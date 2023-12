Concurso para agente fiscal e assistente administrativo anuncia último dia de inscrição

O concurso é do Conselho de Medicina Veterinária

As chances deste concurso são excelentes. Além dos salários, os aprovados receberão alguns benefícios. Veja a seguir todos os esclarecimentos.

Último Dia: Inscrições para o Concurso CRMV CE se Encerram Hoje!

Hoje, quarta-feira (6), é o último dia para garantir sua participação no aguardado concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará (CRMV CE). Este certame oferece 70 vagas de nível médio, sendo duas imediatas e 68 para formação de cadastro reserva.

Vagas e Remuneração do concurso

As oportunidades contemplam os cargos de agente fiscal (1 vaga + 34 CR) e assistente administrativo (1 vaga + 34 CR). Os salários oferecidos são atrativos, com R$ 3.175,96 para agente fiscal e R$ 2.779 para assistente administrativo. Além disso, os servidores contarão com benefícios como auxílio-alimentação de R$ 1.204,16 e vale-transporte.

Local e Jornada de Trabalho

Os aprovados terão a oportunidade de atuar na sede do órgão, localizada em Fortaleza, cumprindo uma jornada semanal de 40 horas. As contratações serão regidas pelo regime da CLT (Consolidação das Leis do Trabalho).



Datas Importantes

As provas objetiva e discursiva estão marcadas para 14 de janeiro de 2024. A prova objetiva abordará a resolução de 120 questões, enquanto a discursiva exigirá a elaboração de uma redação. Os conteúdos programáticos envolvem língua portuguesa, raciocínio lógico e matemática, informática, legislação e ética na administração pública, atualidades e conhecimentos específicos. Veja mais sobre este concurso

Validade do Concurso

A seleção terá validade de dois anos, a contar da homologação do resultado final. O edital prevê a possibilidade de prorrogação por mais dois anos, a critério do órgão.

Como se inscrever neste concurso

Os interessados poderão se inscrever no site www.quadrix.org.br.

Preparação Estratégica para o Concurso

Ingressar no Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará (CRMV CE) requer uma abordagem de estudo cuidadosa e disciplinada.

Aqui estão algumas orientações para orientar sua preparação:

Leitura Detalhada do Edital: Baseando-se no Conhecimento

Antes de tudo, dedique tempo à leitura minuciosa do edital. Entender as exigências, os conteúdos programáticos e os formatos de prova é essencial para orientar seus estudos de maneira eficiente.

Cronograma Organizado: Gerenciando o Tempo com Sabedoria

Crie um cronograma de estudos realista, distribuindo suas sessões de estudo de acordo com os temas e disciplinas apresentados no edital. Isso ajuda a manter a consistência e a cobrir todo o conteúdo de maneira equilibrada.

Materiais Atualizados: Alicerces do Conhecimento

Certifique-se de usar materiais de estudo atualizados e alinhados com o conteúdo programático. Livros, apostilas e recursos online confiáveis podem ser fundamentais para uma preparação eficaz.

Simulados: Treinando para o Grande Dia

Incorpore simulados regulares em sua rotina de estudos. Essa prática não apenas familiariza você com o formato das questões, mas também aprimora sua habilidade de gerenciamento de tempo durante a prova.

Revisões Periódicas: Consolidando o Aprendizado

Agende revisões regulares para consolidar o conhecimento adquirido. Revise os tópicos já estudados para garantir que permaneçam frescos em sua mente até o dia da prova.

Foco nos Pontos Fracos: Estratégia de Aperfeiçoamento

Identifique suas áreas de menor domínio e concentre seus esforços nelas. Dê atenção especial aos temas que apresentam mais desafios, garantindo uma preparação abrangente.

Atualidades e Ética: Detalhes Importantes em Destaque

Dedique tempo para se manter atualizado sobre acontecimentos recentes, especialmente aqueles relacionados à área de medicina veterinária. Além disso, destaque-se na parte de ética, vital para questões de legislação.

Cuidados Pessoais: Equilibrando a Saúde Mental

Não se esqueça de cuidar de sua saúde mental. Manter uma rotina de sono adequada, praticar atividades físicas e reservar momentos para o lazer são fundamentais para um equilíbrio saudável.