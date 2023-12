Concurso Inpe prorroga inscrições de edital com salários acima de R$ 16 MIL

Concurso Inpe oferta quase 100 vagas

Esta é uma grande oportunidade. Além de ótimos salários, o concurso Inpe anuncia edital com salários acima de R$ 16 mil.

Veja a seguir e não perca a chance. Inscrições prorrogadas.

Edital do Concurso INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) Sofre Retificação

Boas notícias para quem está de olho no Concurso INPE! O edital passou por algumas modificações, e a mais relevante é a prorrogação do prazo para inscrições, agora estendido até o dia 14 de dezembro de 2023.

Como Participar do concurso Inpe?

Os interessados devem acessar o site da FGV, realizar o cadastro e efetuar o pagamento da taxa de inscrição, que varia entre R$ 110 e R$ 160.

Oportunidades à Vista!

Este certame oferece 44 vagas para o cargo de Pesquisador e mais 49 vagas para Tecnologista, abrangendo diversas áreas de especialidade. As remunerações são bastante atraentes e variam entre R$ 7.025,48 e R$ 16.134,86.



Detalhes sobre as Remunerações do concurso Inpe

Para Tecnologistas:

Tecnologista Júnior I: R$ 7.025,48 (vencimento básico + GDACT); R$ 8.018 (vencimento básico, GDACT, Remuneração com RT Aperfeiçoamento ou Especialização); R$ 8.958,61 (vencimento básico, GDACT, Remuneração com RT mestrado); R$ 11.186,69 (vencimento básico, GDACT, Remuneração com RT doutorado).

Tecnologista Pleno I: R$ 7.887,57 (vencimento básico + GDACT); R$ 9.018,95 (vencimento básico, GDACT, Remuneração com RT Aperfeiçoamento ou Especialização); R$ 10.091,16 (vencimento básico, GDACT, Remuneração com RT mestrado); R$ 12.634,13 (vencimento básico, GDACT, Remuneração com RT doutorado).



Para Pesquisadores do concurso Inpe:

Pesquisador Adjunto I: R$ 8.862,29 (vencimento básico + GDACT); R$ 14.274,86 (vencimento básico, GDACT, Remuneração com RT doutorado).

Pesquisador Associado I: R$ 9.962,64 (vencimento básico + GDACT); R$ 16.134,86 (vencimento básico, GDACT, Remuneração com RT doutorado).



Essa é uma excelente oportunidade para quem busca atuar em pesquisa e tecnologia espacial. Fiquem atentos aos detalhes do edital para garantir uma participação bem-sucedida.

Como estudar para este concurso

Estudar para o Concurso do INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) requer uma abordagem estruturada e dedicada. Aqui estão algumas dicas para ajudar no seu processo de preparação:

1. Entenda o Edital do concurso Inpe:

Leia cuidadosamente o edital para entender os requisitos, o conteúdo programático e a estrutura da prova.

2. Organize um Cronograma de Estudos:

Crie um plano de estudos realista, distribuindo o tempo de maneira equilibrada entre as disciplinas. Considere as suas responsabilidades diárias.

3. Material de Estudo:

Utilize materiais de estudo específicos para concursos, como livros, apostilas e cursos online.

4. Focus nas Disciplinas Específicas:

Dê ênfase às disciplinas específicas para o INPE, como as relacionadas à área de pesquisa e tecnologia espacial.

5. Simulados e Questões Anteriores:

Resolva questões de concursos anteriores para entender o estilo das perguntas e fortalecer seus conhecimentos.

6. Reforço nas Disciplinas Básicas:

Não negligencie disciplinas básicas, como Português e Raciocínio Lógico, pois são fundamentais em quase todos os concursos.

7. Estudo Contínuo:

Estude diariamente, mantendo a consistência ao longo do tempo. Isso é mais eficaz do que estudar intensamente em curtos períodos.

8. Use Recursos Online:

Explore recursos online, como videoaulas, plataformas de ensino a distância e fóruns de discussão para obter informações adicionais e suporte.

9. Aprofundamento na Área de Atuação:

Para as vagas de Pesquisador e Tecnologista, aprofunde seus conhecimentos na área de atuação específica do INPE.

10. Cuide da Saúde Mental:

Não esqueça de cuidar da sua saúde mental. Faça pausas quando necessário, durma bem e mantenha uma vida equilibrada.

11. Revisões Periódicas do concurso Inpe:

Reserve tempo para revisar o conteúdo estudado regularmente. Isso ajuda na fixação do conhecimento.

12. Participe de Grupos de Estudo:

Junte-se a grupos de estudo ou fóruns online onde você pode compartilhar dúvidas e experiências com outros candidatos.

Função do INPE

O INPE (Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais) é uma instituição muito importante no Brasil. Ela fica de olho no clima, no espaço e em outras coisas lá em cima.

Eles têm satélites que ajudam a ver o que está acontecendo na Terra, como mudanças no clima e incêndios. Além disso, o INPE dá uma mãozinha na previsão do tempo, nos ajudando a saber se vai chover ou fazer sol.

Fazem pesquisas incríveis sobre o espaço, estrelas, planetas e tudo mais. Eles também criam coisas legais, como satélites e instrumentos especiais para o espaço.

O INPE ensina e treina pessoas para serem experts em tudo que envolve o espaço e o tempo. Eles fazem amizade com outros países para aprender e ensinar mais sobre o espaço.

Explicam essas coisas todas para a gente, para que possamos entender o que está acontecendo lá em cima e aqui embaixo. Eles criam tecnologias que ajudam no nosso dia a dia, como melhorar as comunicações e ficar de olho no meio ambiente.