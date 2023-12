Concurso IF baiano anuncia edital com quase 100 vagas para vários cargos

Concurso IF baiano será para médio e superior

Esta é uma grande oportunidade para quem deseja mudar de vida. O concurso IF Baiano anuncia edital para médio e superior.

Veja a seguir todos os detalhes.

Edital IF Baiano

A busca por excelência na educação ganha destaque com a publicação do aguardado edital do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano (IF Baiano). No total, 96 vagas são oferecidas, abrindo caminho para profissionais dedicados interessados em atuar como Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT, e Técnico-Administrativos em Educação – TAE, com remunerações iniciais que podem atingir até R$ 4.875,18.

Oportunidades do concurso IF Baiano

A AOCP assume a responsabilidade pela condução do processo seletivo, uma instituição amplamente reconhecida por sua expertise em avaliações e seleções. A variedade de vagas disponíveis promove inclusão, permitindo que profissionais com distintas formações e habilidades encontrem seu espaço no serviço público.

Níveis Médio e Superior

Ao desbravar os requisitos, o edital se destaca pela inclusividade, aceitando candidatos com níveis médio e superior de escolaridade. Tal abertura busca atrair profissionais de diversas áreas, enriquecendo o ambiente educacional com perspectivas e conhecimentos variados.



A Remuneração do concurso IF Baiano

Os salários iniciais oferecidos não são apenas atrativos, mas representam um reconhecimento justo ao papel desempenhado pelos profissionais. Com vencimentos que podem chegar a R$ 4.875,18, o IF Baiano demonstra seu compromisso em valorizar e motivar seus colaboradores.

Inscrições e Taxas do concurso IF Baiano

O período de inscrições, entre 03 de janeiro e 07 de fevereiro de 2024, é o ponto de partida para os interessados. Contudo, é essencial atentar-se às taxas de inscrição, que variam de acordo com o cargo desejado, oscilando entre R$ 80,00 e R$ 120,00. A observância desses detalhes é fundamental para assegurar a participação no certame.

Provas do concurso IF Baiano

As provas, agendadas para os dias 7 e 14 de abril de 2024, são a oportunidade para os candidatos evidenciarem suas habilidades e conhecimentos. Uma etapa crucial, que define quem estará apto a contribuir para a missão educacional do IF Baiano.

Mais detalhes

O edital do Instituto Federal da Bahia (IFBA) disponibiliza um total de 96 vagas, divididas entre as áreas de Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – EBTT, e Técnico-Administrativos em Educação – TAE. A distribuição é feita da seguinte forma: 44 vagas para Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico, e 52 para Técnico-Administrativos em Educação.

Remunerações Atrativas

Os futuros professores selecionados serão contemplados com uma remuneração mensal de R$ 4.875,18. Por outro lado, os técnicos terão um vencimento básico de R$ 2.120,13. Esses valores refletem o compromisso do IFBA em proporcionar salários atrativos, reconhecendo a importância e a dedicação dos profissionais.

Benefícios Valorizados para Ambos os Cargos

Para ambas as categorias, o IFBA oferece benefícios que visam proporcionar qualidade de vida aos seus colaboradores:

Auxílio-Alimentação: Os profissionais receberão um auxílio-alimentação no valor de R$ 658,00 (seiscentos e cinquenta e oito reais), contribuindo para a cobertura de despesas relacionadas à alimentação diária.

Auxílio Pré-escola: O auxílio pré-escola, no valor de R$ 321,00 (trezentos e vinte e um reais), é destinado a auxiliar nas despesas educacionais para os filhos dos servidores, demonstrando o compromisso com o bem-estar familiar.

Auxílio-Transporte: O IFBA seguirá a legislação vigente ao oferecer o auxílio-transporte, garantindo suporte para deslocamento dos colaboradores no exercício de suas atividades profissionais.

Auxílio para Saúde Suplementar: O auxílio para saúde suplementar também está previsto de acordo com a legislação em vigor, proporcionando suporte adicional para questões relacionadas à saúde.

Esses benefícios complementam as remunerações e evidenciam a preocupação do IFBA não apenas com a valorização financeira, mas também com o bem-estar e a qualidade de vida dos seus colaboradores.

Inscrições e Taxas

As inscrições para o edital do IF Baiano, conduzidas pela banca AOCP, estão abertas no período de 03 de janeiro a 07 de fevereiro de 2024. As taxas de participação variam de acordo com o cargo e nível, conforme especificado a seguir:

Técnico-Administrativos em Educação – TAE:

Nível C: R$ 80,00;

Nível D: R$ 90,00;

Nível E: R$ 120,00.

Professor do Ensino Básico Técnico e Tecnológico:

Etapas e Provas do Edital IF Baiano para Professores

Se você está de olho em uma vaga de Professor no Instituto Federal da Bahia (IFBA), é bom ficar ligado nas etapas do processo seletivo. Vou explicar de uma maneira mais simples:

Prova com 100 Perguntas: Você vai encarar uma prova com 100 perguntas sobre coisas gerais e também sobre o que você vai ensinar. Isso vai acontecer no dia 7 de abril.

Onde Você Vai Fazer a Prova: A prova vai acontecer em diferentes cidades da Bahia: Guanambi, Itaberaba, Vitória da Conquista, Salvador, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Xique-Xique.

Depois Vêm Outras Etapas: Se você mandar bem na prova, ainda tem mais coisa pela frente. Vai ter uma parte prática, onde vão avaliar como você ensina, e também vão dar uma olhada nos seus títulos, ou seja, na sua formação e experiência.



O importante é que essa jornada começa no dia 7 de abril, então, se prepare bem! É a sua chance de mostrar o que você sabe e garantir uma vaga como Professor no IF Baiano.

Prova de técnico

Se o seu alvo é se tornar um Técnico no Instituto Federal da Bahia (IF Baiano), a notícia animadora é que o processo seletivo para esse cargo tem uma única fase: a prova objetiva. Vamos explorar o que isso significa em detalhes.

A Prova Objetiva em Foco

Esta etapa singular consiste em responder a 60 perguntas que abordam diversas áreas de conhecimento. É como um teste abrangente para avaliar sua preparação e competências relacionadas ao cargo de Técnico.

Data e Locais da Prova

A prova está agendada para o dia 14 de abril de 2024. Para tornar a participação mais acessível, será realizada em vários municípios da Bahia, incluindo Guanambi, Itaberaba, Vitória da Conquista, Salvador, Senhor do Bonfim, Teixeira de Freitas e Xique-Xique.

Preparação para o Desafio Único

Se você está determinado a ser um Técnico no IF Baiano, a preparação cuidadosa para essa prova é essencial. O dia 14 de abril marcará a oportunidade de exibir seus conhecimentos e habilidades, destacando-se como o candidato ideal para a posição.