Concurso Nível Médio: inscrições abertas na Câmara com salários de R$ 2.193,43

Mais uma oportunidade para você que busca concurso nível médio. Esta é uma grande chance para quem busca se estabilizar no mercado de trabalho.

Veja a seguir mais detalhes.

Novo concurso nível médio

Se você está em busca de uma nova oportunidade profissional, fique ligado! A Câmara Municipal de Embu Guaçu, no estado de São Paulo, acaba de lançar um edital de concurso público com excelentes oportunidades.

Vagas e Requisitos do concurso nível médio

Estão disponíveis duas vagas imediatas, além da formação de cadastro de reserva, para o cargo de Agente Administrativo Geral. Para concorrer, é necessário ter o Ensino Médio Completo. Além do desafio estimulante, o salário oferecido é de R$ 2.193,43, e os benefícios incluem Vale Refeição no valor de um salário-mínimo vigente e Vale Transporte com desconto de 6%, conforme a legislação.

Etapas do concurso nível médio

O processo seletivo conta com uma única etapa, a Prova Objetiva, que é eliminatória e classificatória. Prepare-se para responder questões de múltipla escolha, abrangendo diferentes áreas:



Com uma duração de 3 horas, a prova promete desafiar seus conhecimentos. Lembre-se: para ser considerado habilitado, é necessário obter uma pontuação igual ou superior a 50 pontos em uma escala de 0 a 100.

Não perca essa chance! Prepara-se e faça parte dessa oportunidade única na Câmara de Embu Guaçu.

Preparação para o edital

Preparar-se para concursos demanda uma abordagem organizada e disciplinada.

Planejamento é Fundamental: Antes de começar, faça um planejamento detalhado, estabelecendo metas semanais e mensais. Identifique as disciplinas a serem estudadas e defina prazos para revisões.

Conheça o Edital: Estude minuciosamente o edital do concurso. Compreenda as disciplinas, o peso de cada uma e o formato da prova. Isso direcionará seus esforços para os tópicos mais relevantes.

Organização do Tempo: Estabeleça uma rotina diária equilibrada entre as disciplinas, incluindo intervalos para descanso. Mantenha uma agenda para monitorar seu progresso.

Material de Estudo de Qualidade: Escolha materiais confiáveis e atualizados que sigam o conteúdo programático do edital. Livros, videoaulas e cursos online podem ser recursos complementares.

Técnicas de Estudo Eficientes: Utilize ferramentas como mapas mentais, resumos e flashcards para facilitar a memorização e revisão rápida do conteúdo.

Exercícios Práticos: Resolva questões de provas anteriores e simulados. Isso familiariza você com o estilo das perguntas e identifica pontos fracos para aprimorar seus estudos.

Revisões Periódicas: Agende revisões regulares para consolidar o conhecimento. Revisitar informações periodicamente fortalece a retenção do conteúdo.

Saúde em Primeiro Lugar: Mantenha uma alimentação balanceada, pratique atividades físicas e durma bem. Cuidar da saúde física e mental é crucial para manter o desempenho nos estudos.

Concurso Câmara de Embu Guaçu: Detalhes do Último Edital

Se você está de olho em oportunidades de nível superior, confira as informações sobre o último concurso da Câmara de Embu Guaçu, cujas provas foram realizadas em 27/11/2022.

Vagas e Cargos Disponíveis neste concurso nível médio

O certame ofereceu 4 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva, com exigência de nível superior. As oportunidades foram distribuídas nos seguintes cargos:

Analista Legislativo: 01 vaga, salário de R$ 4.331,08 para uma jornada semanal de 40 horas.

Contador: 01 vaga, com remuneração de R$ 4.331,08 para uma carga horária de 40 horas por semana.

Controlador Interno: 01 vaga, salário de R$ 5.259,16 para uma jornada semanal de 25 horas.

Procurador: 01 vaga, com vencimento de R$ 5.259,16 para uma jornada de 30 horas semanais.

Requisitos para Candidatura:

Os requisitos variam de acordo com cada cargo:

Analista Legislativo: Nível Superior em qualquer área de formação.

Controlador Interno: Formação superior em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Econômicas ou Direito, com registro ativo no respectivo Conselho de Classe.

Contador: Ensino Superior Completo em Ciências Contábeis, com registro ativo no Conselho de Classe.

Procurador: Curso superior em Direito em instituição reconhecida pelo MEC, inscrição ativa na Ordem dos Advogados do Brasil – OAB e 3 anos de atividade jurídica.

Etapas de Avaliação

Os candidatos foram submetidos a duas etapas:

Prova Objetiva: Eliminatória e classificatória, composta por 40 questões de múltipla escolha, abordando diversas áreas de conhecimento.

Eliminatória e classificatória, composta por 40 questões de múltipla escolha, abordando diversas áreas de conhecimento. Prova Discursiva: Eliminatória e classificatória, visando avaliar habilidades específicas dos candidatos.

Fique atento às próximas oportunidades e não perca a chance de fazer parte da equipe da Câmara de Embu Guaçu.