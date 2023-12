Concurso IMBEL: SAIU edital com salários acima de R$ 10 MIL

As vagas do concurso IMBEL são para fundamental, médio e superior

O concurso IMBEL- Indústria de Material Bélico- liberou o edital com muitas oportunidades. Além disso, os salários são atrativos.

Veja a seguir mais detalhes.

Sobre o concurso Imbel

A Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL) divulgou seu edital com a abertura de vagas do concurso Imbel para a formação de cadastro reserva em diversos cargos, contemplando diferentes níveis de escolaridade. Abaixo, apresentamos as oportunidades disponíveis em cada localidade, com suas respectivas funções, carga horária e salários:

Piquete/SP – Fábrica Presidente Vargas (FPV)

Fundamental Agente de Apoio Operacional Ajudante Geral Carga Horária: 40h Salário: R$ 1.715,94

Médio Auxiliar Técnico Industrial Eletricista de Manutenção Carga Horária: 40h Salário: R$ 1.897,63 Auxiliar Técnico Industrial Encanador Industrial/Predial Carga Horária: 40h Salário: R$ 1.897,63 Bombeiro Civil Função: Bombeiro Civil Carga Horária: 36h Salário: R$ 1.945,40 Técnico em Segurança do Trabalho Função: Técnico em Segurança do Trabalho Carga Horária: 40h Salário: R$ 2.791,20 Engenheiro Mecânico Função: Engenheiro Mecânico Carga Horária: 40h Salário: R$ 10.838,67



Juiz de Fora/MG – Fábrica de Juiz de Fora (FJF)

Fundamental Agente de Apoio Operacional Ajudante Geral Carga Horária: 40h Salário: R$ 1.715,94

Médio Motorista Função: Motorista Carga Horária: 40h Salário: R$ 1.921,14 Técnico em Contabilidade Função: Técnico em Contabilidade Carga Horária: 40h Salário: R$ 2.203,57 Engenheiro de Produção Função: Engenheiro de Produção Carga Horária: 40h Salário: R$ 10.838,67





Rio de Janeiro/RJ – Fábrica de Material de Comunicações e Eletrônica (FMCE)

Médio Motorista Função: Motorista Carga Horária: 40h Salário: R$ 1.921,14 Analista Administrativo Função: Analista Administrativo Carga Horária: 40h Salário: R$ 3.878,07 Engenheiro Eletrônico Função: Engenheiro Eletrônico Carga Horária: 40h Salário: R$ 10.838,67



Itajubá/MG – Fábrica de Itajubá (FI)

Fundamental Agente de Apoio Operacional Ajudante Geral Carga Horária: 40h Salário: R$ 1.715,94

Médio Motorista Função: Motorista Carga Horária: 40h Salário: R$ 1.921,14 Técnico em Segurança do Trabalho Função: Técnico em Segurança do Trabalho Carga Horária: 40h Salário: R$ 2.791,20 Engenheiro de Produção Função: Engenheiro de Produção Carga Horária: 40h Salário: R$ 10.838,67



Magé/RJ – Fábrica da Estrela (FE)

Fundamental Agente de Apoio Operacional Ajudante Geral Carga Horária: 40h Salário: R$ 1.715,94

Médio Auxiliar Técnico Industrial Eletricista de Manutenção Carga Horária: 40h Salário: R$ 1.897,63 Auxiliar Técnico Industrial Encanador Industrial/Predial Carga Horária: 40h Salário: R$ 1.897,63 Técnico em Segurança do Trabalho Função: Técnico em Segurança do Trabalho Carga Horária: 40h Salário: R$ 2.791,20



Fábrica de Canoas (FCA)

Médio Motorista Função: Motorista Carga Horária: 40h Salário: R$ 1.921,14 Analista Administrativo Função: Analista Administrativo Carga Horária: 40h Salário: R$ 3.878,07 Engenheiro Mecânico Função: Engenheiro Mecânico Carga Horária: 40h Salário: R$ 10.838,67



Como se inscrever neste concurso Imbel

Os interessados poderão se inscrever entre 19/12 a 16/01, no site da organizadora IBFC, mediante o pagamento das taxas de R$ 44,00 para os empregos/funções de Nível Fundamental, R$ 53,00 para os empregos/funções de Nível Médio e R$ 62,00 para os empregos/funções de Nível Superior. Veja mais sobre o concurso Imbel.

Localidades

Os aprovados deverão trabalhar nos seguintes locais:

SP Piquete FPV Fábrica Presidente Vargas – FPV

MG Itajubá FI Fábrica de Itajubá – FI

MG Juiz de Fora FJF Fábrica de Juiz de Fora – FJF

RJ Magé FE Fábrica da Estrela – FE

RJ Rio de Janeiro FMCE Fábrica de Material de Comunicação e Eletrônica – FMCE

DF Brasília SEDE Unidade de Administração – SEDE

Cronograma

As datas e prazos do concurso Imbel estabelecidos foram:

1 Publicação do Edital 18/12/2023

2 Período de solicitação de isenção do valor de inscrição das 10h do dia 19/12 até às 23h do dia 21/12/2023

3 Período para upload da documentação de isenção do doador de medula óssea das 10h do dia 19/12 até às 23h do dia 21/12/2023

4 Divulgação da relação de isentos do valor de inscrição 03/01/2024

5 Prazo para apresentação de recursos contra indeferimento de pedidos de isenção das 10h do dia 04/01 até às 17h do dia 05/01/2024

6 Divulgação do resultado dos recursos contra indeferimento de pedidos de isenção 10/01/2024

7 Período das inscrições das 10h do dia 19/12 até às 23h do dia 16/01/2024

8 Período para upload dos documentos para a Função de Jurado, Nome Social, Atendimento Especial e Laudo Médico/Atestado – Pessoas com Deficiência-PCD) das 10h do dia 19/12 até às 23h do dia 16/01/2024

9 Data limite de pagamento das inscrições 17/01/2024

10 Período para correção de dados cadastrais no site do IBFC das 10h do dia 22/01 até às 17h do dia 24/01/2024

11 Divulgação das inscrições efetivadas (Ampla Concorrência-AC, Pessoas com Deficiência-PCD, Negros, Função de Jurado, Nome Social e Atendimento Especial) 22/01/2024

12 Prazo para apresentação de recursos contra indeferimento das inscrições (Ampla Concorrência-AC, Pessoas com Deficiência-PCD, Negros, Função de Jurado, Nome Social e Atendimento Especial) das 10h do dia 06/02 até às 17h do dia 07/02/2024

13 Divulgação do resultado dos recursos contra indeferimento das inscrições (Ampla Concorrência-AC, Pessoas com Deficiência-PCD, Negros, Função de Jurado, Nome Social e Atendimento Especial) 21/02/2024

14 Convocação – Prova Objetiva e Discursiva 01/03/2024

15 Divulgação dos locais de provas no site do IBFC 04/03/2024

16 Realização – Prova Objetiva e Discursiva 10/03/2024

17 Divulgação do gabarito preliminar e do caderno de questões da prova objetiva 11/03/2024

18 Período para correção de dados cadastrais no site do IBFC das 10h do dia 11/03 até às 17h do dia 13/03/2024

19 Prazo para apresentação de recursos contra gabarito preliminar e questões da prova objetiva das 10h do dia 12/03 até às 17h do dia 13/03/2024.

Sobre as provas

O edital da IMBEL inclui as seguintes etapas:

Prova Objetiva: para todos os empregos; caráter Eliminatório e Classificatório.

Prova Discursiva: exclusiva para os empregos de Nível Superior; caráter Eliminatório e Classificatório.

Tanto a Prova Objetiva quanto a Discursiva serão realizadas simultaneamente nas seguintes cidades: Brasília/DF, Itajubá/MG, Juiz de Fora/MG, Magé/RJ, Piquete/SP e Rio de Janeiro/RJ.