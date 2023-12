Concurso Inmetro: banca é contratada! Edital NESTA semana

Novo concurso Inmetro terá vagas para duas carreiras diferentes com salários que variam de acordo com a titulação de cada candidato.

Novidades no concurso Inmetro! O extrato de contrato com a banca organizadora, o Idecan, foi publicado nesta segunda-feira, 04.

Com isso, a expectativa é que o edital seja publicado nos próximos dias, ainda nesta semana. Isso porque, a principio, o edital estava previsto para o mês de novembro, o que não ocorreu.

Mas, agora, com a banca oficialmente contratada, o edital não possui nenhum entrave que atrase sua publicação.

O valor do contrato com a banca é de R$ 958.800,00.

Confira mais informações sobre o concurso Inmetro a seguir:

Quanto ganha um analista do Inmetro?

O salário dos aprovados no concurso Inmetro será composto pelo vencimento mensal e a Gratificação pela Qualidade do Desempenho no Inmetro (GQDI).



Essa gratificação varia de 80 a 100 pontos dependendo da titulação do candidato (especialização, mestrado ou doutorado).

Caso o servidor apresente certificados de titulação, o salário mensal ainda pode ser acrescido pelo valor da Retribuição por Titulação (RT).

Confira a tabela de vencimentos a seguir:

Sem RT

Salário inicial de R$9.647,31 (vencimento básico de R$ 4.912,31 + GQDI de R$4.735,00)

Com especialização

Salário inicial de R$ 9.970,63 (vencimento básico de R$ 4.912,31 + GQDI de R$ 4.836,00 + RT de R$ 222,32)

Com mestrado

Salário inicial de R$ 10.350,18 (vencimento básico de R$ 4.912,31 + GQDI de R$ 4.866,00 + RT de R$ 571,87);

Com doutorado

Salário inicial de R$ 11.835,14 (vencimento básico de R$ 4.912,31 + GQDI de R$ 5.490,00 + RT de R$ 1.432,83).

Os candidatos aprovados ainda têm direito a auxílio alimentação no valor de R$ 658.

Concurso Inmetro terá edital nos próximos dias

A expectativa é que o edital do concurso Inmetro seja publicado ainda nesta semana, assim como o prazo de inscrições que também deve estar disponível para os candidatos em breve.

O IDECAN é a banca que estará a frente do certame.

Ao todo, o Inmetro irá ofertar 100 vagas para as carreiras de analista e pesquisador, ambas exigem nível superior de formação.

As oportunidades estão distribuídas da seguinte forma:

Analista executivo em metrologia e qualidade: 40 vagas;

Pesquisador-tecnologista em metrologia e qualidade: 60 vagas.

Último concurso Inmetro já tem quase dez anos

O último concurso realizado pelo Inmetro ocorreu em 2014, ou seja, o órgão já está a quase dez anos sem realizar seleções públicas.

Na ocasião, o IDECAN também foi a empresa responsável pela realização do certame.

Foram ofertadas na época 80 vagas distribuídas em três editais para cargos de nível médio / técnico e superior.

ANAC também terá concurso em breve

Outro grande concurso de nível federal está prestes a ser publicado. O concurso ANAC está sendo aguardado com ansiedade pelos concurseiros.

A Agência irá ofertar 316 vagas, sendo 70 vagas para contratação imediata e outras 246 para formação de cadastro reserva.

As vagas serão distribuídas da seguinte maneira:

Área 1: 25 vagas imediatas e 85 para cadastro reserva;

Área 2: 25 vagas imediatas e 85 para cadastro reserva; e

Área 3: 20 vagas imediatas e 76 para cadastro reserva.

Todas as áreas são destinadas para o cargo de nível superior de Especialista em Regulação de Aviação Civil, no entanto, o que muda é a área de formação que o candidato deve ter.

Para a área 1, o candidato pode ter formação em qualquer área de nível superior. Já para concorrer as vagas da área 2, o interessado precisa ter formação em Engenharia Mecânica, Engenharia Aeronáutica ou Engenharia de Produção.

Para a área 3 é exigida formação em Economia ou Ciências Contábeis. Vale destacar que para as áreas 2 e 3, os candidatos precisam ainda possuir registro de classe junto a entidade profissional de formação.

Os candidatos aprovados no certame irão atuar em Brasília e São Paulo (capital).

O salário inicial previsto para o cargo é de R$ 16.413,35 podendo chegar, ao final da carreira, no valor de até R$22.929,74.

Além da remuneração mensal, os aprovados ainda têm direito a auxílio alimentação no valor de R$ 658.

A banca que será responsável pelo certame também já está contratada. O Cebraspe será a empresa responsável por toda a organização do concurso.

Clique aqui para ler o projeto básico na íntegra.