursos anteriores da FUNAI é uma estratégia valiosa para entender o estilo das perguntas e a abordagem da banca examinadora. Identificar as áreas que demandam mais atenção e focar nelas durante os estudos é fundamental para aprimorar o desempenho.

A participação em grupos de estudo pode enriquecer ainda mais a preparação, proporcionando a troca de informações e a resolução de dúvidas. No entanto, é importante adaptar essa abordagem de acordo com suas preferências e necessidades individuais.