Concurso MÉDIO e SUPERIOR anuncia edital com 244 vagas; CONFIRA os cargos

Os salários do concurso médio e superior são acima de R$ 10 mil

Com salários maravilhosos, o concurso médio e superior anuncia edital com quase 300 vagas. Além disso, são vários cargos.

Foi divulgado recentemente o tão aguardado edital do concurso público da Companhia Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB), abrindo uma janela de oportunidade para aqueles que almejam uma carreira no setor público.

Com um total de 244 vagas disponíveis, contemplando candidatos de ensino médio e superior, esse certame oferece salários iniciais atrativos, alcançando até R$ 10,7 mil.

Inscrições e Etapas do concurso médio e superior

As inscrições estão abertas no período de 8 a 31 de janeiro de 2024, com o prazo de pagamento da taxa se encerrando em 1º de fevereiro do mesmo ano. As provas objetivas e discursivas estão programadas para o dia 17 de março de 2024.

Desse total de vagas, 54 são destinadas a cargos que requerem ensino médio, enquanto 170 são direcionadas a nível superior. Os salários variam entre R$ 5 mil e R$ 10,7 mil, dependendo da formação e dos requisitos específicos de cada cargo.

Fases

O processo seletivo se desdobra em duas fases cruciais: provas objetivas e avaliações discursivas, ambas com caráter eliminatório e classificatório.

As provas objetivas serão realizadas em 17 de março. Para os candidatos de ensino médio, o teste ocorrerá pela manhã, consistindo em 60 questões sobre conhecimentos básicos e específicos. Já os candidatos de nível superior enfrentarão as provas à tarde, com 65 questões divididas entre conhecimentos básicos e específicos.

Prova Discursiva e Avaliação Detalhada

Os participantes que optaram por cargos de nível superior também passarão por uma prova discursiva, pontuada até 10 pontos. Nessa fase, os candidatos devem desenvolver um texto dissertativo-argumentativo sobre um tema de interesse geral.

Essa avaliação discursiva considerará critérios como a perspectiva adotada no tratamento do tema, a capacidade analítica e senso crítico, além da consistência dos argumentos, clareza, coerência na estrutura textual e respeito ao gênero solicitado.

Para os interessados no concurso médio e superior, é crucial acompanhar de perto todos os prazos, desde as inscrições até a realização das provas.

Como se inscrever concurso médio e superior

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 08 e 31 de janeiro de 2024, através do site da banca organizadora, a Fundação Carlos Chagas (FCC). Os valores das taxas são:

Ensino médio – R$ 55,00;

Ensino superior – R$ 90,00.

Cargos

Veja a seguir os cargos ofertados neste concurso. Vale lembrar que separamos de acordo com o nível de escolaridade:

Para nível médio, os cargos são:

Por sua vez, para nível superior, as chances são as seguintes:

Veja os demais cargos para superior:

Como se preparar

A preparação exige que o candidato entenda osbre o edital. Após uma leitura detalhada sobre o documento, os requisitos e o que vai cair nas provas, é chegada a hora da preparação para estudo.

Analise as disciplinas de acordo com as gerais e específicas. Monte um plano de estudo que tenha a ver com a sua rotina. Não adianta montar um cronograma que não vai cumprir.

Faça mapas mentais no momento de estudo, além disso, realize questões anteriores. Este processo é importante para qu o seu cérebro identifique as questões e lembre no momento das provas.

Busque provas anteriores e refaça quantas vezes forem necessárias. Não fuja do seu erro. Além disso, prepare-se para não passar muito tempo nas questões.

Cuide da sua saúde mental pois não adianta você realizar uma boa preparação e a ansiedade tomar conta de você no momento das provas.

Descanse na véspera e boa sorte.