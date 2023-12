Concurso Ministério Público: SAIU edital com salários acima de R$ 33 MIL

Vunesp é a banca deste concurso Ministério Público

Concurso Ministério Público e oportunidades

O aguardado edital para o concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro foi publicado, oferecendo 12 vagas para o cargo inicial na carreira de promotor de justiça. Este é um passo crucial para aqueles que aspiram ingressar nessa carreira prestigiosa.

Requisitos e Remuneração para a Carreira de Promotor de Justiça

O cargo, de nível superior, exige a comprovação de, no mínimo, três anos de atividade jurídica. Além disso, é fundamental atender a uma série de requisitos, conforme detalhado no edital. A remuneração inicial para o cargo é atrativa, totalizando R$33.924,92. As inscrições estarão abertas de janeiro a fevereiro de 2024.

Banca Examinadora e Cronograma das Provas Preambulares

A Vunesp será responsável pela condução do concurso MP RJ. As provas preambulares, compostas por questões objetivas, estão marcadas para março de 2024. Esteja preparado para responder a 100 questões do tipo múltipla escolha.



Requisitos e Provas Especializadas

Para ingressar na carreira de promotor de justiça substituto, é imprescindível atender a uma série de requisitos, incluindo ser bacharel em Direito e estar em pleno gozo dos direitos civis. As provas escritas especializadas serão realizadas em quatro datas distintas, abrangendo diversas disciplinas jurídicas. Veja mais sobre o concurso Ministério Público.

Etapas do concurso Ministério Público

O processo seletivo será composto por sete etapas, desde a inscrição provisória até a prova escrita de língua portuguesa. Fique atento ao cronograma e prepare-se para desafios como as provas orais e a análise de títulos.

Avaliação de Títulos

Na etapa de prova de títulos, cada detalhe conta para a classificação dos candidatos. A experiência em cargos relacionados à carreira jurídica, participação em concursos anteriores e cursos específicos podem somar valiosos pontos, destacando ainda mais o perfil do candidato.

Pontuação do concurso Ministério Público

Analise os pontos de acordo com os documentos apresentados:

I – Sucesso em Concurso Público para Carreiras nos Ministérios Públicos: Pontuação e Critérios

No caminho da busca pela excelência profissional, a aprovação em concurso público para cargos nas carreiras dos Ministérios Públicos dos Estados ou da União é um marco significativo. Esta conquista vale 2,5 pontos individualmente, com a possibilidade de atingir o máximo de 5 pontos.

II – Experiência Valiosa: Atuação em Cargo da Carreira dos Ministérios Públicos

O exercício efetivo de cargo nas carreiras dos Ministérios Públicos dos Estados ou da União, por um período mínimo de 2 anos, é reconhecido com 5 pontos, podendo alcançar até 10 pontos, representando uma etapa crucial na pontuação.

III – Destaque em Concursos Jurídicos de Alto Nível

Aprovação em concursos de grande relevância, como Juiz de Direito, Juiz Federal, Defensor Público, Procurador da Fazenda Nacional, Procurador do Estado, Advogado da União ou Delegado de Polícia, garante 2 pontos por aprovação, com o potencial máximo de 4 pontos.

IV – Qualificação em Concursos Diversificados: Bacharel em Direito

Para os aprovados em concursos públicos para cargos, empregos ou funções privativas de bacharel em Direito, é atribuído 0,5 ponto, podendo atingir o máximo de 1 ponto, consolidando uma base sólida de conhecimento jurídico.

V – Contribuição ao Ensino Superior Jurídico: Magistério em Destaque

A dedicação ao magistério superior em disciplina da área jurídica, em cursos de graduação ou pós-graduação reconhecidos, por no mínimo 5 anos, é recompensada com 1,5 ponto, fortalecendo a importância da educação jurídica.

VI e VII – Avanço Acadêmico: Doutorado e Mestrado na Área Jurídica

A conclusão bem-sucedida do curso de Doutorado recebe 3 pontos, enquanto o Mestrado é reconhecido com 2 pontos. Ambos são marcos importantes para aqueles que buscam aprimoramento na área jurídica.

VIII – Investimento em Educação Continuada: Cursos Regulares Reconhecidos

A conclusão de cursos regulares promovidos por instituições respeitáveis, como a Fundação Escola Superior do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro, entre outras, com duração mínima de 360 horas/aula, soma 0,5 ponto, com a possibilidade máxima de 1 ponto, evidenciando a valorização da formação contínua.

IX – Especialização na Área Jurídica: Pós-Graduação Reconhecida

O êxito em cursos de pós-graduação de aperfeiçoamento ou especialização na área jurídica, com duração mínima de 360 horas/aula e avaliação da aprendizagem, é recompensado com 0,25 ponto, alcançando um máximo de 0,5 ponto.

X e XI – Contribuições Literárias na Ciência Jurídica

Publicações literárias também são destacadas no processo de avaliação. A publicação de livro exclusivo do candidato resulta em 0,75 ponto, podendo atingir até 1,5 ponto. Já a publicação de artigo ou trabalho autoral em obras jurídicas coletivas ou revistas especializadas anteriores ao Edital é reconhecida com 0,25 ponto, com um máximo de 0,5 ponto. Ambas evidenciam o comprometimento com a disseminação do conhecimento jurídico.

Prova Escrita de Língua Portuguesa

A última etapa consistirá na prova escrita de língua portuguesa, exigindo uma redação com no mínimo 30 linhas. Esteja preparado para demonstrar suas habilidades linguísticas e conquistar sua vaga na carreira de promotor de justiça.

Com dedicação e estratégia, você pode alcançar o sucesso neste concorrido concurso do Ministério Público do Rio de Janeiro.

Como se inscrever

Os interessados poderão se inscrever entre 2 de janeiro de 2024 a 8 de fevereiro de 2024.

Todas as inscrições deverão ser feitas no site do MP RJ. A taxa de inscrição foi fixada no valor de R$300.