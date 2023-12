Concurso Inmetro: SAIU edital! 860 vagas com salários acima de R$ 8 MIL

Concurso Inmetro terá vagas para duas carreiras diferentes. Prazo de inscrições já está aberto.

Saiu nesta terça-feira, 05, o edital do concurso Inmetro. O documento foi publicado no Diário Oficial da União e também já está disponível no site da banca organizadora, o Idecan.

O prazo de inscrições está aberto e segue até o dia 08 de janeiro. O certame oferece vagas para analistas e pesquisadores.

Confira mais informações sobre o concurso Inmetro a seguir:

Quais são as vagas?

Ao todo, o Inmetro oferece 860 vagas, sendo 100 para contratação imediata e 760 para formação de cadastro reserva para os cargos de Analista Executivo em Metrologia e Qualidade e Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade.

Para concorrer a uma das vagas o candidato precisa comprovar nível superior completo em qualquer área de formação.

Vale destacar que 5% das vagas serão destinadas a pessoas com deficiência e outros 20% das vagas serão reservadas para candidatos negros.

As vagas estão distribuídas da seguinte forma:



Analista Executivo em Metrologia e Qualidade – 60 vagas + 370 cadastro reserva;

60 vagas + 370 cadastro reserva; Pesquisador-Tecnologista em Metrologia e Qualidade – 40 vagas + 390 cadastro reserva.

O salário inicial dos aprovados no concurso Inmetro é de R$ 8.700,31. Os aprovados ainda têm direito a auxílio alimentação no valor de R$ 658.

Como se inscrever?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve acessar o site da banca organizadora, o Idecan, até o dia 08 de janeiro de 2024.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 125.

Os candidatos doadores de medula óssea ou que estejam inscritos no CadÚnico tem direito a isenção da taxa.

Quem pode se inscrever?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar nível superior em qualquer área de formação.

Fora isso, também é importante que o candidato comprove os seguintes requisitos:

Ser brasileiro nato ou naturalizado, ou, ainda, no caso de estrangeiro, estar com situação regular no país, por intermédio de visto temporário ou permanente. No caso de ter nacionalidade portuguesa, estar amparado pelo Estatuto de Igualdade entre brasileiros e portugueses, com reconhecimento do gozo dos direitos políticos, nos termos do § 1º do art. 12 da Constituição Federal;

Ter idade mínima de 18 (dezoito) anos completos, na data da investidura;

Estar em pleno gozo dos direitos políticos;

Estar quite com as obrigações eleitorais e, em caso de candidato do sexo masculino, também com as militares;

Firmar declaração de não estar cumprindo sanção por inidoneidade, aplicada por qualquer órgão público ou entidade da esfera federal, estadual ou municipal;

Possuir os requisitos exigidos para o cargo, devendo obrigatoriamente estar em situação regular no órgão fiscalizador do exercício da profissão, conforme o caso;

Estar devidamente registrado em Conselho Regional de Classe, quando couber, bem como estar quite com as obrigações legais do órgão fiscalizador e demais exigências de habilitação para o exercício do cargo;

Gozar de boa saúde física e mental, tendo em vista o disposto no art. 14 da Lei nº 8.112/1990;

Quais as etapas de seleção?

Os candidatos inscritos no concurso Inmetro serão avaliados pelas seguintes etapas:

Provas objetivas de múltipla escolha, de caráter eliminatório e classificatório, aplicado a todos os cargos;

Prova discursiva, de caráter eliminatório e classificatório, aplicada a todos os cargos;

Prova de títulos e experiência profissional de caráter classificatório, aplicada a todos os cargos;

Avaliação biopsicossocial aplicada aos candidatos inscritos na condição de pessoa com deficiência e que optaram por concorrer às vagas reservadas às pessoas com deficiência, no ato de inscrição do concurso.

Procedimento de heteroidentificação aplicado aos candidatos que se autodeclararam negros e optaram por concorrer às vagas reservadas às pessoas negras, no ato de inscrição no concurso.

As provas objetivas serão realizadas no dia 16 de abril de 2024, nas cidades de Goiânia-GO, Porto Alegre-RS, Brasília-DF, Fortaleza-CE, Salvador-BA e Rio de Janeiro-RJ.

Os candidatos serão avaliados por meio de 70 questões de múltipla escolha sobre os seguintes temas:

Língua Portuguesa: 30 questões;

Raciocínio Lógico: 05 questões;

Língua Estrangeira: 05 questões;

Conhecimento sobre o Inmetro: 20 questões;

Conhecimentos específicos do cargo: 20 questões.

Já a prova discursiva consistirá em uma redação composta por temas relacionados ao conteúdo programático que consta no edital.

Clique aqui para ler o edital Inmetro completo.