Concurso IPEA: inscrições ABERTAS com salários de R$ 20 mil

O concurso IPEA anuncia edital com 80 vagas

As inscrições do concurso IPEA- (Instituto de Pesquisa Econômica) estão abertas. Portanto, os interessados em uma das 80 vagas, não deverão perder tempo.

Concurso Ipea com 80 Vagas

As inscrições para o concurso público do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), vinculado ao Ministério do Planejamento e Orçamento, estarão abertas de 5 de janeiro a 10 de janeiro. O certame visa selecionar 80 novos servidores federais, com remuneração inicial de R$ 20.924,80.

Compromisso com a Lei de Cotas

A presidente do Ipea, Luciana Mendes Santos Servo, destacou em entrevista coletiva na segunda-feira (4) que este é o primeiro concurso realizado após a implementação da Lei de Cotas (nº 12.711/2012). A preocupação em tornar as cotas efetivas e superar barreiras percebidas em concursos anteriores foi um ponto central no processo de discussão do certame.

Luciana convidou a população a participar do concurso do Ipea, ressaltando a importância de trazer diversidade para a instituição. O aumento do percentual de vagas destinadas a pessoas com deficiência, de 5% para 10%, reflete a preocupação do Ipea em promover a inclusão.

Renovação nos Quadros após 15 Anos

Marinésia Lemos Souto, coordenadora-geral de Contratações, Serviços Gerais e Apoio à Pesquisa do Ipea, enfatizou a necessidade de renovação nos quadros da instituição após 15 anos sem concurso público. Destacou a importância dos novos servidores para subsidiar o governo em políticas públicas e implementar mais de 700 pesquisas em andamento.

Oportunidade para Técnico de Planejamento e Pesquisa

O cargo de técnico de planejamento e pesquisa oferece 80 vagas em dez especialidades, abrangendo atividades finalísticas e de desenvolvimento institucional. Os aprovados atuarão na gestão governamental, realizando planejamento, pesquisas e avaliação de ações governamentais.

Prova do concurso Ipea

Diferentemente de concursos anteriores, o Ipea aplicará a prova em todas as capitais das 27 unidades federativas em um único dia. Pedro Miranda, coordenador do Grupo de Trabalho sobre o Concurso do Ipea, destacou a importância dessa medida para aumentar a participação.

Cadastro Reserva e Processo Seletivo

O Ipea planeja listar os nomes dos aprovados em número três vezes maior que o total de vagas autorizadas. Caso haja um provimento adicional de vagas, até 25% dos postos autorizados, essa lista será utilizada para nomeação dos novos candidatos.

Prova em 25 de Fevereiro de 2024

A Fundação Cesgranrio será responsável pela elaboração e aplicação das provas, que incluem etapas de conhecimentos gerais e específicos, prova discursiva e avaliação de títulos. A seleção ocorrerá em 25 de fevereiro de 2024.

Dicas para aprovação

Preparar-se para o concurso do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea) requer uma abordagem estratégica e consistente. Aqui estão algumas dicas valiosas para otimizar seu processo de estudo:

Análise do Edital: Leia cuidadosamente o edital do concurso para entender os requisitos, conteúdos programáticos e particularidades do processo seletivo. Essa análise fornecerá as diretrizes essenciais para a sua preparação.

Planejamento de Estudos: Desenvolva um cronograma realista e personalizado, levando em consideração sua disponibilidade diária. Distribua os temas de forma equilibrada para cobrir todos os conteúdos de maneira abrangente.

Enfoque nos Conhecimentos Específicos: Dedique tempo considerável aos conhecimentos específicos relacionados ao cargo de Técnico de Planejamento e Pesquisa, com foco nas especialidades oferecidas.

Estudo da Legislação Pertinente: Concentre-se na compreensão da legislação relevante ao trabalho do Ipea, incluindo a Lei de Cotas. Uma boa compreensão das normativas é crucial para responder com precisão às questões.

Revisão dos Conhecimentos Gerais: Reforce seus conhecimentos em língua portuguesa, língua inglesa, realidade brasileira atual e Estado e políticas públicas, conforme indicado no edital.

Utilização de Materiais Atualizados: Certifique-se de utilizar materiais atualizados, como livros, videoaulas e artigos recentes, para garantir que esteja estudando com informações relevantes e contemporâneas.

