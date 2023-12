Concurso para AGENTES de SAÚDE tem 568 vagas abertas NESTE estado

Edital de concurso público é destinado para os cargos de agente de endemias e agente comunitário de saúde.

Mais de 500 vagas estão abertas em um novo concurso público para a área da saúde.

O certame visa contratação de profissionais com nível médio os cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de endemias.

A banca responsável pela organização do concurso é o Coseac/UFF.

Confira mais informações.

Quais são as vagas?

As oportunidades são destinadas para a Prefeitura de Maricá, no estado do Rio de Janeiro. Ao todo, são oferecidas 568 vagas para contratação imediata.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Cargos e vagas



Você também pode gostar:

Agentes comunitários de saúde – 426 vagas;

Agentes de endemias – 142 vagas.

O salário oferecido pela Prefeitura de Maricá – RJ é de R$ 2.640,00 para uma jornada de trabalho de 40 horas semanais.

Quem pode se candidatar?

Para concorrer a uma das vagas, o candidato deve comprovar os seguintes requisitos:

Ter nacionalidade brasileira ou portuguesa com direitos e obrigações políticas e civis reconhecidos no País;

Ter, no mínimo, 18 anos completos até a data da contratação;

Ter cumprido as obrigações e encargos militares previstos em lei, se do sexo masculino;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Possuir os requisitos mínimos de ingresso exigidos para o desempenho da função;

Não receber Proventos de Aposentadoria decorrente do Artigo 40 ou dos Artigos 42 e 142, com proibição prevista no §10 do Artigo 37, da Constituição Federal;

Não exercer Cargo, Emprego ou Função Pública remunerada em qualquer dos Órgãos da Administração Direta, Indireta e Fundacional do Governo Federal, Estadual ou Municipal, Autarquias, Empresas Públicas, Sociedades de Economia Mista, suas subsidiárias e sociedade controladas, direta ou indiretamente, pelo poder público, ou em qualquer um dos Poderes, senão naqueles casos previstos nas alíneas “a”, “b” e “c”, do inciso XVI, do artigo 37 da Constituição Federal;

Não ter sofrido no exercício de função pública penalidade de demissão;

Não estar condenado por sentença criminal transitada em julgado e não cumprida;

Não participar de gerência ou administração de empresa privada, de sociedade civil ou exercer o comércio, exceto na qualidade de acionista, cotista ou comanditário.

Como se inscrever?

Os interessados em participar do concurso da Prefeitura de Maricá – RJ têm entre os dias 12 de dezembro de 2023 a 3 de janeiro de 2024 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Coseac/UFF.

O valor da taxa de inscrição é de R$ 100,00.

Atribuições de cargo

Confira a seguir as principais funções de acordo com a área de conhecimento escolhida pelo candidato:

Agente comunitário de Saúde

Participar do processo de territorialização e mapeamento da área de atuação da equipe, identificando grupos, famílias e indivíduos expostos a riscos e vulnerabilidades;

Manter atualizado o cadastramento das famílias e dos indivíduos no sistema de informação indicado pelo gestor municipal e utilizar, de forma sistemática, os dados para a análise da situação de saúde considerando as características sociais, econômicas, culturais, demográficas e epidemiológicas do território, priorizando as situações a serem acompanhadas no planejamento local;

Realizar o cuidado da saúde da população adscrita, prioritariamente no âmbito da unidade de saúde, e quando necessário no domicílio e nos demais espaços comunitários (escolas, associações, entre outros).

Agente de Combate a Endemias

Desenvolvimento de ações educativas e de mobilização da comunidade relativas à prevenção e ao controle de doenças e agravos à saúde;

Realização de ações de prevenção e controle de doenças e agravos à saúde, em interação com o Agente Comunitário de Saúde e a equipe de atenção básica.

Realizar a pesquisa para levantamento de outros índices de interesse entomo- epidemiológico e ambiental;

Orientar e demonstrar aos moradores e responsáveis a ação de eliminação e/ou proteção de possíveis criadouros;

Executar a aplicação focal de produtos alternativos (sal, água sanitária, etc) quando indicado, como medida complementar ao controle mecânico;

Aplicar inseticida de ação larvicida, adulticida e roedenticida, indicados, conforme orientação técnica;

Vistoriar e tratar, se necessário, os imóveis com risco de proliferação de animais peçonhentos, sinantrópicos e vetores informados pelo ACS ou notificados pela população;

Realizar busca ativa e encaminhar os casos suspeitos de dengue e outras doenças à Unidade de Saúde notificando a Divisão de Vigilância.

Quais as etapas de seleção?

O concurso público para a Prefeitura de Maricá – RJ contará com as seguintes etapas:

Prova objetiva de caráter eliminatório e classificatório.

de caráter eliminatório e classificatório. Prova de títulos de caráter classificatório.

A aplicação da prova objetiva está prevista para o dia 21 de janeiro de 2024.

Clique aqui para acessar o edital na íntegra e conferir maiores informações como o cronograma completo, o conteúdo programático das provas e as atribuições de cada cargo.