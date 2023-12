Concurso INT: inscrições abertas com salários de R$ 12 MIL

Conheça sobre o concurso INT

O concurso INT- Instituto Nacional de Tecnologia- anuncia que as inscrições estão abertas. Os aprovados receberão salários surpreendentes.

Os valores são de R$ 12 mil.

Concursos e Carreiras Públicas

O Instituto Nacional de Tecnologia (INT) oferece uma oportunidade única para aqueles que buscam uma carreira pública promissora. Com salários iniciais podendo alcançar surpreendentes R$ 12 mil, o concurso proporciona 24 vagas imediatas e formação em cadastro reserva para diversos cargos de Pesquisador e Tecnologista, todos de nível superior.

Diversidade de Cargos do concurso INT

A variedade de cargos disponíveis, como Pesquisador Adjunto I, Tecnologista Pleno 2 – I, Tecnologista Pleno 1 – I e Tecnologista Júnior, apresenta vencimentos básicos notáveis. Destacam-se o Pesquisador Adjunto I com R$ 6.710,29, o Tecnologista Pleno 2 – I com igual remuneração, e os demais com salários diferenciados.

Etapas de Avaliação do concurso INT

O processo seletivo se destaca pela simplicidade, com duas etapas principais de avaliação. A primeira abrange a Prova Objetiva e Discursiva, sendo a última específica para o cargo de Pesquisador Adjunto I. A segunda etapa inclui a Prova Oral, aplicada a todos os cargos, e a Avaliação de Títulos.



Prova Objetiva

A Prova Objetiva, composta por 51 questões de múltipla escolha, é classificatória e eliminatória. A aprovação exige um mínimo de 50% de aproveitamento e nota diferente de zero em cada disciplina.

Prova Discursiva

A Prova Discursiva do concurso INT, com valor de 10 pontos, é aplicada apenas aos candidatos ao cargo de Pesquisador Adjunto I. Avalia o conhecimento técnico, a expressão escrita e o uso adequado da Língua Portuguesa.

Prova Oral

A etapa da Prova Oral do concurso INT, também valendo 10 pontos, ocorre para os aprovados nas fases anteriores. Aborda um tema sorteado relacionado aos conhecimentos específicos de cada cargo.

Avaliação de Títulos do concurso INT

A Avaliação de Títulos, de caráter classificatório, pode adicionar até 20 pontos, oferecendo uma oportunidade adicional aos candidatos, independentemente da soma dos valores dos títulos apresentados.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever até o dia 09 de fevereiro de 2024. Já as taxas variam de acordo com o tipo de cargo:

R$ 150,00 , para Pesquisador Adjunto I e Tecnologista Pleno 2 – I;

, para Pesquisador Adjunto I e Tecnologista Pleno 2 – I; R$ 125,00 , Tecnologista Pleno 1 – I; e

, Tecnologista Pleno 1 – I; e R$ 100,00, para Tecnologista Júnior.

O site de inscrição é o da banca – Instituto ACCESS.

Sobre preparação do concurso INT

Se preparar para o concurso do Instituto Nacional de Tecnologia (INT) é um desafio, né? Então, a dica é começar dando uma boa olhada no edital. Ali, você vai encontrar tudo sobre as disciplinas, o jeito das provas e como vão te avaliar.

Depois, bora fazer um cronograma que faça sentido pra você. Divide o tempo entre as matérias, dando um foco maior pra aquelas que são mais importantes e estão relacionadas com o cargo que você quer.

É sempre bom ter à mão materiais atualizados, como livros, videoaulas e coisas online que estejam alinhadas com o que tá no edital. E não esquece dos simulados! Eles são tipo treino pro grande dia, ajudam a se acostumar com o estilo das perguntas e a gerenciar o tempo durante a prova.

Revisar o que estudou é crucial, então mantenha isso na rotina. Se der, dá uma olhada em materiais de concursos parecidos. Isso pode te dar uma ideia do que esperar.

Ah, e não esquece da saúde mental! Tira um tempo pra descansar, faz umas pausas durante os estudos, pratica algum exercício físico e relaxa um pouco. Fica de olho nas notícias da área do concurso também, pode ser importante pra prova de atualidades.

Cada pessoa tem seu jeito de estudar, então ajusta essas dicas pro seu ritmo. O que não pode faltar é consistência e disciplina.