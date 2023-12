Concurso para nível médio anuncia edital para vários cargos

Veja demais cargos ofertados no concurso

Concurso para nível médio

Os preparativos para o aguardado concurso do Centro Federal de Educação Tecnológica Celso Suckow da Fonseca (Cefet RJ) para técnico-administrativos estão em fase avançada. Com a recente contratação do Instituto Selecon como banca organizadora, a instituição de ensino ajusta os últimos detalhes para a publicação do edital, que promete oferecer 92 vagas para diversos níveis de escolaridade.

Distribuição de Vagas para Nível Médio

Do total de vagas, 49 serão destinadas a cargos de nível médio. O cargo de destaque é o de assistente em administração, com 43 oportunidades. As vagas serão distribuídas entre os campi do Cefet RJ, contemplando diversas regiões do estado. Veja mais sobre o concurso para nível médio

Maracanã: 29 vagas;

Angra dos Reis: 5 vagas;

Itaguaí: 2 vagas;

Maria da Graça: 3 vagas;

Nova Friburgo: 2 vagas;

Nova Iguaçu: 1 vaga;

Valença: 1 vaga.

Além disso, haverá 6 vagas para o cargo de assistente de aluno, também exigindo o ensino médio.



Remunerações e Benefícios concurso para nível médio

Atualmente, as remunerações para os cargos de assistente de alunos e assistente em administração são de R$2.778,13 e R$3.325,19, respectivamente. Esses valores já incluem vencimentos básicos reajustados e o auxílio-alimentação dos servidores federais, fixado em R$658.

Vagas para Níveis Técnico e Superior

O concurso também contemplará vagas para cargos de nível técnico, como técnico de laboratório (6 vagas) e técnico de Tecnologia da Informação (11 vagas), com remunerações de R$3.325,19.

Para os cargos de nível superior, há diversas oportunidades em áreas como administração, arquitetura, biblioteconomia, contabilidade, engenharia, nutrição, pedagogia, entre outras. As remunerações variam e atingem o valor de R$5.214,92.

O Cefet RJ adota o regime estatutário, garantindo a estabilidade aos servidores.

Inscrições e Provas do concurso para nível médio

Segundo informações obtidas, as inscrições para o concurso devem ser abertas a partir de janeiro de 2024. Embora o edital possa ser divulgado ainda em dezembro, a efetivação das inscrições está programada para o início do próximo ano. O Instituto Selecon, responsável pela organização do certame, conduzirá as inscrições e a aplicação das provas, previstas para os primeiros meses de 2024.

Com a oferta de vagas em diferentes áreas e níveis de escolaridade, a seleção promete ser uma chance valiosa para aqueles que almejam estabilidade e crescimento profissional no serviço público. O início das inscrições em janeiro de 2024 marca o próximo passo nessa trajetória rumo à realização profissional e à estabilidade proporcionada pelo Cefet RJ.

Ingressar em um processo seletivo, como um concurso, demanda não apenas esforço, mas também uma abordagem estratégica nos estudos. Neste contexto, é essencial explorar estratégias eficientes para uma rotina de estudos produtiva, visando não só a assimilação do conteúdo, mas também a preparação abrangente para os desafios do certame.

Como se preparar

Elaboração de um Cronograma

A criação de um cronograma é a base de uma preparação sólida. Estabelecer metas diárias, semanais e mensais permite uma distribuição equilibrada do tempo de estudo, garantindo cobertura eficiente do conteúdo programático.

Material de Estudo Adequado

A escolha de materiais específicos para o concurso é um passo crucial. Apostilas, livros e recursos online direcionados ao edital oferecem um embasamento consistente e direcionado, otimizando o aprendizado.

Simulados e Questões Anteriores

A prática constante é a ponte entre o conhecimento teórico e a aplicação prática. Realizar simulados regulares e resolver questões de concursos anteriores proporciona familiaridade com o formato das avaliações e identifica lacunas no conhecimento.

Foco nos Temas Relevantes

Identificar os temas mais abordados no edital é estratégico. Concentrar os esforços nas áreas de maior peso na pontuação contribui para uma preparação mais direcionada e eficaz.

Revisão Periódica

A revisão sistemática é a âncora que solidifica o aprendizado. Reservar momentos para revisitar o conteúdo, especialmente aqueles identificados como mais desafiadores, fortalece a retenção do conhecimento.