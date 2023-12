Concurso MRE convoca candidatos para PROVA; consulte locais e orientações

Concurso para o Ministério das Relações Exteriores realizará a prova objetiva no próximo dia 10. São 50 vagas com salários que passam dos R$ 10 mil.

Os candidatos inscritos para o concurso público do Ministério das Relações Exteriores já podem consultar os locais de prova do certame.

Para isso, basta acessar o site do Cebraspe, banca responsável pela organização do concurso, e realizar a consulta de modo individual.

São 50 vagas abertas para o cargo de oficial de chancelaria destinadas a candidatos que possuam nível superior.

A aplicação da prova objetiva e dissertativa está prevista para o dia 10 de dezembro de 2023. Os candidatos serão avaliados por meio de 60 questões de múltipla escolha, divididas entre os temas de:

Língua Portuguesa;

Língua Inglesa;

Licitações e Contratos;

Contabilidade;

Direito Internacional Público;

Informática.

As provas serão realizadas nas cidades de Belém (PA), Brasília (DF), Porto Alegre (RS), Rio de Janeiro (RJ), Recife (PE), São Paulo (SP).

A prova objetiva terá inicio às 8h com duração total de 3h30, já a prova dissertativa está prevista para às 14h com duração de 3h.

Os candidatos aprovados nessa primeira etapa ainda passarão por um curso de formação.



O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora, munido de caneta esferográfica de tinta preta fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

O Cebraspe ainda orienta que os candidatos tenham atenção a vestimenta e aos objetos que estarão portando no dia da prova. De acordo com a banca, será eliminado do concurso o candidato que, durante a realização das provas, for surpreendido com:

Aparelhos eletrônicos, tais como wearable tech, máquinas calculadoras, agendas eletrônicas e(ou) similares, telefones celulares, smartphones, tablets, ipods®, gravadores, pen drive, mp3 player e(ou) similar, relógio de qualquer espécie, alarmes, chaves com alarme ou com qualquer outro componente eletrônico, fones de ouvido e(ou) qualquer transmissor, gravador e(ou) receptor de dados, imagens, vídeos e mensagens etc.;

Óculos escuros, protetor auricular, lápis, lapiseira/grafite, marca-texto e(ou) borracha;

Quaisquer acessórios de chapelaria, tais como chapéu, boné, gorro etc.;

Qualquer recipiente ou embalagem que não seja fabricado com material transparente, tais como garrafa de água, suco, refrigerante e embalagem de alimentos (biscoitos, barras de cereais, chocolate, balas etc.).

Quais são as vagas?

Ao todo, são oferecidas 50 vagas para contratação imediata, além de vagas para formação de cadastro reserva.

Todas as vagas são destinadas ao cargo de Oficial de Chancelaria.

O salário oferecido pelo MRE é de R$ 10.169,77 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quais requisitos exigidos pelo MRE?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve possuir nível superior completo em qualquer área de formação. Fora isso, também é necessário preencher os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

O que faz um Oficial de chancelaria?

O Oficial de Chancelaria é o profissional responsável por atividades de formulação, implementação e execução dos atos de análise técnica e gestão administrativa necessários ao desenvolvimento da política externa brasileira.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.