Concurso IPREM SP é autorizado! 30 vagas para analistas com inicias de R$ 9 mil

Candidatos ao novo concurso IPREM devem possuir nível superior completo na área desejada.

O prefeito da cidade de São Paulo, Ricardo Nunes, autorizou nesta terça-feira, 26, a realização de um novo concurso para o Instituto de Previdência Municipal de São Paulo (IPREM SP).

O certame contará com 30 vagas efetivas para o cargo de analista de previdência.

O salário inicial previsto para o cargo é de R$ 9.450,94.

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar nível superior completo.

No entanto, ainda não foram reveladas para quais áreas as vagas serão destinadas.

Último concurso IPREM foi realizado em 2015

O último concurso IPREM foi realizado no ano de 2015 e, na ocasião, a Fundação Vunesp foi a banca organizadora.

Foram oferecidas 178 vagas para o cargo de analista, sendo 73 vagas na área de Ciências Contábeis, 95 vagas para biblioteconomia e 10 vagas para Ciências Econômicas.



Você também pode gostar:

Além do curso de nível superior na área desejada, os candidatos ainda precisaram comprovar registro no órgão de classe profissional.

Os candidatos foram avaliados por meio de prova objetiva, discursiva e de títulos. A prova objetiva contou com questões de Língua Portuguesa, Raciocínio Lógico, Administração Pública, Realidades Municipais e Conhecimentos Específicos.

Clique aqui para ler o último edital IPREM na íntegra.

Como se preparar para concurso público?

Quem pretende conquistar uma vaga no serviço público precisa começar a se preparar antes mesmo da publicação do edital.

Por isso, selecionamos a seguir dicas importantes para que você fique cada vez mais próximo da carreira dos seus sonhos, confira:

Entenda o Edital: Antes de qualquer coisa, leia cuidadosamente o edital do concurso para entender os requisitos, as etapas do processo seletivo, o programa de estudo e outras informações importantes. Caso o edital do concurso que você deseja participar ainda não tenha sido divulgado, busque pelos editais anteriores, como é o caso do edital do IPREM.

Crie um Cronograma de Estudos: O próximo passo é organizar um cronograma realista, levando em consideração seus compromissos diários. Distribua o tempo de estudo de forma equilibrada entre as disciplinas.

Defina Metas Realistas: Estabeleça metas de estudo diárias e semanais. Defina objetivos específicos para cada sessão de estudo.

Material de Estudo: Utilize materiais confiáveis e atualizados. Livros específicos para concursos, videoaulas, apostilas e questões anteriores são recursos valiosos.

Foco nas Disciplinas Relevantes: Identifique as disciplinas com maior peso no concurso e dedique mais tempo a elas. Não negligencie as demais, mas priorize de acordo com a relevância.

Resolução de Questões Anteriores: Pratique resolvendo questões de concursos anteriores. Isso ajuda a entender o formato das perguntas e a aprimorar o tempo de resposta.

Simulados: Realize simulados para simular as condições reais de prova. Isso ajuda a desenvolver resistência mental e aprimorar a administração do tempo.

Revisões Periódicas: Faça revisões regulares para reforçar o que foi estudado. Isso ajuda na consolidação do conhecimento.

Cuide da Saúde: Mantenha uma rotina de sono adequada, faça exercícios físicos e cuide da alimentação. Uma mente saudável está mais apta a absorver e reter informações.

Acompanhamento Psicológico: A preparação para concursos pode ser estressante. Se necessário, considere a possibilidade de buscar apoio psicológico para lidar com a pressão e ansiedade.

Atualizações Jurídicas: Fique atento a eventuais mudanças legislativas e atualizações no conteúdo programático. Mantenha-se informado sobre o que está ocorrendo na área em que você está se preparando.

Participe de Grupos de Estudo: Junte-se a grupos de estudo presenciais ou online. A troca de informações e experiências pode ser enriquecedora.

Persistência e Motivação: A preparação para concursos pode ser uma jornada longa. Mantenha-se motivado, celebre pequenas conquistas e ajuste seu plano de estudo conforme necessário.